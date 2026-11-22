Csapatépítésre, munkáltatói márkára és céges rendezvényekre költenek a vállalatok, a kultúra mégis gyakran kimarad a tervezésből. Egy színház, múzeum vagy zenekar sok döntéshozó szemében legfeljebb támogatásra váró szereplő, nem pedig lehetséges üzleti partner. A kulturális intézmények közben sokszor azt nem tudják megmutatni, mit kínálhatnának a cégeknek a logójuk feltüntetésén túl. Miért függ még mindig ennyire egy-egy vezető személyes érdeklődésétől, hogy jut-e vállalati pénz a kultúrára, és mi maradt a kapcsolatokból a 2008-as válság, majd a kulturális TAO megszűnése után? Ezekről is beszélt a Pénzcentrumnak Balogh Máté András, az Art is Business Egyesület elnöke, aki a vállalati és kulturális szereplők közötti hosszú távú együttműködések kialakításán dolgozik. Szerinte az ösztönzők hiánya mellett a tudáshiány és a megszokások is akadályozzák a közeledést, pedig a kultúra nemcsak a nagyvállalatok presztízsügye lehet. Az interjúban arról is kérdeztük, mit nyerhet egy kisebb cég az ilyen együttműködésekkel, és hogyan mérhető, hogy van-e értelme a rájuk fordított pénznek.

Pénzcentrum: A vállalatok egyre többször beszélnek értékalapú működésről, társadalmi felelősségvállalásról és munkáltatói márkáról. Ehhez képest mennyire természetes ma Magyarországon, hogy a cégek a kultúrához kapcsolódnak?

Magyarországon ez még mindig nem magától értetődő. Vannak nagyon jó példák, de összességében azt látjuk, hogy a kultúra és a vállalati szektor kapcsolata sokkal esetlegesebb, mint amilyen lehetne. A cégek jelentős része akkor kapcsolódik kulturális ügyekhez, ha van a szervezeten belül egy döntéshozó vagy kulcsember, aki személyesen is érti, fogyasztja és fontosnak tartja a kultúrát. Ha ez az ember hiányzik, akkor a kultúra nagyon könnyen kívül marad a vállalati gondolkodáson. Ez azért is probléma, mert a kultúra nem csupán támogatási terület, hanem stratégiai eszköz is lehet. Hozzájárulhat a munkavállalói közösségépítéshez, az employer brandinghez, a vezetői fejlesztéshez, a márkaértékek hiteles megmutatásához, sőt a társadalmi beágyazottsághoz is. Ehhez azonban nem elég egyszeri akciókban gondolkodni. A cégeknek meg kell érteniük, hogy a kultúrával való együttműködés akkor működik jól, ha valódi partnerségként tekintenek rá, nem pedig alkalmi marketingfogásként.

Miért ilyen nehéz mégis a vállalatokat bevonni a kulturális finanszírozásba?

Ennek több oka van. Az egyik legfontosabb, hogy Magyarországon nagyon kevés olyan szabályozási, adózási vagy intézményi ösztönző van, amely a vállalatokat hosszú távú kulturális szerepvállalásra bátorítaná. Franciaországban, Németországban vagy Ausztriában sokkal több belépési pontja van egy cégnek, ha civil vagy kulturális területen akar felelősen jelen lenni. Nálunk ezzel szemben jelenleg kevés kapaszkodó van. A másik probléma a tudáshiány. A kulturális intézmények sokszor nem tudják, hogyan kell piaci szereplőkkel együttműködni, a vállalatok pedig gyakran nem tudják, mit kérhetnek, mit várhatnak a kultúrától. Sok cég nem látja, hogy egy színház, egy múzeum, egy zenekar vagy egy művészeti projekt nem pusztán támogatásra szoruló szereplő, hanem értéket teremtő partner. A kulturális oldalnak is tanulnia kell: világosan meg kell tudnia mutatni, mit kínál, milyen közönséget ér el, milyen társadalmi vagy vállalati célhoz tud kapcsolódni.

Balogh Máté András, az Art is Business Egyesület elnöke

A vállalati kultúratámogatás kapcsán sokszor felmerül a TAO-rendszer emléke, milyen hatása volt ennek a piacra?

A TAO egy pontig hasznos eszköz volt, de hosszabb távon nagyon sok zavart okozott. Az eredeti logika szerint ez nem szponzoráció volt, hanem egy pénzügyi, adózási mechanizmus. A cégek bizonyos feltételek mellett pénzt irányíthattak kulturális vagy előadó-művészeti szereplőkhöz, de ez nem jelentette azt, hogy klasszikus értelemben vett támogatói vagy szponzori kapcsolat jött volna létre.

A probléma ott kezdődött, amikor a vállalatok egy része úgy kezdte használni a TAO-t, mintha az szponzoráció lenne. Miközben a rendszer nem erről szólt: nem lehetett valódi márkaépítési együttműködésként kezelni, nem jelent meg benne az a tudás, amely a vállalat és a kulturális szereplő közötti hosszú távú kapcsolathoz szükséges. Amikor ez a rendszer megszűnt, sok kulturális szereplő ott állt úgy, hogy az állami finanszírozáson kívül nem volt valódi piaci kapcsolatrendszere, és nem volt meg a tudása sem ahhoz, hogyan építsen ilyet.

A 2008-as válság előtt erősebb volt a vállalati kultúratámogatás Magyarországon?

Igen, a 2000-es évek elején sokkal több vállalati pénz érkezett a kulturális szektorba. Ennek egyik oka az volt, hogy sok multinacionális vállalat akkoriban erősítette meg magyarországi jelenlétét, és hozták magukkal az anyavállalati kultúrát. Francia, német, osztrák, amerikai vagy olasz cégeknél sokszor természetesebb volt, hogy a vállalati működés része a kultúrához való kapcsolódás. A 2008-as válság azonban sok mindent megváltoztatott. A cégek elkezdtek óvatosabban költeni, a marketing- és CSR-büdzsék szűkültek, a kultúra pedig sok helyen lekerült a prioritási listáról. Később a TAO-rendszer is átrendezte a gondolkodást, és a klasszikus szponzoráció sok esetben háttérbe szorult. Azok a cégek maradtak meg aktív szereplőként, ahol felsővezetői szinten volt valódi meggyőződés a kultúra értékéről, vagy már erősen megtapadt a vállalati kultúrában.

Mitől lesz jó egy vállalati-kulturális együttműködés?

Attól, hogy nem csupán egy „kedves” projektként, hanem közös gondolkodásként jön létre. Egy jó együttműködésnél a vállalat tudja, miért kapcsolódik egy adott kulturális szereplőhöz, a kulturális szereplő pedig érti, hogy a cégnek milyen céljai vannak. Nem arról van szó, hogy a művészetnek ki kell szolgálnia a vállalatot, hanem arról, hogy meg kell találni azt a pontot, ahol a két világ hitelesen tud találkozni. Ez lehet munkavállalói közösségépítés, vezetői fejlesztés, márkaépítés, társadalmi felelősségvállalás vagy akár ügyfélkapcsolati cél. De a lényeg mindig ugyanaz: legyen mögötte stratégia. Ha egy vállalat csak azért ad pénzt, mert „támogatni kell a kultúrát”, az nagyon hamar kifulladhat. Ha viszont megérti, hogy a kultúra a saját szervezeti működésére, közösségeire és értékeire is hatással lehet, akkor ebből hosszú távú kapcsolat születhet.

Korábban említetted, hogy a vállalati vezetők jelentős része nem fogyaszt rendszeresen kultúrát: ez akadálya az együttműködéseknek?

Nagyon nagy akadálya. A saját tapasztalataink és kutatásaink alapján a vállalati menedzserek jelentős része nem aktív kultúrafogyasztó. Márpedig ha valaki nem jár színházba, kiállításra, koncertre, nem találkozik kortárs művészettel, akkor sokkal nehezebben érti meg, hogy ezeknek milyen erejük lehet egy szervezeten belül. Ez nem azt jelenti, hogy minden vezetőnek műgyűjtővé vagy színházi szakemberré kell válnia. De kell egy minimális nyitottság. Ha egy döntéshozó nem tudja elképzelni, hogyan hat egy előadás, egy kiállítás vagy egy művészeti workshop az emberekre, akkor nem is fogja bevállalni. Különösen igaz ez az innovatívabb megoldásokra, például amikor előadó-művészeti módszereket vinnénk be vezetői tréningekbe vagy vállalati közösségépítésbe. Ilyenkor sokan inkább a megszokott, biztonságos megoldásokhoz nyúlnak vissza.

Ez részben generációs kérdés is?

Részben igen, de nem kizárólag. Valóban sok felsővezető olyan generációhoz tartozik, amelynek a vállalati gondolkodásában a kultúra nem feltétlenül stratégiai eszközként jelent meg. Ugyanakkor nem lehet mindent életkorra visszavezetni. Láttunk már fiatalabb döntéshozókat is nagyon óvatosan gondolkodni, és idősebb vezetőket is, akik elképesztően nyitottak voltak. Inkább azt mondanám, hogy bátorság kérdése. Aki ma Magyarországon vállalati oldalon belép a kultúra területére, annak sokszor tényleg bátornak kell lennie. A kultúra nem mindig könnyen mérhető, nem mindig azonnal hoz látványos eredményt, és sokszor magyarázni kell házon belül, hogy miért van értelme. De éppen ezért tud nagyon erős lenni: mert ha egy cég ezt jól csinálja, akkor az nem sablonos CSR- vagy marketingaktivitás lesz, hanem valódi értékvállalás és out-of-the-box kapcsolódás.

A vállalatok oldaláról gyakran felmerül, hogy az ilyen együttműködések megtérülése nehezen mérhető.

Ma már sokkal több mindent lehet mérni, mint korábban. Persze egy kulturális együttműködés hatása nem mindig olyan egyszerűen számszerűsíthető, mint egy értékesítési kampányé, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne mérhető. Lehet vizsgálni a munkavállalói elégedettséget, a belső elköteleződést, a részvételi arányokat, a márkaérzékelést, a kommunikációs eléréseket vagy akár azt is, hogyan változik a cég megítélése bizonyos célcsoportokban. A munkavállalói márka építése különösen fontos terület. Az újabb generációk számára egyre lényegesebb, hogy egy vállalat milyen értékeket képvisel, milyen ügyek mellé áll, és mit mutat meg magából a profiton túl. A kultúra ebben nagyon erős eszköz lehet, mert nem pusztán üzeneteket gyárt, hanem élményt, közösséget és kapcsolódást hoz létre. A kérdés az, hogy a cég hajlandó-e ezt stratégiai szinten kezelni, vagy megmarad az alkalmi támogatásoknál.

A kulturális intézményeknek miben kellene fejlődniük ahhoz, hogy jobb partnerei legyenek a vállalatoknak?

Elsősorban abban, hogy pontosabban meg tudják fogalmazni, kik ők, mit kínálnak, milyen közönséget érnek el, és milyen vállalati célokhoz tudnak kapcsolódni. A művészeti érték önmagában nagyon fontos, de a vállalati együttműködéshez ennél többet kell megmutatni. Egy cég számára érthetővé kell tenni, hogy az adott intézmény vagy projekt hogyan tud belépni a vállalat életébe. Sok kulturális szereplő még mindig abból indul ki, hogy „mi létezünk, tehát támogatni kell minket”. Ez a gondolkodás ma már nem elég. Azt kell megmutatni, hogy a kultúra mit tud hozzáadni egy vállalati közösséghez, egy márkához, egy társadalmi ügyhöz vagy akár a munkavállalói jólléthez. Ehhez képzésre, mentorálásra, szemléletváltásra van szükség. Mi is ezért dolgozunk sokat kulturális vezetőkkel és intézményekkel: hogy megértsék, hogyan tudnak nyitottabb, piacképesebb, mégis hiteles rendszereket építeni.

A finanszírozási oldalon mennyire lenne fontos a több lábon állás?

Elengedhetetlen. A magyar kulturális szektor jelentős része ma is erősen függ az állami finanszírozástól. Ez önmagában nem baj, mert az államnak nagyon fontos szerepe van a kultúra fenntartásában. Nem az a cél, hogy az állam kivonuljon a kultúrából. Éppen ellenkezőleg: az a cél, hogy az állami finanszírozás mellett több másik láb is megerősödjön. Ilyen lehet a jegybevétel, a szponzoráció, a mecenatúra, a támogatás vagy a szolgáltatási alapú együttműködés. Ezek mind külön tudást igényelnek. Másképp kell megszólítani egy szponzort, másképp egy mecénást, másképp egy vállalati HR-vezetőt vagy marketingvezetőt. A kulturális intézményeknek meg kell tanulniuk, hogy ezek nem ugyanazok a csatornák, és nem ugyanazzal az ajánlattal lehet belépni hozzájuk. Olyan kulturális szereplők, mint a Szépművészeti Múzeum, a Művészetek Völgye, a Katona József Színház, a Budapesti Fesztiválzenekar vagy a Jurányi Inkubátorház rendkívül jó példák, akiktől érdemes tanulni.

Miben más egy múzeum vagy képzőművészeti projekt vállalati szempontból, mint például egy színház vagy előadó-művészeti produkció?

A képzőművészetet és a múzeumi világot sok szempontból könnyebb vállalati oldalról értelmezni. Egy kiállításnak van témája, időtartama, látogatószáma, vizuális világa, kommunikációs felülete és elsősorban helyszíne, ahol nem muszáj frontálisan kapcsolódni, hanem szépen fokozatos jöhet létre a kapcsolódás. Ezeket könnyebb bemutatni egy cégnek, és könnyebb mellé partnereket találni. Egy színházi előadás, egy táncelőadás vagy egy koncert egyszeri, élő, megismételhetetlen helyzet. Éppen ettől erős, de vállalati szempontból nehezebben csomagolható. Itt még nagyobb szükség van arra, hogy a kulturális szereplő el tudja magyarázni, mitől értékes az adott kapcsolat, hogyan lehet bevonni a munkavállalókat, milyen élmény vagy tanulási folyamat építhető köré. Ellenben egy nagyon látható és beazonosítható művészeti intézmény mindig vonzó célpont lesz az együttműködésre, de a kiváló művészeti tartalom nem elég a megfelelő és hatékony kapcsolódásra, de nélkülözhetetlen a belépéshez.

Említetted az employer brandinget. Hogyan tud egy kulturális program valóban hatni egy vállalati közösségre?

A kulcs az, hogy ne csak „kitegyünk valamit a falra”, vagy ne csak egyszer elvigyük a munkavállalókat egy eseményre. Ezek jó első lépések lehetnek, de önmagukban nem elegendők. A kultúrát be kell ágyazni a szervezet életébe. Ha például egy vállalat műalkotásokat helyez el az irodában, akkor érdemes mellé művésztalálkozót, tárlatvezetést, beszélgetést vagy belső programot szervezni. Így a munkavállalók nem dekorációként találkoznak a művészettel, hanem kapcsolódni tudnak hozzá. Ugyanez igaz színházra, zenére vagy irodalomra is. Ha egy cég kulturális élményt ad a dolgozóinak, majd teret teremt arra, hogy erről beszélgessenek, közösen gondolkodjanak, akkor az közösségépítő erővé válik. Nem kell mindenkinek ugyanazt szeretnie, és nem kell rögtön kortárs avantgárd programokkal kezdeni. Sokszor az első lépés az, hogy egyáltalán beengedjük a kultúrát a vállalati térbe, és megmutatjuk, hogy ez nem idegen világ.

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Mennyire nyitottak erre a kis- és középvállalkozások? Vagy ez elsősorban nagyvállalati terep?

A nagyvállalatoknál több a forrás, több a strukturált belépési pont, de a kkv-kat sem szabad leírni. Egy kisebb cég esetében a kultúrához való kapcsolódás egészen egyszerű dolgokkal is elindulhat. Például azzal, hogy a csapat együtt elmegy színházba, koncertre vagy kiállításra, és utána beszélgetnek róla. Vagy azzal, hogy egy céges eseményre nem a megszokott háttérprogramot hívják, hanem egy kisebb zenekart, előadót vagy művészt. A lényeg nem a méret, hanem a szemlélet. Egy ötfős vállalkozás is tud értékalapon kapcsolódni a kultúrához, csak más léptékben, mint egy multinacionális cég. A legfontosabb, hogy legyen valaki a szervezetben, aki ezt fontosnak tartja, és képes megtalálni a vállalati működéshez illeszkedő formát.

A vállalati gyűjteményekről is beszéltél: miért tartod ezt fontos területnek?

A vállalati művészeti gyűjtemények nagyon izgalmas kapcsolódási pontot jelentenek a kultúra és az üzleti világ között. Sok cégnek van valamilyen képzőművészeti gyűjteménye, csak ezt nem mindig használja tudatosan. Előfordul, hogy korábbi vezetők vagy tulajdonosok indították el a gyűjtést, később viszont a gyűjtemény háttérbe szorult, és a jelenlegi menedzsment már nem igazán tudja, mihez kezdjen vele. Pedig ezek a gyűjtemények ma már nem csupán reprezentációs eszközök. Nem csak arról van szó, hogy szép képek vannak az irodában. Egy jól kezelt vállalati gyűjtemény employer branding eszköz, kommunikációs felület, munkavállalói élmény, business development eszköz és kulturális felelősségvállalás egyszerre. Ráadásul a vállalati gyűjtemények az állami intézményekkel is kapcsolatba léphetnek: kölcsönzések, közös kiállítások, szakmai együttműködések jöhetnek létre. Így a vállalat nemcsak birtokolja a műtárgyakat, hanem aktív kulturális szereplővé is válhat.

Van ebben Magyarországon valódi potenciál?

Igen, de még sok munka van vele. Magyarországon nagyjából néhány tucat olyan vállalat lehet, amelynek érdemi képzőművészeti gyűjteménye van, de ezek közül nem mindenki vállalja ezt nyilvánosan, és nem mindenki gondolkodik benne stratégiai módon. Van, ahol hiányzik a belső tudás, máshol a vezetői érdeklődés, megint máshol egyszerűen nincs gazdája a témának. Mi azon dolgozunk az erre a témára létrehozott közösségünkkel – Magyarországi Vállalati Gyűjtemények Szövetsége - , hogy ezek a szereplők jobban láthatóvá váljanak, tanuljanak egymástól, és nemzetközi példák alapján fejlődni tudjanak. Külföldön számos olyan vállalati gyűjtemény működik, amely nemcsak presztízselem, hanem valódi kulturális intézményként is értelmezhető. Magyarországon is ebbe az irányba kellene elmozdulni: megmutatni, hogy a céges műgyűjtés nem magánügy, hanem a kulturális ökoszisztéma fontos része lehet.

Milyen szabályozási vagy adózási változások segíthetnék a vállalatok kulturális szerepvállalását?

Nagyon fontos lenne, hogy létrejöjjenek olyan ösztönzők, amelyek a hosszú távú elköteleződést támogatják. Nem egyszeri pénzkihelyezésekre kellene ösztönözni a cégeket, hanem olyan együttműködésekre, amelyek több éven keresztül épülnek, és valódi kapcsolatot hoznak létre a vállalat és a kulturális szereplő között.

Korábban voltak olyan adózási eszközök, amelyek például a kortárs műtárgyvásárlást támogatták, de ezek megszűntek. Érdemes lenne újragondolni, hogy milyen formában lehetne a vállalatokat arra ösztönözni, hogy kulturális értéket hozzanak létre, vásároljanak, támogassanak, gyűjtsenek vagy partnerségeket építsenek. Ugyanakkor nem csak az adózásról van szó. Legalább ennyire fontos az oktatás, a szemléletformálás és a tudásátadás, mert önmagában egy kedvezmény sem működik jól, ha a szereplők nem tudják, hogyan használják.

Merre tart most ez a piac? Lehet érzékelni pozitív elmozdulást?

Én óvatos optimizmussal nézem a helyzetet. A piacon van mozgás, de még nem beszélhetünk áttörésről. A cégek rendezvényekre, munkáltatói márka építésére, belső közösségépítésre költenek, de a kultúra sokszor még nem jelenik meg természetes megoldásként ezekben a büdzsékben. Amikor gyors döntéseket kell hozni, a vállalatok általában a megszokott utakhoz nyúlnak vissza.

A változáshoz idő kell. Folyamatosan jelen kell lenni a menedzsment-, marketing-, PR- és HR-szakmai közegekben, és meg kell mutatni, hogy a kultúra nem kockázatos, hanem lehetőség. Emellett a kulturális szereplőket is fel kell készíteni arra, hogyan tudnak vállalati partnerekkel dolgozni. Ha ez a két oldal egyszerre fejlődik, akkor lehet valódi előrelépés.

Mi lenne az ideális állapot néhány éven belül?

Az lenne az ideális, ha a kultúra nem különleges, nehezen magyarázható ügyként jelenne meg a vállalatok életében, hanem természetes stratégiai eszközként. Ha egy cég már a tervezésnél végiggondolná, hogy a kultúra hogyan kapcsolódhat a munkavállalói élményhez, a márkához, a társadalmi felelősségvállaláshoz vagy akár az ügyfélkapcsolatokhoz.

Ehhez arra van szükség, hogy a vállalatok ne csak marketingeszközként tekintsenek a kultúrára, hanem hosszú távú fejlesztőeszközként is. A kultúra belül hat: közösséget épít, gondolkodást formál, érzékenyít, inspirál. De ehhez elköteleződés kell. Nem lehet mindig azonnali eredményt várni tőle, viszont ha egy vállalat képes hosszabb távon gondolkodni, akkor a kultúrával való kapcsolat nem költség lesz, hanem értékteremtés.

Képek: Gosztola Judit