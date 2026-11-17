Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

153 éve, vagyis 1873. november 17-én jött létre a mai főváros Pest, Buda és Óbuda (valamint a Margitsziget egy részének) egyesítésével. Budapest Főváros Közgyűlése ezért 1991-ben ünnepnappá ezt a dátumot, azóta ünnepeljük november 17-én Budapest napját. A mai kvíz során ebből az alkalomból próbára teheted a tudásodat a főváros kapcsán. A kérdések arra vonatkoznak, hogy a Duna melyik partján, Pesten vagy Budán találhatók ezek az ikonikus épületek, parkok, utcák, terek.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Ismered Budapestet, mint a tenyered? Lássuk, tudod-e, a Duna melyik partján, Pesten vagy Budán találhatók ezek az ikonikus épületek, parkok, utcák, terek! 1/10 kérdés Budapest egyik fontos tere a Vörösmarty tér, mely ikonikus éves nagyrendezvények helyszíne, mint a karácsonyi vásár, vagy a könyvhét. Hol található? a pesti oldalon a budai oldalon Következő kérdés 2/10 kérdés Az alábbi parkok közül melyik található Budán? Füvészkert Millenáris Népliget Városliget Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik templom található a pesti oldalon? Jézus Szíve-templom Szent-Gellért Sziklatemplom Szent István-bazilika Mátyás-templom Következő kérdés 4/10 kérdés Az alábbi híres fővárosi utcák közül melyik van a budai oldalon? Kazinczy utca Váci utca Király utca Lövőház utca Következő kérdés 5/10 kérdés A fővárosi nagykörút, ahol a 4-6 villamos is jár, egyes szakaszai más-más nevet viselnek. Melyik szakasz van ezek közül Budán? Krisztina körút Ferenc körút Erzsébet körút Szent István körút Következő kérdés 6/10 kérdés Az alábbi parkok közül melyik található a pesti oldalon? Városmajor Óhegy park Bikás park Vérmező Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik tér található Budán? Kálvin tér Lehel tér Batthyányi tér Deák Ferenc tér Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik múzeum nem a pesti oldalon van? Magyar Nemzeti Múzeum Kiscelli Múzeum Szépművészeti Múzeum Néprajzi Múzeum Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik színház található Budán? Vígszínház Átrium Katona József Színház Nemzeti Színház Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik út található az alábbiak közül a pesti oldalon? Bécsi út Villányi út Bartók Béla út Andrássy út Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK