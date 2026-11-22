A megfázásos és influenzás időszak beköszöntével sokan azonnal a C-vitaminhoz nyúlnak az immunrendszerük erősítése érdekében, ám a készítmények alkalmazásával kapcsolatban számos tévhit kering. Dietetikusok segítségével tisztázzuk, hogyan érdemes szedni ezt a fontos vitamint, miért felesleges a túlzott bevitel, és milyen gyakori hibákat követnek el a legtöbben a használata során - írja a HuffPost.

Az interneten egymásnak ellentmondó tanácsok olvashatók arról, hogy éhgyomorra vagy étkezés közben érdemes-e bevenni a C-vitamint. Avery Zenker dietetikus szerint a felszívódás szempontjából a különbség elhanyagolható, mivel a szervezet mindkét esetben kiválóan hasznosítja a hatóanyagot.

Alexander LeRitz táplálkozási szakértő ugyanakkor hozzáteszi, hogy a nagyobb dózisok egyeseknél gyomorpanaszokat, például hasi görcsöket vagy hasmenést okozhatnak, így az érzékenyebbeknek érdemes étkezés közben bevenniük a készítményt. Emellett a vashiányban szenvedőknek is előnyösebb ez a módszer, mivel a C-vitamin segíti a táplálékban található vas felszívódását.

Sokan azért választják az éhgyomorra történő bevételt, mert így gyorsabb felszívódást remélnek, a szakemberek szerint azonban ennek nincs valódi jelentősége. A tápanyagok esetében nem az a cél, hogy a vérszintjüket hirtelen megemeljük, hanem az, hogy a szervezet szükségleteit folyamatosan és egyenletesen biztosítsuk.

A megfelelő időzítés mellett a mennyiségre is érdemes odafigyelni, a C-vitamint ugyanis túl lehet adagolni. Bár a súlyos mérgezés ritka, a túlzott bevitel hányingert, gyomorégést, hasmenést, hányást, szélsőséges esetben pedig akár vesekövet is okozhat. Ráadásul a dózis növelésével arányosan csökken a hasznosulás mértéke, a felesleg pedig egyszerűen távozik a vizelettel, így a túl nagy adagok szedése teljesen értelmetlen.

Szintén gyakori tévedés, hogy sokan csak a betegség első tüneteinek megjelenésekor kezdenek el nagy mennyiségű C-vitamint szedni. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a vitamin utólag már nem gyógyítja meg a megfázást, és a megbetegedés kockázatát sem csökkenti. Ha azonban valaki már a fertőzés előtt rendszeresen szedi, azzal enyhítheti a tünetek súlyosságát, és némileg lerövidítheti a betegség lefolyását.

A bevétel napszak szerinti időzítése a legtöbb ember számára lényegtelen, mivel nincs meggyőző bizonyíték arra, hogy ez érdemben befolyásolná a hatékonyságot. Az esti alkalmazás mellett szólhat, hogy ilyenkor általában több étel van a gyomorban, ami megelőzi az irritációt, egy 2022-es tanulmány szerint pedig a szív- és érrendszeri betegségek megelőzése szempontjából is az esti órák a legoptimálisabbak. A külsőleg használt, C-vitaminos bőrápoló szérumokat viszont kifejezetten reggel ajánlott felvinni, hogy egész nap védelmet nyújtsanak az arcbőrnek.