Más dolog húszévesen munkahelyet választani, kisgyerek mellett váltáson gondolkodni vagy nyugdíjasként új bankot keresni. Az életkorunkkal, a lehetőségeinkkel és a feladatainkkal együtt az is változhat, miért nem szánjuk rá magunkat egy régóta esedékes döntésre. A Portfolio Csoport olvasói körében készült, több mint háromezer válaszadós felmérés adatait ezúttal az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.

Egy esedékes orvosi vizsgálat, egy régóta fontolgatott munkahelyváltás, egy banki döntés vagy egy szolgáltatóváltás egészen más ügynek tűnik, mégis van bennük közös: tudjuk, hogy lépni kellene, de a döntést újra és újra elhalasztjuk. Van, aki attól tart, hogy rosszul dönt, másnak nincs ideje utánajárni a lehetőségeknek, megint más nem talál elég információt, vagy éppen túl sok mindent próbál összehasonlítani.

Az Erste megbízásából, a Portfolio Csoport olvasóinak részvételével végzett felmérésben* 3023-an válaszoltak. A kitöltők közel fele tartotta magára jellemzőnek a halogatást. A legtöbben egészségügyi ügyeket és vizsgálatokat (41,2 százalék), a munkahelyváltást és karrierdöntéseket (32 százalék), valamint a háztartási és felújítási teendőket (22,9 százalék) említették.

A halogatás viszont korántsem ugyanúgy jelentkezik mindenkinél. A nem, az iskolai végzettség, a munkaköri beosztás, az életkor és a lakóhely egyaránt összefügghet azzal, hogy milyen döntéseket halogatunk, és mi akadályoz meg bennünket a változtatásban. Megnéztük, hogyan alakulnak ezek a különbségek, és mi nehezíti leginkább a döntést az egyes csoportokban.

Diplomával vagy anélkül is megmaradnak a különbségek a nemek között

A férfi válaszadók valamivel több mint fele tartotta magára jellemzőnek a halogatást, míg a nőknél valamivel kevesebb mint a felük. Amikor azonban arról kérdeztük őket, mennyire zavarja egy fontos döntés elhalasztása, megfordult a kép. Azok közül, akik valószínűnek tartották egy szükséges változtatás halogatását, és válaszoltak a frusztrációra vonatkozó kérdésre,

a nők 44,6 százalékát nagyon zavarja ez a helyzet, a férfiaknál viszont 28,4 százalék ez az arány.

A végzettség szerinti bontásban is megmarad a különbség. A diplomás nők közel felét, a diploma nélküliek 41,9 százalékát nagyon bosszantja a döntés elhalasztása, a férfiaknál ugyanakkor mindkét csoportban alig több mint egynegyed számolt be ilyen mértékű frusztrációról.

Az is eltér, hogy mi akadályozza a döntést. A nők közel negyede jelölte meg a rossz döntéstől való félelmet, míg a férfiaknál valamivel kevesebb mint minden ötödik válaszadó. A megszokás inkább a férfiakat tartja vissza, több mint ötödük említette a jelenlegi helyzethez való ragaszkodást, szemben a nők 10,2 százalékával. Ez diplomával és anélkül is megfigyelhető, a diploma nélküliek között pedig még nagyobb a különbség.

Többet mérlegelnek, nehezebben lépnek?

A pénzügyi döntéseknél különösen nagy a végzettség szerinti eltérés a nők között. A diplomások 24,1 százaléka sorolta a megtakarításokkal, befektetésekkel kapcsolatos döntéseket a leginkább halogatott ügyek közé, míg a diploma nélkülieknél 11,5 százalék volt az arány. A férfiaknál végzettségtől függetlenül nagyjából minden ötödik válaszadó említette ezt a területet.

A diplomás nők több mint harmada karrierdöntést is halogat, szemben a diploma nélküliek közel negyedével.

A férfiaknál jóval kisebb az eltérés, mindkét végzettségi csoportban valamivel több mint egyharmaduk említette a karriert. A nők körében mért különbséget ugyanakkor részben az eltérő életkor magyarázhatja, a diploma nélküliek között ugyanis arányaiban több az idősebb és a nyugdíjas. Az 55–64 éves nőknél például végzettségtől függetlenül közel minden harmadik válaszadó halogat karrierdöntést.

Az időhiánynál azonban azonos életkorú válaszadók között is fennmarad az eltérés. A diplomás nők mintegy negyede, a diploma nélkülieknek kevesebb mint tizede jelezte, hogy nincs ideje vagy energiája változtatni. Az alkalmazottként dolgozó diplomás nőknél 31,2 százalék, a diploma nélkülieknél 12,2 százalék jelölte meg ezt az akadályt. A 45–54 éves diplomás nők több mint harmada, az ugyanilyen korú diploma nélkülieknek kevesebb mint ötöde hivatkozott idő- vagy energiahiányra. Az 55–64 évesek között is hasonló a különbség, a diplomások nagyjából ötöde és a diploma nélküliek tizede számolt be erről.

A túlzott információmennyiséget is gyakrabban említették a diplomás nők. Körükben minden ötödik, a diploma nélküliek között nagyjából minden tizedik válaszadó hivatkozott erre, míg a férfiaknál végzettségtől függetlenül valamivel több mint minden ötödik.

A középkorú vezetőknek elegük van a munkahelyi stresszből

A jelenleg alkalmazottként dolgozó 45–54 éves kitöltők közel 70 százaléka foglalkozik valamilyen szinten a munkahelyváltással, többségük azonban még csak mérlegel vagy időnként álláshirdetéseket böngész. Az aktív keresésig, illetve a váltás folyamatáig alig minden tizedik válaszadó jutott el.

Mihók Krisztina - fotó: Stiller Ákos

A munkahelyváltást fontolgató, 45–54 éves alsó- és középvezetők 50 százaléka a kevesebb stresszt jelölte meg a váltás egyik indokaként, szemben a nem vezető alkalmazottak 26,1 százalékával. A vezetőknél a stressz csökkentése a magasabb fizetésnél is gyakrabban szerepelt a motivációk között, több pénzt valamivel több mint harmaduk szeretne. A nem vezetőknél fordított a helyzet, körükben a magasabb jövedelem fontosabb váltási indoknak bizonyult.

Mihók Krisztina, az Erste HR-vezetője kiemelte, hogy a munkavállalók prioritásai az élethelyzetükkel együtt változnak. A húszas években a szakmai fejlődés és a közösségi programok lehetnek meghatározók, családalapítás után pedig a rugalmasság kerülhet előtérbe, anélkül, hogy ez a szakmai ambíciók feladását jelentené.

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A fizetés továbbra is fontos, de felértékelődhet a rugalmas munkavégzés, az extra szabadságok és az egyéni élethelyzethez igazodó juttatások szerepe. Mihók Krisztina szerint az is számít, hogy a munkavállaló emberként figyelmet és támogatást kapjon, és a munka mellett a magánéletében is ki tudjon teljesedni. A stresszt azonban egy kedvezőbb juttatási csomag vagy a home office önmagában nem feltétlenül oldja meg.

Sok múlik a munkaszervezésen, a vezetővel való kapcsolaton és azon is, milyen légkörben dolgoznak a munkatársak.

A tartós motivációvesztésnek a munkavállaló és a munkáltató egyaránt megfizetheti az árát. Csökkenhet a kezdeményezőkészség és a szakmai kíváncsiság, a dolgozó kevesebb fejlődési lehetőséget használhat ki, miközben a munkáltató sem tud megfelelően építeni a képességeire. Mihók Krisztina úgy látja, hogy a továbblépéshez nem feltétlenül kell elhagyni a munkahelyet, "egy új feladatkör, másik szakterület vagy belső projekt is visszahozhatja a motivációt”. Az Ersténél egy friss belső összesítés alapján 335 munkatárs váltott munkakört, a nyitott pozíciók mintegy ötödét pedig belső jelentkezőkkel töltötték be. A bank karriertervező munkafüzettel, webinárokkal és a belső karrierutak bemutatásával is támogatja a továbblépést.

A tudatos karrierépítéshez először érdemes tisztázni, hogy az adott élethelyzetben melyik két-három szempont a legfontosabb, majd ezeket a vezetővel vagy a HR-rel is megbeszélni. Mihók Krisztina szerint a munkavállaló kezdeményezése és a munkáltatói támogatás együtt teremthet új lehetőségeket. Ha a jelenlegi feladatkör már nem ad elég kihívást, egy belső váltás úgy kínálhat továbblépést, hogy közben a megszerzett tapasztalatok sem vesznek el.

Budapesten az időhiány, a falvakban a közüzemi elégedetlenség az erősebb

A budapesti kitöltők 25,3 százaléka jelölte meg az idő- vagy energiahiányt a fontos döntések akadályai között, míg a fővároson kívül élőknél 15,5 százalék volt az arány. A különbség azonos életkorúaknál is megfigyelhető. A 45–54 éves budapestiek közel harmada hivatkozott idő- vagy energiahiányra, míg a máshol élő, azonos korú válaszadóknak mintegy ötöde. A 35–44 éveseknél is hasonló az eltérés.

A fővároson kívül élők ugyanakkor gyakrabban bizonytalanok abban, hogy jobban járnának-e a változtatással.

Több mint negyedük említette ezt, szemben a budapestiek nagyjából ötödével. A közüzemi szolgáltatások megítélésében is vannak területi különbségek. A községekben élő, ilyen szolgáltatásokat igénybe vevő válaszadók 33,5 százaléka elégedetlen, míg Budapesten 21,9 százalék az arány. Az 55–64 évesek között a községekben élők közel négytizede, a budapestiek kevesebb mint negyede elégedetlen. Ebből ugyanakkor nem következik, hogy az érintettek egyúttal szolgáltatóváltást is halogatnának.

A bankkártya működik, a pénz érkezik – miért változtatnánk?

A pénzügyi döntéseknél különösen erős a megszokás. Amíg a fizetés megérkezik, a bankkártya működik és a tranzakciók rendben lezajlanak, kevesen érzik szükségét annak, hogy felülvizsgálják korábbi választásaikat. Pedig az élethelyzetünkkel együtt az igényeink is változnak, és ami néhány éve megfelelő megoldás volt, ma már nem feltétlenül az. Bek-Balla László, az Erste Napi Bankolás, Digitális ügyfélkapcsolatok és Tanácsadás Tribe vezetője szerint ezért érdemes időről időre áttekinteni a pénzügyeinket, és megvizsgálni, hogy a meglévő szolgáltatások és megtakarítási megoldások továbbra is megfelelnek-e az igényeinknek.

Bek-Balla László - fotó: Erste

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További információk az erstesleszek.hu oldalon. A feltételek a vonatkozó bankszámla-ÁSZF-ben és hirdetményekben találhatók.

*A felmérés az Erste megbízásából, a Portfolio Csoport olvasói körében készült 2026. október 2–19. között, 3023 kitöltő részvételével. A kutatás nem reprezentatív, eredményei a válaszadók véleményét tükrözik. A demográfiai kérdésekre 1816-an válaszoltak, az egyes kereszttáblák és kérdések elemszámai eltérhetnek. Több választ engedő kérdéseknél az arányok összege meghaladhatja a 100 százalékot.