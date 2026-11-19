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A nemzetközi férfinapot minden évben november 19-én ünneplik világszerte, így Magyarországon is. Ennek apropóján a mai kvíz során a klasszikus úriember ismérveit vesszük sorra: az illem, az etikett és az öltözködés szabályait. A gentleman nem csupán az elegáns ruházatról vagy a megfelelően megválasztott kiegészítőkről ismerszik meg, hanem arról is, hogyan viselkedik mások társaságában, milyen szabályokat követ egy éttermi vacsorán, és mennyire ismeri a társas érintkezés íratlan normáit. Tedd próbára a tudásodat, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a gentlemanek világában!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Igazi úriembernek tartod magad? Lássuk, mekkora gentleman vagy valójában! 1/7 kérdés Melyik gombot illik begombolni egy hagyományos, kétgombos férfiöltöny zakóján álló helyzetben? a felsőt mindkettőt egyiket sem az alsót Következő kérdés 2/7 kérdés Ideális esetben a hagyományos nyakkendő csúcsának meddig kell érnie? a zakó első gombjáig a nadrág övének csatjáig a nadrág sliccének közepéig a nadrágzseb felső széléig Következő kérdés 3/7 kérdés Melyik ruhadarab számít a legformálisabb férfiöltözet részének az alábbiak közül? háromrészes öltöny zakó szmoking frakk Következő kérdés 4/7 kérdés Ha egy elegáns vacsorán többféle pohár található a teríték mellett, melyiket kell először használni? A poharaknak nincs meghatározott sorrendje. A jobb oldalon, kívül elhelyezkedő poharat, majd haladni kell befelé. A legnagyobb poharral kell kezdeni és haladni a kisebbek felé. Attól függ, alkoholos vagy alkoholmentes italt fogyasztunk-e. Következő kérdés 5/7 kérdés Mekkora borravalót szokás adni Magyarországon egy étteremben, ha a szervizdíj még nincs benne a számlában? 2–5 százalékot 10–15 százalékot nem szokás borravalót adni 20–25 százalékot Következő kérdés 6/7 kérdés Ki ajánlhatja fel hagyományosan a tegeződést egy nő és egy férfi között? a férfi a nő idősebb nő esetén a nő, fiatalabb nő esetén a férfi bármelyik fél kezdeményezhet tegeződést Következő kérdés 7/7 kérdés Milyen zoknit illik viselni öltönynadrághoz? csak feketét fekete cipővel olyat, amiből a boka nem látszik ki a cipőtől függ, félcipőhöz akár bokazokni is viselhető, egyéb esetben hosszabb zokni ajánlott olyan hosszút, ami akkor sem hagyja fedetlenül a lábszárat, ha ülve a nadrág feljebb csúszik Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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