Évente csaknem egymilliárd euróba kerül Szlovákiának a 13. havi nyugdíj. Az ellenzék szerint ebből a pénzből csak az alacsonyabb nyugdíjból élőket kellene támogatni, a kormány viszont ragaszkodik ahhoz, hogy továbbra is minden jogosult megkapja a juttatást. Az öregségi nyugdíjasoknak idén 667,30 euró jár, és a hatályos szabályok szerint ez az összeg 2028 végéig változatlan marad.

A tizenharmadik nyugdíjak ismét megosztják a szlovák politikai színteret. Míg a kormánykoalíció ragaszkodik az általános kifizetésükhöz, az ellenzéki SaS azt javasolja, hogy csak az alacsonyabb, medián alatti nyugdíjjal rendelkező idősek kapják meg azokat. A medián az az összeg, amelynél a nyugdíjasok nagyjából fele kevesebbet, a másik fele többet kap. A párt számításai szerint a jogosultság szűkítésével évente 700–800 millió eurót takaríthatna meg az állam – írja a noviny.sk.

Branislav Gröhling, az SaS elnöke a szlovák nyugdíjrendszer finanszírozási gondjaival indokolta a javaslatot.

Állítása szerint az állam saját forrásaiból tíz havi nyugdíjat tud fedezni, és a társadalombiztosítónak már a tizenegyedik és a tizenkettedik hónapra is kölcsönt kell felvennie.

A kormány ragaszkodik a juttatáshoz

Erik Tomáš munkaügyi miniszter szerint az ellenzéki javaslat alapján a nyugdíjasok fele semmit sem kapna, az alacsonyabb nyugdíjból élőknek pedig átlagosan 175 euró jutna. Ez közel 500 euróval maradna el az öregségi nyugdíjasoknak jelenleg járó összegtől. A juttatás átalakítása nyár előtt a kormánykoalíción belül is felmerült, ám a vita elcsendesedett, miután a miniszter pártja, a Hlas–SD kilátásba helyezte, hogy kilép a kormányból, ha hozzányúlnak a 13. havi nyugdíjhoz.

Radovan Ďurana, az INESS gazdaságkutató intézet elemzője teljesen megszüntetné a juttatást. A kisnyugdíjasokat a meglévő szociális ellátórendszeren keresztül támogatná, és emlékeztetett arra, hogy a mai juttatás egy korábbi karácsonyi támogatásból nőtt ki. Az ellenzéki tervet kompromisszumnak tartja, de szerinte a teljes megszüntetéssel elérhető, közel egymilliárd eurós megtakarítás érdemben mérsékelné a költségvetési hiányt. Becslése szerint a deficit 2027-ben elérheti a 7 milliárd eurót.

Mennyi jár idén a szlovák nyugdíjasoknak?

A szlovák társadalombiztosító tájékoztatása szerint a 13. havi juttatás összege a folyósított ellátás típusától függ. Az öregségi és a korhatár előtti öregségi nyugdíj után 667,30 euró jár, az árvaellátás után 300 euró. A rendes nyugdíjak emelése mellett ezek az összegek 2026 és 2028 között a 2025-ös szinten maradnak.

Szlovákiában a nyugdíjkorhatár alakulását már összekötötték a várható élettartammal, ahogy arról a Pénzcentrum korábban beszámolt. Arról is írtunk továbbá, hogy jövő januártól jelentősen megemeli a 85 év felettiek minimálnyugdíját a szlovák kormány. A legalább 30 évnyi munkaviszonnyal rendelkező idősek havi juttatása 708 euróra, azaz körülbelül 260 ezer forintra emelkedik.

A mostani szlovák vita arról szól, hogy a költségvetés mekkora év végi pluszkiadást tud vállalni, és kiknek jusson belőle. A jogosultság szűkítéséről azonban egyelőre nem született döntés.

Hány magyart érintene egy váratlan nyugdíjváltozás?

A 13. nyugdíj körüli vita a Szlovákiában élő magyar közösséget sem hagyja érintetlenül. A nyugdíjasok nemzetiség szerinti bontására nincs hivatalos adat, mert a szlovák társadalombiztosító nem tartja nyilván az ellátottak nemzetiségét. A 2021-es népszámlálás adataiból azonban durva becslés adható. Eszerint a magyar nemzetiségűek az összlakosság 7,75 százalékát, a második nemzetiségként megjelölőkkel együtt 8,4 százalékát teszik ki. Mivel a közösség az országos átlagnál idősebb, nyugdíjasainak száma a becslések szerint 120–150 ezer között lehet.

Ha ezek a nyugdíjasok az átlagos, 667,30 eurós öregségi nyugdíjra járó juttatást kapnák, a 13. nyugdíj éves összege nagyjából 80–100 millió eurót tenne ki a szlovákiai magyar idősek számára. Ez az összeg azonban csak durva felső becslés, mert nem mindenki részesül a teljes juttatásban, az árvaellátás után például csak 300 euró jár.