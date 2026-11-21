A koncessziós szerződés eddig évi 500-600 milliárd forintos kiadást jelentett az államkasszának.
Fordulat az új minimálbérnél: itt a dolog, ami miatt a vártnál jóval több pénzt vihetnek haza a magyarok
A jövő évtől a bruttó minimálbér 7,5 százalékkal 347 ezer forintra, a garantált bérminimum pedig 6,1 százalékkal 396 ezer forintra emelkedik a kormány, a munkaadók és a szakszervezetek e heti megállapodása értelmében. Egy 2027-ben életbe lépő új adójóváírásnak köszönhetően a dolgozók kézhez kapott nettó fizetése az alapbérek emelésénél jóval nagyobb mértékben, 17,2, illetve 13,3 százalékkal nőhet.
A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) november 19-i ülésén megszületett kompromisszumos egyezséget a felek a tervek szerint a jövő héten írják alá. A döntés értelmében a minimálbér az idei 322 800 forintról 347 ezer forintra nő, míg a középfokú végzettséget vagy szakképzettséget igénylő munkakörökben fizetendő garantált bérminimum 373 200 forintról 396 ezer forintra emelkedik. Az összegek meghatározásakor a tárgyalópartnereknek egyszerre kellett figyelembe venniük a legalacsonyabb jövedelműek felzárkóztatását és a hazai vállalkozások teherbíró képességét.
A bruttó összegeknél lényegesen nagyobb arányú nettó bérnövekedés hátterében a jövőre bevezetendő új adójóváírás áll, amely célzottan mérsékli a legalacsonyabb keresetűek személyijövedelemadó-terheit. A minimálbéreseknél a tényleges szja-kulcs 15-ről 9 százalékra csökken, így a nettó fizetésük a jelenlegi 214 662 forintról 251 575 forintra ugrik.
Bár a kedvezmény a minimálbér feletti kereseteknél fokozatosan kifut, a garantált bérminimumot keresők is érdemi adócsökkentésben részesülnek, így az ő kézhez kapott fizetésük havi 248 178 forintról 281 220 forintra emelkedik.
A kötelező legkisebb bérek megállapítása mellett a munkaadói és a munkavállalói oldal egy 5 százalékos általános bérajánlást is megfogalmazott.
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Ez a jogszabályban rögzített minimálbérekkel ellentétben nem kötelező érvényű, csupán iránymutatást ad a versenyszféra vállalatainak a 2027-es bérpolitika kialakításához, egyúttal előrevetíti, hogy a gazdaság egészében a minimálbérek emelésénél némileg mérsékeltebb bérdinamikával számolnak.
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