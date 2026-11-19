Magyarország első pizsamás moziestjét rendezik meg péntek este a debreceni Apolló moziban - közölte a Főnix Rendezvényszervező Kft.
Kvíz: Igazi úriembernek tartod magad? Lássuk, mekkora gentleman vagy valójában!
A nemzetközi férfinapot minden évben november 19-én ünneplik világszerte, így Magyarországon is. Ennek apropóján a mai kvíz során a klasszikus úriember ismérveit vesszük sorra: az illem, az etikett és az öltözködés szabályait. A gentleman nem csupán az elegáns ruházatról vagy a megfelelően megválasztott kiegészítőkről ismerszik meg, hanem arról is, hogyan viselkedik mások társaságában, milyen szabályokat követ egy éttermi vacsorán, és mennyire ismeri a társas érintkezés íratlan normáit. Tedd próbára a tudásodat, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a gentlemanek világában!
Kvíz: Igazi úriembernek tartod magad? Lássuk, mekkora gentleman vagy valójában!
Te vajon eligazodsz a filozófiai fogalmak között, ismered a nagy gondolkodók elméleteit?
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