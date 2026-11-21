A jövő évtől a bruttó minimálbér 7,5 százalékkal 347 ezer forintra, a garantált bérminimum pedig 6,1 százalékkal 396 ezer forintra emelkedik a kormány, a munkaadók és a szakszervezetek e heti megállapodása értelmében. Egy 2027-ben életbe lépő új adójóváírásnak köszönhetően a dolgozók kézhez kapott nettó fizetése az alapbérek emelésénél jóval nagyobb mértékben, 17,2, illetve 13,3 százalékkal nőhet.

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) november 19-i ülésén megszületett kompromisszumos egyezséget a felek a tervek szerint a jövő héten írják alá. A döntés értelmében a minimálbér az idei 322 800 forintról 347 ezer forintra nő, míg a középfokú végzettséget vagy szakképzettséget igénylő munkakörökben fizetendő garantált bérminimum 373 200 forintról 396 ezer forintra emelkedik. Az összegek meghatározásakor a tárgyalópartnereknek egyszerre kellett figyelembe venniük a legalacsonyabb jövedelműek felzárkóztatását és a hazai vállalkozások teherbíró képességét.

A bruttó összegeknél lényegesen nagyobb arányú nettó bérnövekedés hátterében a jövőre bevezetendő új adójóváírás áll, amely célzottan mérsékli a legalacsonyabb keresetűek személyijövedelemadó-terheit. A minimálbéreseknél a tényleges szja-kulcs 15-ről 9 százalékra csökken, így a nettó fizetésük a jelenlegi 214 662 forintról 251 575 forintra ugrik.

Bár a kedvezmény a minimálbér feletti kereseteknél fokozatosan kifut, a garantált bérminimumot keresők is érdemi adócsökkentésben részesülnek, így az ő kézhez kapott fizetésük havi 248 178 forintról 281 220 forintra emelkedik.

A kötelező legkisebb bérek megállapítása mellett a munkaadói és a munkavállalói oldal egy 5 százalékos általános bérajánlást is megfogalmazott.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ez a jogszabályban rögzített minimálbérekkel ellentétben nem kötelező érvényű, csupán iránymutatást ad a versenyszféra vállalatainak a 2027-es bérpolitika kialakításához, egyúttal előrevetíti, hogy a gazdaság egészében a minimálbérek emelésénél némileg mérsékeltebb bérdinamikával számolnak.