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Gazdaság

Történelmi mélyponton az orosz gázimport: közeleg a teljes uniós tilalom

Pénzcentrum
2026. november 16. 14:44 2 perc

Bár 2026 első tíz hónapjában az Európai Unió összességében növelte az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját az előző év azonos időszakához képest, az elmúlt hónapokban drasztikus visszaesés történt. A harmadik negyedévre az orosz gáz uniós piaci részesedése történelmi mélypontra, 10,6 százalékra zuhant, miközben a Magyarországot is érintő vezetékes behozatal továbbra is stabil maradt - tudósított a G7.

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Az Európai Tanács még az év elején határozott arról, hogy 2027-től több lépésben felszámolja az uniós tagállamok orosz energiafüggőségét. Míg az iráni háború miatt a kőolajra vonatkozó szankciókon végül enyhítettek, a földgáz esetében érvényben maradt a szigorítás. A hivatalos ütemterv szerint 2027. január 1-jétől életbe lép az orosz LNG teljes importtilalma, ősszel pedig a vezetékes gáz behozatala is leáll.

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A közelgő tilalom ellenére 2026 első tíz hónapjában az európai országok az előző év azonos időszakához mérten 1,1 milliárd köbméterrel több, összesen 17,4 milliárd köbméter orosz cseppfolyósított földgázt vásároltak. Ez a növekedés azonban kizárólag az első félévnek tudható be, a nyár végére ugyanis egyértelmű trendforduló rajzolódott ki a piacon.

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Augusztusban alig 700 millió köbméter orosz LNG érkezett a közösség területére, ami közel ötéves mélypontot jelent. A behozatal októberben sem érte el az egymilliárd köbmétert, miközben az év elején ennek a mennyiségnek még bőven a duplája futott be havonta. A tengeri szállítmányok beszakadásával az orosz gáz részesedése a teljes európai importból a harmadik negyedévben soha nem látott szintre süllyedt. Ez a 10,6 százalék körüli arány különösen annak fényében szembetűnő, hogy az orosz–ukrán háború kirobbanása előtt voltak olyan időszakok, amikor a mutató az 50 százalékot is meghaladta.

A cseppfolyósított földgáz behozatalának drasztikus zuhanásával szemben a vezetékes import mennyiségében egyelőre nem látszik érdemi visszaesés. Mivel az orosz gáz jelenleg már csak a déli útvonalon, a Török Áramlaton és Magyarországon keresztül érkezik az Európai Unióba, a hazai ellátásban is meghatározó maradt ez a forrás, így a Magyarországra érkező földgáz kétharmada továbbra is erről az orosz eredetű szállítási útvonalról származik.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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