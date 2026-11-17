A jobb állásért vagy magasabb fizetésért sokan újabb képzésbe kezdenek, de korántsem egyértelmű, kinek milyen tanulás hozhat előrelépést. Egyes területeken a naprakész gyakorlat már felsőfokú végzettség nélkül is elegendő lehet az elhelyezkedéshez, másutt továbbra is a diploma a belépés feltétele. Az álláskereső esélyeit az is befolyásolja, hogy a kiválasztás során egyáltalán megmutathatja-e, mire képes. A hazai munkáltatók elvárásairól és a továbbtanulás szempontjairól beszélt a Pénzcentrumnak Nógrádi József, a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója, munkaügyi szakértő.

A továbbtanulásról szóló döntés jóval túlmutat azon, hogy valaki eltölt-e még néhány évet az iskolapadban. A tanulásra fordított időnek később az elhelyezkedésben és a szakmai előrelépésben is meg kellene térülnie. Pályakezdés előtt azonban nehéz megítélni, hogy a választott képzés mennyire készít fel a mindennapi munkára, és milyen lehetőségeket biztosít majd évekkel később.

Hasonló mérlegelésre kényszerülhet az is, aki már dolgozik, de váltani szeretne. Az ilyen helyzetben lévők számára inkább az a kérdés, hogy egy újabb végzettség hiányzik-e az előrelépéshez, vagy a meglévő tudásukat kellene frissíteni. A választ az is meghatározza, hogy a kiszemelt munkáltató mennyire ragaszkodik a formális követelményekhez, és mekkora súlyt ad a korábbi tapasztalatnak. Arról, hogyan alakul a diploma és a gyakorlati tudás szerepe a magyar álláspiacon, Nógrádi Józsefet, a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatóját kérdeztük.

A pályakezdőknél különösen fontos a diploma

A szakértő szerint a hazai helyzet nem írható le azzal, hogy a munkáltatók egyszerűen elfordulnának a diplomától. Bizonyos cégeknél a felsőfokú végzettség továbbra is megkerülhetetlen, egyes munkakörökben pedig jogszabály vagy más előírás is feltételül szabhatja. Nógrádi József ennek jelentőségét elsősorban a mérnöki, pénzügyi és jogi területeken emelte ki.

A diploma szerepe attól is függ, hogy a jelentkező a pályája melyik szakaszában jár.

A pályakezdőknél szintén kifejezetten fontos a felsőfokú végzettség, hiszen gyakorlat hiányában a tanulmányaik jelentik a fő referenciát

– fogalmazott a szakértő.

Ezzel együtt a tényleges szakmai tudás és a korábbi gyakorlat felértékelődése is érzékelhető. Vannak olyan területek, ahol a releváns tapasztalat akár a felsőfokú végzettséget is kiválthatja. A diploma súlya tehát munkakörönként eltérhet, és a jelölt korábbi teljesítménye is módosíthatja a megítélését.

A gyorsan változó szakmákban sokat ér a naprakész tudás

A gyakorlati tapasztalat különösen ott kerül előtérbe, ahol a munkavégzés gyorsabban változik, mint ahogyan azt a formális oktatás követni tudja. A szakértő szerint egy naprakész, az üzleti összefüggéseket is értő munkavállaló alacsonyabb iskolai végzettséggel is ellensúlyozhatja ezt a lemaradást.

Az informatikában a folyamatos technológiaváltás miatt rövidül az egyszer megszerzett elméleti tudás használhatóságának ideje. Az új megoldások elsajátítása ezért azoknak is feladatot ad, akik felsőfokú végzettséggel kerültek a pályára.

Aki stabil alapokra építve, kíváncsisággal és önállóan fejleszti magát egy-egy területen, sokszor közelebb van a piaci elvárásokhoz, mint az, akinek elméleti diplomája van, de hiányzik a gyakorlata

– mondta Nógrádi József.

Hasonló a helyzet a digitális marketingben: a gyakorlati megvalósításban jártas szakember tudása jobban illeszkedhet a munkáltató igényeihez, mint azé a diplomásé, akinek hiányos vagy elavult a tapasztalata. Ezeken a területeken a végzettség önmagában keveset mond arról, hogy valaki mennyire ismeri a jelenleg használt megoldásokat.

Az alkalmazkodás képessége a HR-ben és a toborzásban is meghatározó, az értékesítésben pedig a működő kapcsolatoknak különösen nagy jelentőségük lehet. Az ügyfelek elérésében már az AI-megoldások is szerepet kapnak, miközben a hagyományos kapcsolatépítés továbbra is fontos. A szakértő tapasztalatai szerint ezen a területen a kapcsolati tőke és a gyakorlat gyakran többet ér a sikeres munkavégzésben, mint a végzettség.

Az üzleti szolgáltatóközpontokban, vagyis az SSC-kben és a nagyvállalatoknál szintén találhatók diploma nélkül betölthető állások. Adminisztratív, ügyfélszolgálati és üzleti támogató munkakörökben a középfokú végzettség is elegendő lehet, ha megfelelő tapasztalattal párosul. Itt a magabiztos nyelvtudás és a használt rendszerek ismerete jelenthet döntő előnyt.

A régi követelmények már az előszűrésnél akadályt jelenthetnek

A gyakorlat felértékelődése ellenére továbbra is előfordul, hogy a munkáltató olyan álláshoz kér diplomát, amely megfelelő tudással enélkül is ellátható lenne. Nógrádi József szerint a hazai piacon ezzel még mindig sokszor találkozni, ráadásul a felkínált fizetés sem feltétlenül éri el a diplomásoknál jellemző szintet.

Rengeteg pozíció esetében az elvárásokat 5-10 évvel korábban fogalmazták meg, és nem frissítették azokat, noha a technológiai változásoknak köszönhetően az adott feladatkör ma már lényegesen egyszerűbben ellátható

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– mutatott rá a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója.

A szakértő szerint sok esetben a diploma szakiránya sem meghatározó a tényleges munkavégzésben: a szakmai hozzáállás és a felhalmozott tapasztalat dönti el, hogyan boldogul valaki. A hirdetésben szereplő követelmények így nem mindig tükrözik pontosan, milyen tudásra van szükség az adott feladatkörben.

Ez az álláskeresőnek azért jelenthet nehézséget, mert a megfelelő képességeit még azelőtt kellene bizonyítania, hogy a végzettsége miatt kiesik a kiválasztásból. Nógrádi szerint erre az esetek többségében, különösen az előszűrés során, nehéz lehetőséget találni.

Sokat számít ugyanakkor a toborzó hozzáállása és mozgástere. Ha a diploma szigorúan kötelező feltétel, a HR-es is korlátozottan tud segíteni. Rugalmasabb követelmények mellett viszont egy szakmailag kiemelkedő jelölt esetében javasolhatja a megbízónak vagy a szakmai vezetőnek, hogy adjanak lehetőséget a bizonyításra.

A nyitott munkáltatónál a szakmai interjú és a gyakorlati tesztfeladat megmutathatja, mire képes a jelentkező. A korábbi referenciák szintén alátámaszthatják a felkészültségét. Nógrádi József szerint egyre több jó példát látnak arra, hogy így diploma nélkül is esélyt kap egy megfelelő tudású álláskereső.

Az AI miatt még nem látják a diplomák közvetlen leértékelődését

A mesterséges intelligencia terjedése kapcsán különbséget kell tenni a diploma értékének változása és az új munkáltatói elvárások között. A Trenkwalder tapasztalatai alapján a hazai piacon egyelőre nem érzékelik a felsőfokú végzettség közvetlen, AI miatti leértékelődését.

Azt viszont már figyelik a cégek, hogyan alkalmazkodik a jelentkező a változásokhoz. Fontos szempont, hogy naprakészen tartja-e az ismereteit, és mennyire magabiztos a digitális eszközök, köztük a mesterséges intelligencia használatában. A diploma mellett tehát annak is jelentősége van, hogy a munkavállaló képes-e követni a szakmája átalakulását.

A továbbtanulásnál a meglévő tudásból érdemes kiindulni

Arra, hogy egy újabb diploma vagy egy konkrét szakmai készség elsajátítása segíthet-e többet, Nógrádi József szerint az egyén alaptudása és a megcélzott terület alapján lehet választ adni. Ugyanaz a képzés más előnyt jelenthet annak, aki még a pályája elején jár, és annak, aki többéves tapasztalattal szeretne továbblépni.

A diplomával még nem rendelkezőknek Nógrádi első lépésként egy alapvégzettség megszerzését javasolja, mert szerinte ez nyitja meg a kapukat. Aki viszont már diplomás, de nincs tapasztalata, annak a gyakorlati szakmai tudás megszerzését és felhalmozását tartja a legfontosabbnak.

Más helyzetben van az, akinek a korábban megszerzett ismeretei megkoptak. Ilyen esetben célzott továbbképzés vagy akár újabb felsőfokú tanulmányok is indokoltak lehetnek. A szakértő szerint sok negyven év feletti munkavállaló ezért ül vissza az egyetemi padsorokba: érzik, hogy frissítésre szorul a tudásuk, vagy a karrierváltáshoz teljesen új irányban kell elindulniuk.

A korábbi merev karrierutak átalakulása a folyamatos tanulást is felértékeli. Ez az AI használatára ugyancsak igaz: a technológia akkor segítheti hatékonyan a munkát, ha a használója fejleszti magát, és kritikusan ellenőrizni tudja a kapott válaszokat.

– emelte ki a Pénzcentrumnak Nógrádi József.

A továbbtanulás mérlegelésekor ezért azt érdemes tisztázni, mi hiányzik a megcélzott munkakör betöltéséhez. Ahol a végzettség kötelező, ott annak megszerzése teremthet lehetőséget az elhelyezkedésre. Másutt a friss szakmai ismeretek és az igazolható gyakorlat vihetnek közelebb a következő álláshoz.