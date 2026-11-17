Különleges madár tűnt fel a tatai Öreg-tónál: a webkamerák felvételén egy vörösnyakú ludat szúrtak ki a szakemberek.
Kvíz: Úgy ismered Budapestet, mint a tenyered? Lássuk, tudod-e pontosan, mi található a budai és a pesti oldalon!
153 éve, vagyis 1873. november 17-én jött létre a mai főváros Pest, Buda és Óbuda (valamint a Margitsziget egy részének) egyesítésével. Budapest Főváros Közgyűlése ezért 1991-ben ünnepnappá ezt a dátumot, azóta ünnepeljük november 17-én Budapest napját. A mai kvíz során ebből az alkalomból próbára teheted a tudásodat a főváros kapcsán. A kérdések arra vonatkoznak, hogy a Duna melyik partján, Pesten vagy Budán találhatók ezek az ikonikus épületek, parkok, utcák, terek.
Kvíz: Ismered Budapestet, mint a tenyered? Lássuk, tudod-e, a Duna melyik partján, Pesten vagy Budán találhatók ezek az ikonikus épületek, parkok, utcák, terek!
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