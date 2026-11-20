Bár Európa és Magyarország villamosenergia-ellátása összességében biztonságosnak ígérkezik a 2026–2027-es téli időszakban, a megnövekedett áramigény, a szűkülő hagyományos erőművi kapacitások és a szélsőséges időjárás komoly kihívásokat okozhatnak. Az európai átviteli rendszerirányítók szervezetének (ENTSO-E) legfrissebb jelentése szerint a gőzerővel bővülő megújuló energiaforrások és a megduplázódott energiatárolói kapacitások enyhítik a nyomást, ám a rendszer stabilitása továbbra is a nemzetközi együttműködésen és a folyamatosan rendelkezésre álló importon múlik.

Az európai átviteli rendszerirányítók szervezete, az ENTSO-E által kiadott téli ellátásbiztonsági elemzés alapján a kontinens áramellátása nagyrészt stabil és kontroll alatt tartható. Kisebb ellátásbiztonsági kockázatok főként a kontinentális hálózathoz nem vagy csak korlátozottan kapcsolódó területeken – például Cipruson, Máltán és Írországban – léphetnek fel, de Dánia keleti részén és Finnországban is mutatkoznak figyelmeztető jelek. A legkritikusabb helyzetben továbbra is Ukrajna és Moldova van az energetikai infrastruktúrát fenyegető háborús kockázatok és üzemzavarok miatt - jelentette a Portfolio.

Az előző, 2025–2026-os tél óta jelentősen átalakult az európai erőműpark. A hagyományos, fosszilis tüzelésű kapacitások – különösen a szén- és gáztüzelésű erőművek – visszaszorultak, miközben a megújuló energiaforrások beépített teljesítménye 16 százalékkal nőtt, elsősorban az újonnan telepített nap- és szélerőműveknek köszönhetően. Szintén komoly védőhálót jelent, hogy egyetlen év alatt több mint a kétszeresére bővült az akkumulátoros energiatárolók kapacitása. Ezek a fejlesztések azért is kulcsfontosságúak, mert az idei télre tervezett erőművi karbantartások volumene és a várható áramigény egyaránt meghaladja a tavalyit, miközben a vízerőművek tározóinak töltöttsége elmarad a sokéves átlagtól.

Magyarország esetében a hazai villamosenergia-rendszer téli működése alapvetően biztonságosnak tekinthető.

A jelentés ugyanakkor rámutat, hogy a fokozódó elektrifikáció és egy esetlegesen elhúzódó, hideg tél együttesen új hazai rendszerterhelési csúcsot eredményezhet. A korábban elhalasztott munkálatok miatt idén a megszokottnál több hazai erőművi karbantartásra kell számítani, de a hálózat stabilitásához szinte folyamatosan szükséges áramimport az előrejelzések szerint rendelkezésre áll majd. Számolni kell azzal is, hogy az egyre nagyobb súlyt képviselő, időjárásfüggő napelemes termelés nagyobb bizonytalanságot és magasabb szintű szabályozási tartalékigényt teremt a hazai rendszerirányításban.

A hazai átviteli rendszerirányító, a MAVIR már felkészült a nagyobb gázerőművek alternatív, olajalapú üzemeltetésére is, bár a tesztek alapján ez némileg csökkenti a rendelkezésre álló szabályozási kapacitást. Hatékonyan növeli viszont az ellátásbiztonságot, hogy Magyarország idén októberben sikeresen csatlakozott a PICASSO és a MARI európai kiegyenlítőenergia-platformokhoz, ami jelentősen bővíti a valós idejű rendszerszabályozási lehetőségeket.

Ezzel együtt a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy egy esetleges földgázellátási válság, az érvényben lévő olajembargó vagy egy extrém téli időjárási helyzet a hirtelen megugró fogyasztással párosulva továbbra is váratlan kihívásokat hozhat. Ezt az időjárási kitettséget jól példázza a 2026-os év nyara is, amikor a tartós hőség és aszály miatt Magyarországnak, Romániának, Szlovéniának és Bulgáriának is korai figyelmeztetést vagy válsághelyzetet kellett kihirdetnie az áramellátási nehézségek miatt.