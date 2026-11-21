A karrierváltás ma már egyre többeket foglalkoztat, sokan azonban mégis nehezen szánják rá magukat arra, hogy maguk mögött hagyják a megszokott munkájukat, és egy teljesen új területen helyezkedjenek el. A váltás ugyanis nemcsak egy új képzettség megszerzését, hanem anyagi tervezést, kitartást és a bizonytalanság vállalását is igényelheti. Vannak azonban, akik képesek teljesen új irányt venni. Jó példa erre az a 34 éves nő, aki történelemdiplomával és többéves vendéglátós tapasztalattal a háta mögött baristából lett mentálhigiénés szakember. A Pénzcentrum most az ő történetén keresztül mutatja be, milyen lehetőségekkel, nehézségekkel és anyagi kihívásokkal járhat egy karrierváltás.

A karrierváltás ma már egyáltalán nem egy rendkívüli esemény, egyre többeket foglalkoztat, és egyre többen lépik is meg: statisztikák szerint tízből nyolc munkavállaló elgondolkodott már karrierje során a pályaváltáson, közülük öten pedig meg is lépték ezt, és sokaknak (különösen a 30–40 év felettieknek) a karrierváltás egyre inkább egy tudatos életpálya-stratégia.

Ugyanakkor egy ilyen döntés nem könnyű, és számos kérdést is vet fel: milyen anyagi háttérrel érdemes belevágni a karrierváltásba, hogyan lehet felkészülni az új szakma kihívásaira, és mennyire számítanak a korábbi munkatapasztalatok? A Pénzcentrum ezúttal egy olyan karrierváltóval készített interjút, aki baristából lett mentálhigiénés szakember, és akinek saját tapasztalatai segítettek megválaszolni ezeket a kérdéseket.

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Jázmin most 34 éves, és mentálhigiénés szakemberként dolgozik egy önkormányzati intézményben, azonban idáig igencsak kacskaringós út vezetett. Egy ideig orvos szeretett volna lenni, viszont az orvosi pályához szükséges kémiai alapokat az iskolájában nem kapta meg, ráadásul a továbbtanulását több személyes körülmény is befolyásolta, így ezt az irányt nem tudta választani. Mivel az emberekkel való foglalkozás nagyon vonzotta, és a történelem iránt is erősen érdeklődött, végül tanárszakon kötött ki.

Elkezdem a német-történelem tanárszakot, hisz régen a költők, írók is így kezdték, és utána bármi lehetett belőlük. Mivel az történelem állt hozzám különösen közel, a németet elhagytam, és a tanáriról átmentem történelem alapszakra, így ezen a szakon szereztem meg az első diplomámat

– mesélte Jázmin.

A diplomás barista

Az alapszak után ugyan egy mesterszakot is elvégzett, azonban ezt követően nem a diplomájához és nem is egy felsőfokú végzettséghez kötött pályán helyezkedett el, hanem baristaként kezdett dolgozni. A választásában több tényező is szerepet játszott: egyrészt első generációs értelmiségiként korábban idegenkedett azoktól a közegektől, ahol természetesnek számított a többgenerációs értelmiségi háttér, másrészt pedig úgy érezte, saját személyiségfejlődéséhez hozzájárulhatna az, ha kipróbálja, hogy milyen a kétkezi munka.

A vendéglátásban töltött időszaknak ugyanakkor természetesen megvoltak a maga árnyoldalai. Jázmin ezek közül elsősorban a szakma társadalmi elismertségének hiányát emelte ki, valamint a vendégek részéről érkező tiszteletlen bánásmód is különösen megterhelő volt számára. A lelki megterhelés mellett a fizikai igénybevétel sem volt elhanyagolható: a napi 10–12 órás munkaidőt hosszú távon rendkívül kimerítőnek találta.

Ugyanakkor a barista munkában az emberekkel kialakítható közvetlen kapcsolatot Jázmin nagyon szerette. Nem csupán a vendégek egyéni igényeit ismerhette meg, hanem idővel személyesebb képet is kapott róluk. A törzsvendégek visszatértek hozzá, gyakran kifejezetten őt keresték, így egy-egy beszélgetésből fokozatosan megismerhette az életüket, a munkájukat és az aktuális élethelyzetüket.

Ez az élmény tovább erősítette benne a már gyerekkorában kialakult érzést, hogy emberekkel szeretne foglalkozni, ugyanakkor olyan formában, amely túlmutat a kiszolgáláson és az egyszerű fizikai munkavégzésen.

Azt éreztem, hogy sok időt és energiát fordítottam a tanulásra, az önképzésre, és szerettem volna, ha mindez a szakmai életemben is hasznosulhatna: szerettem volna továbblépni, új kihívásokat keresni, és a megszerzett tudást is kamatoztatni

– jegyezte meg Jázmin.

A váltás

Ekkor kezdett körvonalazódni benne, hogy az emberi kapcsolatokra épülő mélyebb segítő tevékenység lehet az a terület, amelyben igazán kiteljesedhet, így belevágott a mentálhigiénés szakember mesterképzésbe. Bár a képzés kezdetén még nem volt teljesen biztos abban, hogy sikerül-e majd a mentálhigiénés területen elhelyezkednie, és abban sem, hogy megfelelő lesz-e számára ez a hivatás, de úgy gondolta, hogy a képzésből akkor is sokat profitálhat, ha végül nem sikerül ezen a területen munkát találnia.

A baristaszakma elhagyásakor számára az jelentette az egyik legnagyobb nehézséget, hogy nem szeretett volna egyik napról a másikra elszakadni a korábbi munkájától. A munkahelyváltást ugyanis egyfajta gyászfolyamatként élte meg, amelynek megvannak a maga szakaszai, éppen ezért tudatosan, fokozatosan szerette volna lezárni ezt az időszakot. Utolsó vendéglátóipari állomásként egy hotelben helyezkedett el baristaként, ahol már napi hat órában dolgozott a korábbi 10–12 órás műszakok helyett, ezzel párhuzamosan pedig önkéntes munkát vállalt egy idősotthonban, hogy elkezdjen közben kapcsolódni a későbbi mentálhigiénés munkájához.

Maga a karrierváltás is több bizonytalanságot szült benne. Egyrészt közel harmincévesen úgy érezte, hogy egy teljesen új szakmában ismét pályakezdővé válni komoly kihívás, másrészt az új munkakörnyezethez való alkalmazkodás is aggasztotta. Tartott az irodai közegtől, a szigorúan kötött munkarendtől is, és attól is, hogy egy ilyen közegben kevés tér jut a kreativitásnak, és nem tudja majd önazonosan végezni a munkáját.

Az viszont nagyon vonzotta a pályában, hogy olyan embereknek segíthet, akik nehéz élethelyzetbe kerültek, és támogatásra van szükségük. Már a pályaválasztásakor sem az anyag szempontok vagy az vezérelte, hogy saját klienskört építsen ki, sokkal inkább az motiválta, hogy láthassa az egyének és közösségek fejlődését, és részese lehessen ennek a folyamatnak.

Fizetés és elhelyezkedés

A mentálhigiénés szakemberek fizetése ugyanis Jázmin tapasztalatai szerint összességében meglehetősen alacsony, különösen azoké, akik pályakezdőként intézményi keretek között, a szociális ellátórendszerben helyezkednek el. Jázmin jelenlegi munkahelyén az átlagosnál kedvezőbb jövedelmi feltételekkel dolgozik. Bár a bérpapírja szerint garantált bérminimum illetné meg, az intézményben biztosított kiegészítéseknek köszönhetően ennél magasabb fizetést kap, jelenleg körülbelül bruttó 660 ezer forintot (ami korábbi barista fizetéséhez képest nagyjából 20%-kal magasabb összeg).

Elmondása szerint 2026-ban mentálhigiénés diplomával, közalkalmazotti jogviszonyban átlagosan körülbelül bruttó 500 ezer forintot lehet keresni. A közalkalmazotti bérezésben a végzettség és a szakmai tapasztalat egyaránt meghatározó, a további előrelépés a bértáblában pedig a szolgálati idő függvényében történik.

Pont emiatt a kedvezőtlen intézményi bérezés miatt sok mentálhigiénés szakember inkább a saját vállalkozást választja (vagy eleve elkerüli a közalkalmazotti szférát), és klienseket fogad. Így ugyan maguk határozhatják meg szolgáltatásaik díját, de Jázmin hangsúlyozta, hogy ehhez vállalkozást kell indítaniuk, és a tevékenységüket a végzettségüknek, valamint szakmai kompetenciáiknak megfelelő keretek között kell végezniük.

Jázmin arról is beszélt, hogy egy mentálhigiénés szakember elhelyezkedési lehetőségeit jelentősen befolyásolja, hogy az ország melyik részén szeretne dolgozni, illetve milyen foglalkoztatási formában képzeli el a jövőjét. A legnehezebb helyzetben pedig éppen az van, aki Budapesten szeretne saját klienskört kialakítani, és ehhez bérelne helyiséget. Ennél valamivel kedvezőbbek a lehetőségek, ha valaki a fővárosban vagy Pest megyében közalkalmazotti munkakört keres, a legjobb elhelyezkedési esélyek pedig vidéken mutatkoznak, ahol jelentős hiány van ilyen szakemberekből. Jázmin kiemelte, hogy rehabilitációs központokban, gyermekvédelmi intézményekben, idősek otthonaiban, családok és nők átmeneti otthonaiban, valamint a hajléktalanellátásban is nagy szükség lenne a szakemberek munkájára.

A karrierváltás következményei

Jázmin elmondta, hogy a karrierváltás nagy hatással volt a személyiségére. A folyamat során felismerte, hogy sokkal több mindenre képes, mint korábban gondolta volna, és arra is ráébredt, hogy a családi háttere vagy a korábbi életkörülményei nem kell, hogy meghatározzák, milyen szakmai utat választhat.

Arról is beszélt, hogy a baristaként szerzett tapasztalataiból több olyan készséget is magával vitt, amelyet jelenlegi munkájában is tud hasznosítani. Ezek közül elsősorban a kreativitást emelte ki, ugyanis mentálhigiénés szakemberként rendszeresen tart foglalkozásokat, amelyek megtervezése és vezetése kreatív gondolkodást igényel.

A korábbi munkája emellett az emberi kapcsolatok kezelésében is sokat segített neki. Baristaként nagyon sokféle emberrel találkozott, ami jelentősen bővítette a társas helyzetekben szerzett tapasztalatait. Bár korábban is kifejezetten empatikus embernek tartotta magát, úgy érzi, a vendéglátásban töltött időszak még inkább felkészítette arra, hogy különböző személyiségű és élethelyzetű emberekkel hogyan kell kommunikálni.

Mire van szükség a karrierváltáshoz?

Jázmin a karrierváltást fontolgatóknak elsőként a pénzügyi biztonság megteremtését tartja fontosnak. Szerinte nem érdemes úgy kilépni egy biztos munkahelyről, hogy az embernek még nincs konkrét elképzelése a folytatásról, vagy nem rendelkezik megfelelő anyagi tartalékkal. Ennél elmondása szerint célszerűbb a meglévő munka mellett tájékozódni a képzési lehetőségekről, akár már el is kezdeni a tanulást, majd fokozatosan átlépni az új területre, például részmunkaidős foglalkoztatás formájában.

A mentálhigiénés vagy szociális területre váltóknak például hasznos lehet az önkéntesség. Ez lehetőséget ad nekik arra, hogy még a váltás előtt közelebbről megismerjék az adott terület mindennapjait és kihívásait. Így nemcsak tapasztalatot szerezhetnek, hanem arról is reálisabb képet kapnak, hogy valóban nekik való ez a szakma. Az önkéntesség ráadásul az önéletrajzban is jól mutat

– mutatott rá Jázmin.

Hozzátette, hogy a sikeres váltáshoz az anyagi háttér mellett több személyes készségre is szükség lehet. Ezek közül kiemelte a jó időmenedzsmentet, hiszen a képzések, a munkavégzés és az új szakmai kapcsolatok kialakítása tudatos időbeosztást igényel. Emellett szerinte fontos az elhatározottság és a bátorság is, vagyis az, hogy valaki merjen kilépni a megszokott környezetéből. Hangsúlyozta viszont, hogy a karrierváltás nem egy visszafordíthatatlan döntés: ha az új irány mégsem bizonyul megfelelőnek, vissza lehet térni a korábbi szakmához, vagy lehet másik irányt is választani.