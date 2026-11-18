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Marco Rossi az észak-írek elleni döntetlen után: "csodálkoznék, ha kirúgnának, lemondani biztosan nem fogok"
A magyar labdarúgó-válogatott 1–1-es döntetlent játszott Észak-Írországgal a Nemzetek Ligájában, így a csoport második helyén zárt, és márciusban osztályozóra kényszerül a feljutásért. Marco Rossi szövetségi kapitány elégedett a csapat hozzáállásával, az eredmény miatt azonban kifejezetten csalódott.
Marco Rossi szerint a játékosok mentalitására és teljesítményére nem lehet panasz, a győzelem, valamint az "A" divízióba való közvetlen feljutás elmaradása miatt viszont frusztrált. A mérkőzést nehezítette, hogy Sallai Roland a bemelegítés során megsérült, így nem léphetett pályára, az állapotát még vizsgálják. A kapitány úgy véli, az eltiltott Willi Orbán fizikai ereje még jobban hiányzott, a védelem alaposan megszenvedte a távollétét a második félidőben.
Rossi számára különösen fájó, hogy egy éven belül másodszor ünnepelhetett egy szigetországi csapat a Puskás Arénában. Szinte napra pontosan egy éve, 2025 novemberében az írek egy 3–2-es győzelemmel ütötték el a magyarokat a világbajnoki pótselejtezőtől, most pedig az északírek akadályozták meg az egyenes ági feljutást. A tréner hangsúlyozta, hogy az egész sorozatban sok helyzetet dolgoztak ki, ám az északírek rendkívül hatékonyan és helyenként szerencsésen futballoztak, amivel megnyerték a csoportot.
A 62 éves kapitány hozzátette, hogy a lemondás gondolata fel sem merült benne, a 2026-os évet pedig összességében pozitívan értékeli. Kiemelte a válogatott jó statisztikai mutatóit, valamint azt, hogy a csapat 2025 márciusa óta veretlen idegenben, és azóta hét vendégmérkőzést vívott meg vereség nélkül.
A 11 ponttal csoportmásodikként záró magyar válogatott a pénteki sorsoláson Dániát, Walest, Szerbiát vagy Horvátországot kaphatja márciusi ellenfélnek, ami Rossi szerint a mostaninál is nehezebb feladat lesz. A jövőre induló, 2028-as Európa-bajnokság selejtezőinek sorsolását december 6-án tartják Belfastban, ahol a magyar csapatot a második kalapból húzzák majd ki.
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Fotó: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
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