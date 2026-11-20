Újabb fontos diplomáciai fejlemények történtek az orosz–ukrán háború lezárásáról szóló egyeztetéseken. Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja szerint Moszkva már elfogadhatónak tartja azt az elképzelést, hogy Ukrajna egy esetleges békemegállapodás után a NATO kollektív védelmi elvéhez hasonló biztonsági garanciákat kapjon. Közben Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy Európa is részt vesz majd az Oroszországgal folytatott tárgyalásokon, méghozzá öt ország, az Európai Unió és a NATO képviseletében.

A berlini egyeztetések így két fontos kérdésben is előrelépést hozhatnak. Az egyik az, hogyan lehetne megakadályozni, hogy Oroszország egy későbbi időpontban ismét megtámadja Ukrajnát. A másik pedig az, hogy a háború lezárásáról ne kizárólag Washington, Moszkva és Kijev döntsön, hanem az európai országok is érdemi szerepet kapjanak a folyamatban.

Jared Kushner amerikai különmegbízott egy berlini sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy jelentős előrelépés történt az ukrán biztonsági garanciák ügyében. Állítása szerint Oroszország már megbarátkozott azzal a modellel, amely a NATO 5. cikkelyéhez hasonló kölcsönös védelmi elven alapulna.

Ez azért különösen jelentős, mert Ukrajna egyik legfontosabb követelése éppen az, hogy egy esetleges békemegállapodás ne hagyja védtelenül az országot egy újabb orosz támadással szemben. A NATO alapokmányának 5. cikkelye szerint a szövetség egyik tagja elleni fegyveres támadást valamennyi tag elleni támadásnak tekintik, a tagállamok pedig segítséget nyújtanak a megtámadott országnak.

A Kushner által említett elképzelés azonban nem jelenti automatikusan Ukrajna NATO-tagságát. Egyelőre a biztonsági garanciák lehetséges rendszeréről folynak az egyeztetések, annak pontos tartalmát és működését még nem ismertették. Az amerikai különmegbízott azt is hangsúlyozta, hogy Donald Trump nyitott lehet egy ilyen megoldásra, de annak az Egyesült Államok érdekeivel is összhangban kell állnia, és egy szélesebb biztonsági csomagba kell illeszkednie.

A moszkvai állásponttal kapcsolatban egyelőre érdemes óvatosan fogalmazni. Az orosz elfogadókészségről az amerikai különmegbízott beszélt, nyilvánosan ismertetett, részletes orosz megállapodásról még nincs szó.

Zelenszkij elérte, hogy Európa is ott legyen a tárgyalóasztalnál

A berlini találkozó másik fontos eredménye, hogy Európa is képviseletet kap a béketárgyalásokon. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a résztvevők megállapodtak abban, hogy az európai álláspontot Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország és az Egyesült Királyság képviseli majd, az Európai Unió és a NATO intézményei mellett.

Az ukrán államfő korábban is következetesen szorgalmazta, hogy az európai országokat ne hagyják ki a háború lezárásáról szóló egyeztetésekből. Érvelése szerint a konfliktus kimenetele nemcsak Ukrajna, hanem az egész kontinens biztonságát meghatározza. Zelenszkij most azt is közölte, hogy Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai különmegbízottakkal külön egyeztetnek a következő tárgyalás időpontjáról és napirendjéről.

Az ukrán elnök egy mielőbbi, négyoldalú találkozót is sürgetett, amelyen Ukrajna, Oroszország, az Egyesült Államok és Európa venne részt. A napirendet szerinte közösen kellene kidolgozni és jóváhagyni, vagyis egyelőre nem jelentettek be konkrét időpontot vagy végleges tárgyalási menetrendet.

Macron és Merz is megfogalmazta, milyen békét tartana elfogadhatónak

A berlini megbeszélésen Emmanuel Macron francia elnök arról beszélt, hogy Európában megvan a politikai akarat az Oroszországgal folytatott valódi béketárgyalásokra. Egyúttal ismét felvetette Ukrajna NATO-csatlakozásának kérdését, amelyet az európai hosszú távú biztonság egyik lehetséges elemének tart.

Friedrich Merz német kancellár a lehetséges békemegállapodás alapelveit is ismertette. Szerinte Ukrajna szuverenitásának megőrzése, a területi tárgyalások kiindulópontjaként a frontvonal figyelembevétele, az európai integráció lehetőségének biztosítása és a megfelelő biztonsági garanciák egyaránt nélkülözhetetlenek. Merz azt is felvetette, hogy bizonyos orosz szankciókat fokozatosan, konkrét feltételek teljesítéséhez kötve lehetne feloldani.

A német kancellár szerint a tűzszünet után Ukrajnának olyan garanciákra lesz szüksége, amelyek egy újabb háború kitörését is megakadályozhatják. Ez összecseng az amerikai fél által felvetett, NATO 5. cikkelyéhez hasonló védelmi elképzeléssel, ugyanakkor a részletekről még további tárgyalásokra lesz szükség.

Még messze lehet a megállapodás, de új alapokra kerülhetnek az egyeztetések

A berlini fejlemények önmagukban még nem jelentik azt, hogy közel lenne a háború lezárása. Egyelőre a tárgyalások feltételeiről, a résztvevők köréről és a lehetséges biztonsági garanciákról zajlanak az egyeztetések. A legfontosabb kérdések közé tartozik, hogy Moszkva valóban elfogadja-e a felvázolt feltételeket, és milyen konkrét kötelezettségeket vállalnának az Egyesült Államok és az európai országok Ukrajna védelmében.

A következő hetekben ezért az lehet meghatározó, hogy sikerül-e összehozni a Zelenszkij által sürgetett négyoldalú találkozót, illetve születik-e kézzelfogható megállapodás a biztonsági garanciákról. A diplomáciai folyamat most új lendületet kaphat, de a béke feltételeiről továbbra is komoly nézetkülönbségek vannak.

Trump szerint Putyin elfáradt

A Washington Postnak több forrás is nyilatkozott, szerintük Donald Trump amerikai elnök növeli az erőfeszítéseit az ukrajnai háború lezárása érdekében.

A hírek szerint Donald Trump arra biztatta az európai hatalmakat, hogy kössenek megállapodást a Kremllel, mivel Vlagyimir Putyin orosz elnök is „békére vágyik”. A megszólalók szerint kiemelte, hogy a konfliktus lezárásával a Kijevnek adott összegeket a saját fejlesztéseikre és a gazdaságukra költhetik el. Az optimista hangvételnek ellentmond, hogy Putyin találkozott Trumppal a kínai Sencsenben, majd sajtótájékoztatót adott, ahol nyoma sem volt a békés hangnemnek. Az orosz elnok bosszút ígért Ukrajnának a Krími híd miatt, kizárta a tűzszünet lehetőségét.

A lap szerint az amerikai elnök éppen az Air Force One fedélzetén utazott, amikor telefonon keresztül jelentkezett be az európai békemegbeszélésekhez. A veje, Jared Kushner ugyanis Berlinben tartózkodott, hogy az európaiakkal tartson megbeszélést. Trump azt az információt adta át, hogy az orosz vezető már „kezd belefáradni a háborúba”, ezért most nyitott annak lezárására. Steve Witkoff az amerikai elnök különmegbízottja szerint „utasításokat adott nekik” az elnök a háború lezárására.

Amit a mai telefonhívás során hallottam tőle, az az volt, hogy ugyanezeket az elveket említette a másik két vezetőnek is, akikkel találkozott

Az európai hatalmak nyitottak a tárgyalásra, de további felfegyverzésről biztosították Ukrajnát. Kérdés, hogy az amerikai kijelentések mennyire állak összhangban Putyin nyilatkozatával, ahol nem mutatta nyomát az említett „békére való nyitottságának”. „Fájdalmas” választ ígért Ukrajnának, valamint ismét elmondta a sajátos értelmezését a háború kirobbanásával kapcsolatban. A követelései aligha változtak, például ragaszkodik a Donbász teljes területéhez.