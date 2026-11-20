Az Európai Unió vezetői és Andy Burnham brit miniszterelnök újabb megállapodást kötöttek Brüsszelben, amely jelentősen szorosabbra fűzi a felek kapcsolatát.
Figyelmeztetnek a szakértők: új terhelési rekord jöhet a magyar áramhálózaton ezen a télen
Bár Európa és Magyarország villamosenergia-ellátása összességében biztonságosnak ígérkezik a 2026–2027-es téli időszakban, a megnövekedett áramigény, a szűkülő hagyományos erőművi kapacitások és a szélsőséges időjárás komoly kihívásokat okozhatnak. Az európai átviteli rendszerirányítók szervezetének (ENTSO-E) legfrissebb jelentése szerint a gőzerővel bővülő megújuló energiaforrások és a megduplázódott energiatárolói kapacitások enyhítik a nyomást, ám a rendszer stabilitása továbbra is a nemzetközi együttműködésen és a folyamatosan rendelkezésre álló importon múlik.
Az európai átviteli rendszerirányítók szervezete, az ENTSO-E által kiadott téli ellátásbiztonsági elemzés alapján a kontinens áramellátása nagyrészt stabil és kontroll alatt tartható. Kisebb ellátásbiztonsági kockázatok főként a kontinentális hálózathoz nem vagy csak korlátozottan kapcsolódó területeken – például Cipruson, Máltán és Írországban – léphetnek fel, de Dánia keleti részén és Finnországban is mutatkoznak figyelmeztető jelek. A legkritikusabb helyzetben továbbra is Ukrajna és Moldova van az energetikai infrastruktúrát fenyegető háborús kockázatok és üzemzavarok miatt - jelentette a Portfolio.
Az előző, 2025–2026-os tél óta jelentősen átalakult az európai erőműpark. A hagyományos, fosszilis tüzelésű kapacitások – különösen a szén- és gáztüzelésű erőművek – visszaszorultak, miközben a megújuló energiaforrások beépített teljesítménye 16 százalékkal nőtt, elsősorban az újonnan telepített nap- és szélerőműveknek köszönhetően. Szintén komoly védőhálót jelent, hogy egyetlen év alatt több mint a kétszeresére bővült az akkumulátoros energiatárolók kapacitása. Ezek a fejlesztések azért is kulcsfontosságúak, mert az idei télre tervezett erőművi karbantartások volumene és a várható áramigény egyaránt meghaladja a tavalyit, miközben a vízerőművek tározóinak töltöttsége elmarad a sokéves átlagtól.
Magyarország esetében a hazai villamosenergia-rendszer téli működése alapvetően biztonságosnak tekinthető.
A jelentés ugyanakkor rámutat, hogy a fokozódó elektrifikáció és egy esetlegesen elhúzódó, hideg tél együttesen új hazai rendszerterhelési csúcsot eredményezhet. A korábban elhalasztott munkálatok miatt idén a megszokottnál több hazai erőművi karbantartásra kell számítani, de a hálózat stabilitásához szinte folyamatosan szükséges áramimport az előrejelzések szerint rendelkezésre áll majd. Számolni kell azzal is, hogy az egyre nagyobb súlyt képviselő, időjárásfüggő napelemes termelés nagyobb bizonytalanságot és magasabb szintű szabályozási tartalékigényt teremt a hazai rendszerirányításban.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A hazai átviteli rendszerirányító, a MAVIR már felkészült a nagyobb gázerőművek alternatív, olajalapú üzemeltetésére is, bár a tesztek alapján ez némileg csökkenti a rendelkezésre álló szabályozási kapacitást. Hatékonyan növeli viszont az ellátásbiztonságot, hogy Magyarország idén októberben sikeresen csatlakozott a PICASSO és a MARI európai kiegyenlítőenergia-platformokhoz, ami jelentősen bővíti a valós idejű rendszerszabályozási lehetőségeket.
Ezzel együtt a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy egy esetleges földgázellátási válság, az érvényben lévő olajembargó vagy egy extrém téli időjárási helyzet a hirtelen megugró fogyasztással párosulva továbbra is váratlan kihívásokat hozhat. Ezt az időjárási kitettséget jól példázza a 2026-os év nyara is, amikor a tartós hőség és aszály miatt Magyarországnak, Romániának, Szlovéniának és Bulgáriának is korai figyelmeztetést vagy válsághelyzetet kellett kihirdetnie az áramellátási nehézségek miatt.
Tovább csökkent a szegénység a KSH friss jelentése szerint magyarországon. De valódi változás történt, vagy hibahatáron belül vannak a számok?
Nő a nyomás a fővárosi hajléktalanszállókon: 100-150 fővel többen keresnek éjszakai menedéket naponta, mint tavaly
A hideg beköszöntével naponta akár 150 fővel is nőtt a budapesti hajléktalanszállók forgalma a tavalyi évhez képest, a főváros azonban felkészült a téli krízisidőszakra.
Drasztikus energiaár-emelkedés fenyeget Magyarországon: rengeteg munkahelyen kezdődhetnek a problémák
Az európai áram- és gázárak 2026 őszére a 2022-es energiaválság óta nem látott szintre emelkedtek, az árak pedig a tavalyi értékek két-háromszorosára nőttek.
Változtatás nélkül tervezi újra elfogadni az Országgyűlés a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról szóló törvényt, amit Baka András köztársasági elnök korábban nem írt alá.
Újabb fontos diplomáciai fejlemények történtek az orosz–ukrán háború lezárásáról szóló egyeztetéseken.
Gyengült a forint árfolyama péntek reggel a főbb devizákkal szemben a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Kiszabadultak a milliárdos uniós források: megszólalt a szakértő, mire számíthat most a magyar gazdaság
Vajon tényleg beárazta már a GDP ezeket a pénzeket az előfinanszírozás miatt, vagy van tere a növekedésnek?
A Központi Nyomozó Főügyészség indítványozta Matolcsy György volt jegybankelnök, valamint egy cégvezető letartóztatásának további három hónappal történő meghosszabbítását
Rendkívül borúlátóak a magyarok: a történelem legsötétebb korszaka vár ránk a többség szerint, a gyerekeink ihatják meg a levét
Egy friss hazai közvélemény-kutatás szerint a magyarok rendkívül borúlátóan tekintenek a jövőre.
A vádlottak padjára került az Országos Mentőszolgálat négy munkatársa, akik a vád szerint három évvel ezelőtt hibáztak Gálvölgyi János sürgősségi ellátásának megszervezésekor.
Eszméletlen összeget kaszált a tőzsdén az OpenAI riválisa: 1,5 billió dolláros gigacéggé vált az amerikai cég
Rekordösszegű nyilvános részvénykibocsátással (IPO) lép a New York-i tőzsde Nasdaq piacára csütörtökön az Anthropic mesterségesintelligencia-fejlesztő vállalat
Szigorúbb ellenőrzésekre számíthatnak jövőre a közfoglalkoztatók a Tisza-kormány újonnan közzétett, 2027-es terve alapján.
A héten megkezdi a Magyar Államkincstár a fiatal gazdálkodóknak járó kiegészítő területalapú támogatás előlegének folyósítását.
Gyengült szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A Magyar Pékszövetség elnöke szerint az alapanyag-ellátás az idei aszály ellenére is biztosított, a megnövekedett terhek miatt azonban a pékáruk drágulása elkerülhetetlennek tűnik.
A kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulat hatására esett a magyar tőzsdére az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Újabb súlyos ügy az akkumulátoriparban: korábban 400 milliós bírságot kapott a kék szennyezést okozó gyár
Nem először került a hatóságok látókörébe a környei akkumulátorgyár: már tavaly is súlyos szabálytalanságokat találtak.
Megérkezett a bejelentés a hazai üzemanyag-ellátásról: elérték a biztonsági szintet a magyar olajtartalékok
Márciusban a védett árak bevezetéséhez szükséges nagyarányú felszabadítás miatt a felére apadt a stratégiai tartalék.
-
Három dolog, amit minden autósnak észben kell tartani: így spórolhatsz tízezreket a kötelező biztosításon
Szobonya Lászlót, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.
-
A pénz, a stressz vagy a félelem tart vissza? Megnéztük, kik miért halogatnak
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
-
A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.