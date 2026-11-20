Rekordméretű tőzsdei bevezetéssel lépett a Nasdaqra a Claude mesterségesintelligencia-modell fejlesztője, az Anthropic. A részvények már az első kereskedési napon több mint 17 százalékkal kerültek a kibocsátási ár fölé, viszont a pre-market árfolyam a mai nap folyamán a tőzsdenyitás előtt már mintegy 6 százalékos esést mutatott. A vállalat piaci értéke tegnap napközben a 2 billió dollárt is meghaladta. A befektetők lelkesedése azonban nem jelenti azt, hogy minden kérdésre választ kaptak.

November 19-én megkezdődött a kereskedés az Anthropic részvényeivel a Nasdaq Global Select Marketen, ANT ticker alatt. A vállalat neve azoknak is ismerős lehet, akik kevésbé követik az amerikai technológiai piacot. Az Anthropic fejleszti a Claude nevű mesterségesintelligencia-asszisztenst, ami a ChatGPT egyik legfontosabb versenytársa.

Az IPO iránti kereslet még a hatalmas kibocsátási méret mellett is meghaladta a rendelkezésre álló részvények mennyiségét. A Bloomberg által idézett információk szerint mintegy 1200 intézményi befektető jelentkezett részvényekért, közülük azonban minden második végül egyetlen papírt sem kapott. A lakossági befektetőknek az ajánlat körülbelül 15 százalékát allokálták, elmaradva az eredetileg 20 százalékosra tervezett aránytól.

ANT ticker, 2026. november 19., Forrás: TradingView.

A tőzsdei bevezetést követően az egyik legfontosabb kérdés, hogy mikor jelenhet meg az Anthropic a meghatározó részvényindexekben. Ez azért lényeges, mert az indexeket követő passzív befektetési alapoknak és ETF-eknek a módszertanuk alapján meg kell vásárolniuk az újonnan bekerülő részvényeket, ami további keresletet teremthet.

Nézzük meg a legnépszerűbb indexeket

A Nasdaq-100 index a Nasdaqon jegyzett száz legnagyobb, nem pénzügyi vállalatot tömöríti. 2026-ban új gyorsított bekerülési szabályt vezettek be a legnagyobb IPO-k számára. Ez alapján egy újonnan tőzsdére lépő vállalat már a hetedik kereskedési nap után értékelhető, amennyiben teljes piaci kapitalizációja alapján a jelenlegi indextagok első negyven vállalata közé kerül és teljesíti a likviditási feltételeket. Ha megfelel a kritériumoknak a tizenötödik kereskedési nap után bekerülhet az indexbe. A döntést jellemzően a tizedik kereskedési napot követően jelentik be. Az Anthropic hatalmas piaci értéke alapján jó eséllyel megfelelhet a méretbeli követelménynek.

A nemzetközi indexszolgáltatók közül az MSCI már döntött. Az Anthropic december 1-jétől bekerül az MSCI Global Standard indexcsalád amerikai nagyvállalatokat tömörítő Large Cap szegmensébe.

A sokak által figyelt S&P 500 esetében viszont még várni kell. A bekerüléshez egy legalább tizenkét hónapja kell kereskednie az amerikai tőzsdén, mellette a vállalatnak az utolsó negyedévben és az utolsó négy negyedév összesített eredményében is pozitív GAAP szerinti nettó nyereséget kell felmutatnia. Az Anthropic jelenleg egyik feltételt sem teljesíti. A vállalat 2026 első kilenc hónapjában jelentős számviteli veszteséget könyvelt el.

Mikor adhatják el részvényeiket a korábbi tulajdonosok?

A tőzsdei bevezetéseknél rendszerint fontos kérdés, hogy mikor válhatnak eladhatóvá a korábbi tulajdonosok és a vállalat dolgozóinak részvényei. A hagyományos lockup-megállapodások célja, hogy a tőzsdei bevezetést követően egy ideig korlátozzák a bennfentesek és a korai befektetők részvényértékesítéseit, ezzel mérsékelve a hirtelen megnövekvő kínálatból eredő árfolyamnyomást.

Az Anthropic esetében nem egyetlen, egységes eladási tilalomról van szó. A kibocsátási dokumentum szerint a korábbi tulajdonosok, vezetők, igazgatók és munkavállalók mintegy 15,5 milliárd részvénynek megfelelő állományára vonatkoznak korlátozások. A legtöbb érintett esetében ezek legfeljebb 180 napig érvényesek, míg az alapítók és a korábbi, legalább 0,5 százalékos tulajdonosok egy része esetében akár 365 napig is tarthatnak.

A konstrukció érdekessége, hogy bizonyos csoportok már a teljes lockup lejárta előtt is értékesíthetnek részvényeket. A nem alapító igazgatók, vezetők, valamint jelenlegi és korábbi munkavállalók, illetve tanácsadók például a náluk lévő korlátozás alá eső részvények legfeljebb 10 százalékát már az első kereskedési naptól eladhatják. Ezt követően az éves eredmények közzététele után további részvények válhatnak elérhetővé. A kibocsátási dokumentum alapján összesen mintegy 3,7 milliárd részvény válhat eladhatóvá a 180 napos korlátozás lejárta előtt.

Hatalmas bevételnövekedés, de továbbra is veszteséges a vállalat

Az Anthropic értékeltségének megértéséhez a pénzügyi eredményeket sem lehet figyelmen kívül hagyni. A vállalat bevétele rendkívül gyorsan bővül.

A 2026 első kilenc hónapjában 33,2 milliárd dolláros árbevételt ért el, szemben az előző év azonos időszakának 2,5 milliárd dolláros eredményével.

A növekedés ellenére a GAAP szerinti nettó eredmény továbbra is jelentős veszteséget mutat. Ennek nagy része nem közvetlen működési kiadás, hanem korábbi átváltható finanszírozási eszközök átértékeléséből származó számviteli tétel. A befektetők számára ezért különösen fontos lesz, hogy a bevétel növekedése mellett a vállalat a működési költségeit is kordában tudja-e tartani.

A növekedéshez szükséges infrastruktúra ugyanakkor komoly pénzügyi elköteleződést jelent. Az Anthropic a kibocsátási dokumentumban mintegy 900,9 milliárd dollárnyi számítási kapacitáshoz és infrastruktúrához kapcsolódó beszerzési, illetve lízingkötelezettséget mutatott be. Ez nem azonnal esedékes adósság, hanem több évre eloszló szerződéses vállalások összessége, amelyek jelentős része hosszú távú számítási kapacitás biztosítására szolgál.

Anthropic infrastruktúra-kötelezettségvállalásai, Forrás: Statista

Az Anthropic emelkedett, az AI-részvények estek

A befektetők első reakciója egyértelműen pozitív volt. Az Anthropic részvényei jelentős árfolyam-emelkedéssel kezdték a kereskedést, napközben viszont a kezdeti lelkesedés mérséklődött. A papír végül a kibocsátási ár felett zárta az első napot, ami erős keresletre utal, ugyanakkor azt is megmutatta, hogy a befektetők egy része már rövid távon profitot realizált.

A szélesebb amerikai részvénypiac eközben egészen más képet mutatott. A főbb tőzsdeindexek folytatták a korábbi napok esését, a technológiai és félvezetőipari részvényeket pedig különösen erős eladói nyomás érte. A Nvidia, AMD, Broadcom és a Micron is gyengült, mellette az AI-infrastruktúrában érdekelt CoreWeave és Nebius részvényei szintén veszítettek értékükből. Mint már korábban megírtuk, piaci mozgások mögött több tényező állt. A befektetők egyre inkább megkérdőjelezik, hogy az AI-fejlesztésekhez szükséges hatalmas beruházások milyen gyorsan térülhetnek meg, miközben a magas vállalatértékeltségek és a jelentős finanszírozási igények tovább növelik a kockázatokat.

A rekord-IPO után jön a valódi teszt

Az Anthropic tőzsdei megjelenése fontos mérföldkő az AI-iparág számára, mostantól egy nagy modellfejlesztő teljesítményét a nyilvános részvénypiac is folyamatosan értékelheti. A következő hetekben az indexekbe kerülés, a szabadon értékesíthető részvények körének bővülése és a vállalat pénzügyi eredményei egyaránt befolyásolhatják az árfolyamot.

A befektetőknek ezért nemcsak azt érdemes figyelniük, hogy milyen gyorsan terjed a Claude, hanem azt is, hogy a bevételnövekedés képes lesz-e hosszabb távon fedezni az infrastruktúra fenntartásához és bővítéséhez szükséges kiadásokat. A rekordméretű IPO erős bizalmat jelez, de a vállalat piaci értékének tartós fenntartásához a következő időszakban már üzleti eredményeket is fel kell mutatnia.