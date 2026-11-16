Történelmi mélyponton az orosz gázimport: közeleg a teljes uniós tilalom

Bár 2026 első tíz hónapjában az Európai Unió összességében növelte az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját az előző év azonos időszakához képest, az elmúlt hónapokban drasztikus visszaesés történt. A harmadik negyedévre az orosz gáz uniós piaci részesedése történelmi mélypontra, 10,6 százalékra zuhant, miközben a Magyarországot is érintő vezetékes behozatal továbbra is stabil maradt - tudósított a G7.

Az Európai Tanács még az év elején határozott arról, hogy 2027-től több lépésben felszámolja az uniós tagállamok orosz energiafüggőségét. Míg az iráni háború miatt a kőolajra vonatkozó szankciókon végül enyhítettek, a földgáz esetében érvényben maradt a szigorítás. A hivatalos ütemterv szerint 2027. január 1-jétől életbe lép az orosz LNG teljes importtilalma, ősszel pedig a vezetékes gáz behozatala is leáll.

A közelgő tilalom ellenére 2026 első tíz hónapjában az európai országok az előző év azonos időszakához mérten 1,1 milliárd köbméterrel több, összesen 17,4 milliárd köbméter orosz cseppfolyósított földgázt vásároltak. Ez a növekedés azonban kizárólag az első félévnek tudható be, a nyár végére ugyanis egyértelmű trendforduló rajzolódott ki a piacon.

Augusztusban alig 700 millió köbméter orosz LNG érkezett a közösség területére, ami közel ötéves mélypontot jelent. A behozatal októberben sem érte el az egymilliárd köbmétert, miközben az év elején ennek a mennyiségnek még bőven a duplája futott be havonta. A tengeri szállítmányok beszakadásával az orosz gáz részesedése a teljes európai importból a harmadik negyedévben soha nem látott szintre süllyedt. Ez a 10,6 százalék körüli arány különösen annak fényében szembetűnő, hogy az orosz–ukrán háború kirobbanása előtt voltak olyan időszakok, amikor a mutató az 50 százalékot is meghaladta.

A cseppfolyósított földgáz behozatalának drasztikus zuhanásával szemben a vezetékes import mennyiségében egyelőre nem látszik érdemi visszaesés. Mivel az orosz gáz jelenleg már csak a déli útvonalon, a Török Áramlaton és Magyarországon keresztül érkezik az Európai Unióba, a hazai ellátásban is meghatározó maradt ez a forrás, így a Magyarországra érkező földgáz kétharmada továbbra is erről az orosz eredetű szállítási útvonalról származik.