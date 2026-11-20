Az amerikai és ázsiai részvénypiacok esése után péntek reggel az európai tőzsdéken is az eladók kerültek fölénybe. Az OTP árfolyama október vége óta először 40 ezer forint alá süllyedt, miközben a technológiai részvényeket világszerte nyomás alatt tartják a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházásokkal kapcsolatos aggodalmak. A magyar banknál közben célárcsökkentés és újabb üzbegisztáni részesedésvásárlás is érkezett.

A pénteki nyitást követően lefordult a BUX, és mind a négy hazai blue chip árfolyama csökkent. Az OTP a reggeli kereskedésben már 1,7 százalékos mínuszban járt, ezzel ismét a lélektani 40 ezer forintos szint alá került. A Magyar Telekom a nyitás után több mint 1 százalékot veszített értékéből, de a Mol és a Richter is gyengült. Európában szintén elromlott a hangulat, a német DAX 1,3, a francia CAC 1 százalékos esést mutatott.

Az eladói nyomás különösen az elmúlt évek nagy nyerteseit, köztük a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatokat érinti. A német piacon az Infineon, a Siemens Energy és a Siemens is jelentősen gyengült. A bankrészvényeket sem kímélik a befektetők, a régióban az Erste és a Raiffeisen is nagyot esett, ebbe a trendbe illeszkedik az OTP visszaesése is.

Ázsiában a technológiai papírok vezették az esést

A csütörtöki amerikai lefordulás után pénteken az ázsiai piacokon is folytatódott az eladási hullám. A reggeli adatok szerint az MSCI Japán nélküli ázsiai részvényindexe 3,5 százalékkal esett, heti vesztesége pedig elérte a 8,6 százalékot. Ilyen mértékű heti visszaesésre a koronavírus-járvány 2020-as kitörése óta nem volt példa.

A dél-koreai Kospi 4,4, a tajvani részvényindex 5,6 százalékos mínuszban járt. A Samsung Electronics és az SK Hynix közel 6, a TSMC közel 4 százalékot veszített értékéből. A befektetők attól tartanak, hogy 2027-ben lassulhatnak a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközponti beruházások, miközben az Egyesült Államok tovább szigorítja a fejlett chipek kínai értékesítésének korlátozásait.

Japánban a Nikkei 225 a reggeli kereskedésben 4,7 százalékkal, héthavi mélypontra esett. A SoftBank a későbbi adatok szerint 14,5 százalékot zuhant, ami több mint két éve a legnagyobb napi esése volt. A technológiai befektetéseiről ismert társaság eddig összesen 64,6 milliárd dollárt fektetett az OpenAI-ba, az Anthropic egyik legnagyobb versenytársába.

Hongkongban a Hang Seng korábban 2,1 százalékos mínuszban járt, az ausztrál piac 1,6, a szingapúri 1,8 százalékkal gyengült. Az Alibaba ugyanakkor szembement az általános iránnyal, a vártnál jobb negyedéves árbevételének köszönhetően több mint 2 százalékkal emelkedett.

Az Anthropic csütörtöki tőzsdei debütálása is jelentős volatilitással járt. A részvény 111,50 dolláron nyitott, 34 százalékkal a 83 dolláros kibocsátási ár felett, majd 97,17 dolláron zárt. Ez még mindig 17 százalékos prémiumot jelentett a kibocsátási árhoz képest, a nyitóárnál azonban közel 13 százalékkal alacsonyabb volt. A zárás utáni kereskedésben további 6,3 százalékos eséssel 91,05 dolláron is forgott a papír.

Mérsékelte az OTP célárát a JP Morgan

Az OTP harmadik negyedéves gyorsjelentése után a JP Morgan 55 ezerről 54 ezer forintra csökkentette a bankrészvény célárát. A felülsúlyozási ajánlás változatlan maradt, vagyis az elemzőház továbbra is a benchmarknál nagyobb súlyt javasol a papírnak a portfólióban.

Az elemzői célárak átlaga 48 626 forint, a legfrissebb konszenzusos becslések ugyanakkor már jellemzően 50 ezer forint felett vannak. Nyolc elemző vételre, négy tartásra ajánlja a részvényt, eladási ajánlás nincs az összesítésben.

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Az elmúlt időszakban az esetleges oroszországi kivonulás lehetősége is jelentősen mozgatta az OTP árfolyamát, ennek hatása azonban egyelőre nem látszik érdemben a célárakon. A legutóbbi módosítások elsősorban a negyedéves számokra reagáltak.

Kilencven százalék fölé nő az üzbég tulajdonrész

Az OTP november 19-én megállapodott az üzbég Gazdasági és Pénzügyminisztériummal az Ipoteka Bank további 17,5 százalékos részvénycsomagjának megvásárlásáról. A következő hetekben várható pénzügyi zárás után a részesedése 72,9 százalékról 90,4 százalékra emelkedik.

A felek a 2022-ben kötött eredeti adásvételi megállapodás feltételeit is módosították a megváltozott makrogazdasági és pénzügyi környezet miatt. Ennek egyszeri, 55 millió dolláros, mintegy 18 milliárd forintos negatív eredményhatása lesz az OTP idei negyedik negyedéves konszolidált eredményére.

Az Ipoteka megvásárlása jelentette az OTP első Európán kívüli akvizícióját és belépését a közép-ázsiai piacra. Az üzbég leánybank az idei első kilenc hónapban 49,7 milliárd forint adózott eredményt ért el, 50 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Mérlegfőösszege szeptember végére közel 1587 milliárd forintra nőtt, ami éves bázison 15 százalékos bővülést jelent.

Rekordméretű kibocsátással érkezett az Anthropic

Az Anthropic elsődleges nyilvános részvénykibocsátásának (IPO) értéke 81,3 milliárd dollár lett, amivel minden korábbi rekordot megdöntött. A túljegyzés miatt a vállalat az eredetileg tervezett 825 millió helyett 980 millió részvényt értékesített, a korábban meghirdetett 70-78 dolláros ársáv felett, 83 dolláros áron. Egy párhuzamos magántőke-bevonással együtt a két ügylet összértéke eléri a 107,3 milliárd dollárt.

A vállalat a harmadik negyedévben közel 17 milliárd dolláros árbevételt könyvelhetett el. A dinamikus növekedés ugyanakkor masszív beruházási kiadásokkal jár, az első kilenc hónapban közel 14 milliárd dollárt fordítottak számítási infrastruktúrára.

A heves árfolyam-ingadozások ellenére a Melius Research 155, a Needham pedig 150 dolláros célárral és vételi ajánlással indította el a részvény követését. Ez a csütörtöki záróárhoz képest mintegy 60, illetve 54 százalékos felértékelődési potenciált jelent. Az optimista elemzői várakozásokat a vállalati ügyfélkör bővülése és a számítási kapacitások hatékonyabb monetizálása révén javuló jövedelmezőség támasztja alá.