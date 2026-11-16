Küszködnek a hazai vendéglátósok: 2027-ben ezen bukhat el rengeteg étterem és szálloda Magyarországon

Miközben sokan attól tartanak, hogy a mesterséges intelligencia hamarosan tömegesen váltja ki a munkavállalókat, a turizmusban és a vendéglátásban egyelőre sokkal prózaibb gondokkal küzdenek a cégek: nincs elég ember, magas a fluktuáció, nehéz jó jelöltet találni, és a kisebb vállalkozások sokszor bérekkel sem tudnak versenyezni a nagyobb szereplőkkel. Maljusin Anna HR-szakértő, a Work Force szellemi szolgáltatások üzletágának vezetője szerint az AI nem a recepciósok, felszolgálók vagy szállodai dolgozók eltüntetéséről szól, hanem arról, hogyan lehet hatékonyabbá tenni az adminisztrációt, a beosztástervezést, a toborzást vagy a háttérfolyamatokat. Az interjúban arról beszél, miért nem elég ma már önéletrajzok és korábbi munkakörök alapján kiválasztani az embereket, hogyan lehet vonzó munkahelyet építeni akkor is, ha a cég nem tud multis fizetést kínálni, milyen szerepe lehet a munkaerő-kölcsönzésnek a szezonális terhelés kezelésében, és miért lesz versenyelőny azoknál a vendéglátós cégeknél, amelyek nem lecserélni akarják az embert technológiára, hanem felszabadítani az idejét a valódi vendégélményre.

Pénzcentrum: A mesterséges intelligenciáról sokszor úgy beszélünk, mintha egyik napról a másikra tömegesen váltaná ki a munkavállalókat. A turizmusban és a vendéglátásban mennyire reális ez a félelem?

Maljusin Anna: Szerintem nagyon fontos különválasztani azt, amit ma már ténylegesen látunk a munkaerőpiacon, attól, amit a technológia jövőbeli hatásairól feltételezünk. Teljesen érthető, hogy sok munkavállaló bizonytalanságot érez, hiszen rendkívül gyors technológiai változás zajlik, amelynek a hosszú távú következményeit még nem látjuk pontosan. Ugyanakkor hiba lenne minden jelenlegi munkaerőpiaci nehézséget az AI térnyerésével magyarázni, mert számos probléma, például a munkaerőhiány, a fluktuáció, a bérfeszültség vagy a nem megfelelő kiválasztási gyakorlat már jóval korábban is jelen volt.

A turizmus és a vendéglátás különösen emberközpontú ágazat, ahol a személyes jelenlétnek, a figyelmességnek és a vendégszeretetnek továbbra is nagyon nagy szerepe van. Egy szállodában ott kell állnia valakinek a recepción, aki valóban fogadja a vendéget, egy étteremben pedig nem pusztán az étel kiszállítása számít, hanem az egész élmény, amelyet a felszolgáló, az üzletvezető vagy akár a háttérben dolgozó csapat teremt meg. Éppen ezért én nem gondolom, hogy az AI ebben az ágazatban egyszerűen kiváltaná az embereket, sokkal inkább arról van szó, hogy bizonyos folyamatokat hatékonyabbá, gyorsabbá vagy szervezettebbé tehet.

Maljusin Anna - Fotó: Gosztola Judit

Ha nem kiváltásról beszélünk, akkor hol lehet valódi szerepe az AI-nak egy szálloda vagy étterem mindennapi működésében?

Elsősorban azokban a háttérfolyamatokban, amelyek sok időt visznek el, de nem feltétlenül igényelnek minden esetben személyes jelenlétet vagy komplex szakmai döntést. Ilyen lehet például az adminisztráció, a beosztástervezés előkészítése, bizonyos vendégkommunikációs sablonok megírása, belső folyamatleírások összeállítása, toborzási anyagok előkészítése vagy akár adatok rendszerezése. Egy szállodában például rengeteg olyan információ keletkezik, amelyből jól lehetne következtetni a terhelésre, a szezonalitásra, a munkaerőigényre vagy a vendégpanaszok visszatérő mintázataira.

Az AI nem attól lesz értékes, hogy helyettünk dönt, hanem attól, hogy segít átláthatóbbá tenni a működést. Ha egy vezető gyorsabban látja, mely időszakokban kell több ember a reggeliztetéshez, mikor érdemes erősíteni a takarítócsapatot, vagy mely feladatok csúsznak el rendszeresen, akkor jobb döntéseket tud hozni. Ehhez azonban nem elég megvásárolni egy eszközt vagy előfizetni egy szolgáltatásra, hanem azt is meg kell érteni, hogy pontosan milyen problémát akarunk vele megoldani.

A kisebb vendéglátóhelyeknek és családi vállalkozásoknak gyakran nincs kapacitásuk nagy technológiai fejlesztésekre. Ők hogyan tudnak bekapcsolódni ebbe a folyamatba?

A KKV-k esetében különösen fontosnak tartom, hogy az AI bevezetése tudatos és fokozatos folyamat legyen. Nem feltétlenül kell azonnal nagy beruházásokban gondolkodni, mert sokkal életszerűbb kisebb, jól körülhatárolt feladatokkal kezdeni. Egy étterem például megnézheti, hogyan tudja egyszerűsíteni a heti beosztások előkészítését, a belső kommunikációt, az étlaphoz kapcsolódó szövegek megfogalmazását vagy a közösségi médiás tartalmak első verzióinak elkészítését.

A legfontosabb szerintem az, hogy a vállalkozásvezető ne úgy tekintsen az AI-ra, mint egy távoli, csak nagyvállalatoknak szóló technológiára. Ma már vannak ingyenesen vagy alacsony költséggel elérhető eszközök, oktatóanyagok, videók, képzések, amelyekkel el lehet indulni. Ha nincs pénz drága tréningre, akkor is megoldás lehet, hogy a munkatársak kapnak munkaidőben egy meghatározott idősávot, amikor közösen kipróbálnak egy eszközt, megbeszélik a tapasztalatokat, és kiválasztják, hogy a saját működésükben mire lehet valóban hasznos.

Maljusin Anna - Fotó: Gosztola Judit

A vendéglátásban sokan tartanak attól is, hogy az AI miatt még kevesebb szükség lesz adminisztratív vagy irodai háttérmunkára.

Egyelőre nem azt látom, hogy a cégek tömegesen azért építenének le, mert az AI-jal akarják helyettesíteni a munkavállalókat. Inkább azt tapasztalom, hogy a munkáltatók hatékonyságnövelő eszközként tekintenek rá, vagyis azt várják, hogy ugyanannyi idő alatt több feladat készüljön el. Ez önmagában nagy változás, mert a munkanapok szerkezete és a munkakörök tartalma is átalakulhat.

Az AI tehát nem feltétlenül megszünteti a munkát, hanem megváltoztatja. Aki például eddig adminisztrációval, riportok előkészítésével, hirdetések szövegezésével vagy visszatérő szervezési feladatokkal foglalkozott, annak a munkája gyorsabbá válhat, de közben nagyobb szerepet kaphat az ellenőrzés, a szakmai megítélés és a döntés-előkészítés. Éppen ezért nem az a jó válasz a bizonytalanságra, hogy mindenkinek azonnal új szakmát kell tanulnia, hanem az, hogy megvizsgáljuk, hogyan tudjuk kiegészíteni a meglévő tudásunkat olyan készségekkel, amelyekkel a technológiát a saját munkánkban is értelmesen használjuk.

A turizmus-vendéglátásban sokszor nem az a kérdés, hogyan lehet hatékonyabb a munka, hanem az, hogy egyáltalán van-e elég ember. Toborzási oldalról mi a legnagyobb probléma?

A munkaerőhiányról beszélve hajlamosak vagyunk kizárólag azt vizsgálni, hány elérhető jelölt van a piacon, pedig a probléma sok esetben nemcsak mennyiségi, hanem illeszkedési kérdés is. A vállalatok sok kiválasztási folyamatban még mindig erősen ragaszkodnak a korábbi munkaköri megnevezésekhez, az iparági tapasztalathoz vagy ahhoz, hogy a jelölt korábban pontosan ugyanazt csinálta-e, amit most is várnának tőle. Ez érthető szempont lehet, de nagyon leszűkíti a merítést.

A vendéglátásban és a turizmusban különösen fontos lenne kompetenciaalapon gondolkodni. Lehet, hogy valaki nem ugyanabból az ágazatból érkezik, de van ügyfélkezelési tapasztalata, jól kommunikál, terhelhető, gyorsan tanul, képes csapatban dolgozni, és megfelelő hozzáállással rendelkezik. Ezek sokszor többet számítanak, mint az, hogy a korábbi pozíciójának pontosan mi volt a megnevezése. A jó toborzás nem arról szól, hogy megtaláljuk azt, aki korábban papíron pontosan ugyanezt csinálta, hanem azt, aki képes lesz jól elvégezni a feladatot.

Ez azt jelenti, hogy a munkáltatóknak engedniük kellene az elvárásokból?

Nem feltétlenül engedniük kell, hanem pontosabban kellene meghatározniuk, mire van valóban szükségük. Amikor egy pozíciónál felsorolunk tíz-tizenkét elvárást, érdemes megvizsgálni, ezek közül melyek nélkülözhetetlenek a belépés napján, és melyek azok, amelyek betanítással, belső képzéssel vagy néhány hónap gyakorlattal fejleszthetők. Ez nem az igényszint csökkentése, hanem a kiválasztás szakmaibbá tétele. A vendéglátásban például sok munkakörnél kulcskérdés a megbízhatóság, a vendégközpontú gondolkodás, a kommunikáció és az, hogy az illető hogyan reagál nyomás alatt. Ezeket nem mindig mutatja meg egy önéletrajz, és nem is feltétlenül derül ki abból, hogy valaki hány évet töltött egy hasonló pozícióban. A vezetőknek ezért az interjúztatásban is fejlődniük kell, mert ha nem a megfelelő kérdéseket teszik fel, akkor könnyen kiválaszthatnak egy papíron jó jelöltet, aki a gyakorlatban nem illeszkedik a csapatba vagy a munkakörhöz.

A munkaerő-kölcsönzés milyen szerepet tölthet be ebben az ágazatban?

A munkaerő-kölcsönzésnek ott lehet nagy szerepe, ahol a vállalat működésében projektalapú, szezonális vagy időszakosan megnövekedő munkaerőigény jelentkezik. A turizmus és a vendéglátás ebből a szempontból nagyon tipikus terület, hiszen a forgalom erősen függ az évszaktól, a rendezvényektől, az ünnepi időszakoktól vagy akár egy adott régió turisztikai terhelésétől. Egy szálloda, rendezvényhelyszín vagy nagyobb vendéglátóegység számára komoly segítség lehet, ha nem minden helyzetben saját állományból kell azonnal megoldania a kapacitásbővítést.

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A kölcsönzés nem feltétlenül végállapot, sok esetben jó belépési pont lehet a munkavállalónak és a munkáltatónak is, hiszen ha az együttműködés beválik, később akár saját állományba vétel is történhet.

A vendéglátásban sok cég nem tud olyan béreket kínálni, mint egy nagyobb multi vagy nemzetközi lánc. Mivel lehet ilyenkor vonzó munkáltatóvá válni?

A megfelelő alapbért természetesen semmi nem helyettesíti, és ezt fontos kimondani. Ugyanakkor, ha egy vállalat nem tud érdemben magasabb fizetést adni, akkor érdemes a teljes munkáltatói ajánlatot megvizsgálni. A munkavállalók számára ma már nagyon fontos a kiszámíthatóság, a korrekt vezetői működés, a tervezhető beosztás, a fejlődési lehetőség, a munka-magánélet egyensúlya és az, hogy emberként hogyan bánnak velük. A vendéglátásban a home office nyilván sok munkakörben nem értelmezhető, de a rugalmasság ettől még igen. Lehet például kiszámíthatóbb műszaktervezésben, időben kommunikált beosztásban, igazságosabb hétvégi terhelésben, pihenőidők betartásában, belső előrelépési lehetőségben vagy abban gondolkodni, hogy a vezető valóban figyeljen a csapat terhelhetőségére. Emellett sok munkavállaló értékeli az egészségügyi juttatásokat, a teljesítményhez kötött, valóban elérhető bónuszt, a plusz szabadnapokat vagy azokat az apró, de következetes gesztusokat, amelyekből azt érzi, hogy a cég számol vele hosszú távon.

A megtartásban mennyire számít a vezető személye?

Nagyon sokat számít. A jelölteknél is egyre gyakrabban látom, hogy nem kizárólag a pénz alapján döntenek két ajánlat között, különösen akkor, ha a különbség nem drámai. Fontos nekik, hogy milyen benyomást tesz rájuk a vezető, mennyire érzik korrektnek a kommunikációt, mennyire látják biztonságosnak a környezetet, és el tudják-e képzelni, hogy ott hosszabb távon jól működnek majd. A vendéglátásban, ahol gyakori a magas tempó, a vendégoldali nyomás és az érzelmi terhelés, a vezetői működés különösen erősen hat a fluktuációra. Ha a munkatárs azt érzi, hogy csak beosztható kapacitásként tekintenek rá, akkor könnyebben továbbáll. Ha viszont azt látja, hogy van korrekt kommunikáció, átlátható elvárásrendszer és kiszámítható működés, akkor egy nem tökéletes bércsomag mellett is nagyobb eséllyel marad.

Az AI a kiválasztást is átalakítja. Milyen kockázatot lát abban, hogy már a munkáltatók és az álláskeresők is mesterséges intelligenciát használnak?

Ez egy nagyon érdekes jelenség, mert ma már a munkáltató AI segítségével készíthet álláshirdetést, támogathatja az önéletrajzok feldolgozását vagy az előszűrést, miközben az álláskereső szintén AI-val optimalizálhatja az önéletrajzát, motivációs levelet írhat vagy interjúra készülhet. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy valóban pontosabban találjuk-e meg egymást, vagy csak egyre hatékonyabban állítunk elő egymáshoz illeszkedő dokumentumokat. Az AI sokat javíthat a kiválasztás hatékonyságán, de önmagában nem garantál jobb döntéseket. A kompetenciák tényleges felmérése, a motiváció megértése, a csapatba illeszkedés vizsgálata és az emberi döntéshozatal továbbra is kulcsfontosságú. Egy jól megírt önéletrajz még nem jelenti azt, hogy a jelölt alkalmas a munkára, ahogy egy szépen megfogalmazott álláshirdetés sem jelenti azt, hogy a munkáltatói működés rendben van.

Mit gondol azokról a fiatalokról, akik már úgy nőnek fel, hogy az AI természetes része a tanulásnak és a problémamegoldásnak?

Az alfa generációt én alapvetően nem féltem, mert ők már olyan világban nőnek fel, ahol a digitális technológiák és egyre inkább a mesterséges intelligencia is természetes részei a mindennapoknak. Számukra az AI használata várhatóan nem különleges eszköz lesz, hanem egyfajta alapkiindulópont a tanulásban, a munkavégzésben és a problémamegoldásban.

Ugyanakkor a technológia magabiztos használatát nem szabad összekeverni a valódi digitális és szakmai kompetenciával. Attól, hogy valaki könnyedén használ egy AI-eszközt, még nem feltétlenül tudja megítélni az általa előállított információk minőségét, pontosságát vagy megbízhatóságát. Éppen ezért az oktatásnak is alkalmazkodnia kellene: a lexikális tudás mellett sokkal nagyobb hangsúlyt kellene kapnia a kritikus gondolkodásnak, a kreativitásnak, a problémamegoldásnak, az együttműködésnek és az önálló döntéshozatalnak.

Ez a turizmus-vendéglátás szempontjából mit jelent?

Azt, hogy nemcsak informatikusoknak és mérnököknek kell érteniük az AI használatához. A HR, a pénzügy, a kereskedelem, a marketing, a logisztika és a vendéglátás területén is egyre több alkalmazási lehetőség jelenik meg. Egy hotelvezetőnek, étteremvezetőnek vagy rendezvényszervezőnek nem AI-fejlesztővé kell válnia, hanem azt kell értenie, hogy mire használható a technológia, hol vannak a korlátai, és hogyan lehet felelősen beépíteni a működésbe.

A turizmusban és a vendéglátásban a jövő versenyelőnye szerintem nem az lesz, hogy ki tudja teljesen automatizálni a működését, hanem az, hogy ki tudja okosan összehangolni a technológiát az emberi szolgáltatással. A vendég továbbra is élményt keres, figyelmet, biztonságot, gyorsaságot és kedvességet vár. Az AI akkor hasznos, ha a háttérben levesz terheket a munkavállalókról, hogy ők több figyelmet tudjanak fordítani arra, ami ebben az ágazatban a legfontosabb: az emberi kapcsolódásra és a minőségi vendégélményre.

Képek: Gosztola Judit