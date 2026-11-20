A november 1-jén hatályba lépett új szabályozás jelentősen enyhíti a babaváró hitel feltételeit azok számára, akik nem tudják teljesíteni a gyermekvállalási kötelezettséget.
Visszavonta a vétót Magyarország: fontos döntés született Ukrajna uniós csatlakozásáról
Magyarország visszavonta korábbi kifogását, így az uniós tagállamok nagykövetei jóváhagyták az ukrán és a moldovai csatlakozási tárgyalások utolsó két, még meg nem nyitott fejezetcsoportjának átvilágítási eredményeit. A mai döntés zöld utat ad az előkészületek folytatásának, bár a tényleges tárgyalások megkezdéséhez további egyhangú uniós jóváhagyásra lesz szükség - tudósított a Portfolio.
Az Állandó Képviselők Bizottsága (Coreper) a mai napon, 2026. november 20-án vita nélkül fogadta el a jogharmonizációs átvilágítás (screening) eredményeit, miután a magyar kormány délelőtt jelezte, hogy már nem ellenzi a lépést. Budapest ezt megelőzően az elmúlt hetekben folyamatosan blokkolta a jóváhagyást az illetékes uniós munkacsoportban.
A magyar álláspont az áprilisi kormányváltást követően kezdett érdemben változni. Miután nyáron és kora ősszel már megnyitottak négy fejezetcsoportot (úgynevezett klasztert), Budapest és Kijev októberben megállapodott a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól. Bár az egyezményt az ukrán parlament is ratifikálta, a magyar kormány még hetekig halogatta a továbblépés támogatását.
A mostani határozat a zöld átállást, a közlekedést és az energiapolitikát magában foglaló 4-es, valamint az erőforrásokkal, a mezőgazdasággal és a kohéziós politikával foglalkozó 5-ös klasztert érinti. Utóbbi esetében az agrárium számít a legérzékenyebb területnek, mivel az Európai Bizottság korlátozná bizonyos ukrán mezőgazdasági termékek uniós piacra jutását és a közös agrártámogatásokhoz való hozzáférést. Kijev a végleges kizárást határozottan elutasítja, és legfeljebb átmeneti, arányos intézkedéseket tart elfogadhatónak.
Az Európai Unió következő lépésként hivatalosan felkéri Ukrajnát és Moldovát a tárgyalási álláspontjaik benyújtására. Ennek ismeretében az EU-nak is ki kell dolgoznia a saját, közös tárgyalási pozícióját, amihez ismételten minden tagállam, így Magyarország támogatására is szükség lesz, tehát a vétó lehetősége a későbbi döntéseknél is fennmarad. A klaszterek hivatalos megnyitására a december 15-re tervezett Általános Ügyek Tanácsa ülésén, vagy akár már azt megelőzően sor kerülhet.
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Moldova kapcsán fontos friss fejlemény, hogy az Európai Bizottság tegnap továbbította a Tanácsnak a csatlakozási kritériumok teljesítését értékelő jelentését. Ennek jóváhagyása a későbbiekben lehetővé teszi majd a moldovai tárgyalási fejezetek lezárásának megkezdését is.
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