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Hiába Baka András vétója: nem módosítják a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról szóló törvényt
Változtatás nélkül tervezi újra elfogadni az Országgyűlés a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról szóló törvényt, amit Baka András köztársasági elnök korábban nem írt alá. Az államfőnek az Alaptörvény értelmében így kötelező lesz aláírnia a november elején megszavazott, az adóhatósági ellenőrzéseket kiterjesztő jogszabályt
A parlament törvényalkotási bizottságának csütörtöki ülésén Kövesdy Attila pénzügyminisztériumi államtitkár megerősítette, hogy a kormány megtárgyalta az államfő észrevételeit, de nem tartja indokoltnak a jogszabály módosítását. Rák Richárd, a bizottság tiszás elnöke azzal indokolta a döntést, hogy a felső politikai vezetők sajátos helyzete megköveteli a szigorúbb fellépést, a jelenlegi szabályozás pedig maradéktalanul megfelel a szükségesség és az arányosság elvének - írja a Telex.
A Sándor-palota korábban jelezte, hogy Baka András egyetért ugyan a törvény fő céljaival, azonban garanciákat kért arra vonatkozóan, hogy az eljárások során ne feltételezzenek eleve rosszhiszeműséget, a nagyobb átláthatóság pedig ne járjon a döntéshozók megbélyegzésével. Ennek ellenére az Alaptörvény egyértelműen fogalmaz, így a másodjára is jóváhagyott törvényt az államfőnek immár kötelező szentesítenie.
A november 3-án elfogadott vagyonosodási törvény értelmében a kihirdetést követően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) azt vizsgálja majd, hogy a politikusok és közvetlen családtagjaik vagyongyarapodása összhangban áll-e a leadózott jövedelmükkel.
A bizottság az ülésen egy másik jelentős szigorítást is jóváhagyott. A sporttörvény módosításának kiterjesztésével nemcsak az aktív, hanem a volt országgyűlési és európai parlamenti képviselők sem tölthetnek be vezetői tisztséget sportszervezetekben a politikai megbízatásuk megszűnését követő négy évben.
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Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
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