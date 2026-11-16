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Utazás

Történelmi esély előtt Magyarország: ez lehet a vidék nagy kitörési potenciálja a következő 5-10 évben

Gosztola Judit
2026. november 16. 10:02 7 perc
  Gyors összefoglaló
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Egy friss, látványos európai turisztikai térkép szerint a kontinens vendégéjszakáinak fele mindössze 102 régióban koncentrálódik. A top 28 térség pedig önmagában az összes vendégéjszaka negyedét adja. Párizs, Barcelona, Róma, Velence vagy Mallorca továbbra is mágnesként húzza be az utazókat, miközben több mint ezer európai régió osztozik a maradékon. De mit jelent mindez Magyarország számára? Lemaradás ez, vagy éppen történelmi esély arra, hogy elkerüljük a túlturizmus csapdáit? Erről kérdeztük Bódis Gábor turisztikai szakértőt, egyetemi docenst, a Hungary NEXT alapítóját.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Európa turizmusa első ránézésre sikertörténet: történelmi városok, tengerpartok, kulturális központok, ikonikus szigetek és világhírű gasztronómiai térségek vonzzák évről évre az utazókat. Csakhogy a siker nagyon nem egyenletesen oszlik el.

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A LinkedInen terjedő európai térkép szerint 2025-ben a kontinens 3,3 milliárd vendégéjszakájának fele mindössze 102 régióban realizálódott, miközben Európában összesen 1247 régió szerepelt az elemzésben. A top 28 régió önmagában az összes vendégéjszaka negyedét hozta. A térképen kiugróan látszanak a klasszikus turistamágnesek: Párizs, Róma, Barcelona, Mallorca, Velence, valamint számos mediterrán és alpesi térség.

Forrás:Forrás: LinkedIn

A számok mögött azonban nem pusztán az látszik, hogy vannak nagyon népszerű helyek, hanem az is, hogy az európai turizmus szerkezete rendkívül koncentrált. Miközben egyes városok és régiók már a túlzsúfoltsággal, az infrastruktúra terhelésével, a lakossági ellenállással és az elszálló árakkal küzdenek, más térségek alig tudnak bekapcsolódni a nemzetközi turisztikai vérkeringésbe.

A legégetőbb probléma tehát most az, hogy lehet megszüntetni ezt a fajta koncentrációt: Bódis Gábor turisztikai szakértő szerint éppen ez az a pont, ahol érdemes túllépni a puszta vendégéjszaka-számokon.

A turizmus jövője nem azon múlik, hogy hány helyre tudunk még turistákat vinni, hanem azon, hogy hány helynek tudunk új jelentést és új jövőt adni.

Bódis Gábor - kép: Gosztola JuditBódis Gábor - kép: Gosztola Judit


A szakértő szerint a térkép legfontosabb üzenete nem csak az, hogy néhány európai régió „túl sikeres”, míg a többi lemaradt, ennél bonyolultabb folyamatról van szó. A turizmus növekedése térben, gazdaságilag és ismertségben is egyre egyenlőtlenebbül oszlik meg. Ez pedig hosszabb távon már nemcsak turisztikai, hanem társadalmi, gazdasági és fenntarthatósági kérdés is.

Bódis Gábor a Pénzcentrumnak kifejtett, úgy látja, a jövőben a desztinációk versenyképességét egyre kevésbé az határozza meg, hogy mennyire tudják „bevonzani” az embereket, sokkal fontosabb lesz, hogy milyen kapcsolatot tudnak kialakítani a látogatókkal.

A legfontosabb meglátásom az, hogy a desztinációk versenyképességét a jövőben egyre kevésbé az határozza meg, hogy mennyire képesek magukhoz vonzani az embereket, és egyre inkább az, hogy mennyire képesek értékes kapcsolatot teremteni velük.

Ez azért fontos különbség, mert a turizmusban sokáig a mennyiségi növekedés volt a siker egyik legfontosabb mércéje: több turista, több vendégéjszaka, több költés. Csakhogy egy desztináció valós eredményessége ennél jóval összetettebb.

Bódis szerint nem biztos, hogy az a térség a legsikeresebb, amelyik a legtöbb vendégéjszakát produkálja. 

A vendégéjszaka nem azonos a turisztikai értékkel. Nem biztos, hogy az a desztináció a legsikeresebb, amelyik a legtöbb vendégéjszakát produkálja. Számít a helyben maradó gazdasági érték, a foglalkoztatás, a helyi vállalkozások részesedése és a lakosság életminősége is.

A koncentráció tehát önmagában nem feltétlenül baj. Természetes, hogy Párizs, Róma, Barcelona vagy Velence több látogatót vonz, mint egy kevésbé ismert kisváros vagy vidéki térség. A turizmus mindig is épített ikonikus helyekre, erős kulturális szimbólumokra és könnyen felismerhető élményekre.

A probléma ott kezdődik, amikor a siker önmagát erősítő folyamattá válik. Ahová sok turista érkezik, oda újabb beruházások, szolgáltatások, légijáratok, szálláshelyek, digitális kampányok és befektetői figyelem is érkezik. Így a már ismert desztinációk még ismertebbek lesznek, miközben a kevésbé látható térségek egyre nehezebben törnek ki.

Bódis Gábor szerint ezért nem elég a turistákat „szétteríteni”. Nem működik, hogy egyszerűen azt mondjuk az utazóknak: Párizs, Velence vagy Barcelona helyett válasszanak egy kevésbé ismert települést. Az emberek konkrét motivációval utaznak, és a globálisan ismert helyek nagyon erős érzelmi és mentális pozícióval rendelkeznek.

A valódi feladat: teremtsünk új okokataz utazásra

„Nem feltétlenül Párizs helyett kell egy másik várost választani, hanem olyan további okokat kell teremteni, amelyek miatt az utazó Párizs után, előtt vagy akár azzal egy utazás keretében más helyeket is felkeres" - véli a szelember. 

Ez a gondolat Magyarország szempontjából különösen izgalmas. Hazánk ugyan nem tartozik Európa legtúlterheltebb turisztikai régiói közé, de belföldön nálunk is erősen kirajzolódnak a koncentrációs minták. Budapest önálló turisztikai pólus, a Balaton kiemelt nyári desztináció, emellett a fürdővárosok és egyes borvidékek rendelkeznek erős, jól beazonosítható vonzerővel.

Budapest és a Balaton már kevés? Ezekben a magyarországi térségekben még óriási turisztikai lehetőség rejlik
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Budapest turizmusa ma nagyrészt „magától működik”, miközben hiányzik mögüle a tudatos stratégia, az egységes városi pozicionálás és a következetes irányítás.

Bódis Gábor szerint Magyarország számára ez nem feltétlenül versenyhátrány, sokkal inkább stratégiai lehetőség. Nem az lenne a cél, hogy minden magyar térséget Budapestté vagy Balatonná tegyünk, hanem az, hogy a meglévő értékeket jobban összekapcsoljuk, és karakteresebb, értelmezhetőbb utazási történeteket hozzunk létre.

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Magyarország turisztikai értéke sokkal gazdagabb annál, mint amit néhány jól ismert desztináció láthatósága mutat. Vannak kiváló termál- és gyógyvízkincseink, borvidékeink, történelmi városaink, szakrális helyszíneink, gasztronómiai hagyományaink, természeti értékeink és élő kulturális közösségeink.

A szakértő szerint a valódi kihívás az, hogy ezek az értékek sokszor nem alkotnak egymással összekapcsolt, nemzetközileg is érthető kínálatot. Egy balatoni utazás például nem feltétlenül csak a tóparti pihenésről szólhatna: kapcsolódhatna hozzá a Balaton-felvidék kulturális öröksége, a helyi borászatok világa, a gasztronómia, az aktív kikapcsolódás, a falvak karaktere és a természeti élmények.

Ugyanez igaz lehet Egerre, Tokajra, Pannonhalmára, Pécsre vagy akár egy kisebb alföldi településre is. Ezek a helyek nem önmagukban gyengék, hanem sokszor azért kevésbé láthatók, mert nem egy nagyobb, jól elmesélhető utazási történet részeként jelennek meg.

Bódis ezt a gondolkodást „jelentésközösségként” írja le: egy desztináció nem pusztán földrajzi terület, és nem is egyszerű szolgáltatáshalmaz. Akkor válik igazán vonzóvá, amikor a helyi szereplők, történetek, értékek és a látogatók számára is közös jelentést tud teremteni.

Nem kell minden magyar desztinációnak Budapestté vagy Balatonná válnia. Azt kell megtalálnia, amiben máshoz nem hasonlítható, és azt kell hitelesen, magas minőségben megmutatnia.

A másodlagos desztinációk kifejezést a szakértő nem is tartja igazán szerencsésnek. Szerinte inkább karakteres, önálló identitású térségekről kellene beszélni. Olyan helyekről, amelyeknek van saját értékük, csak még nem mindig sikerült ezt jól megfogalmazniuk, összekapcsolniuk és láthatóvá tenniük.

Ehhez három feltételre lenne szükség. Az első a valódi vonzerő: nem elég azt mondani egy településről, hogy „szép”, „csendes” vagy „kevésbé ismert”. Ezek önmagukban ritkán jelentenek elég erős utazási motivációt. Kell valami sajátos, máshol nem, vagy csak másképp megtapasztalható érték: történet, közösség, gasztronómia, zarándoklat, alkotói folyamat, természeti környezet.

A második az összekapcsolhatóság. Sok kevésbé ismert térség nem azért marad ki az utazási útvonalakból, mert nincs benne érték, hanem mert nehéz beilleszteni egy programba. Nincs elég információ, nehézkes a közlekedés, esetlegesek a nyitvatartások, hiányoznak a jól összerakott térségi ajánlatok.

A harmadik a láthatóság és a történetmesélés. A mai utazó nem egyszerűen attrakciókat keres, hanem élményeket, jelentéseket, emberi kapcsolódásokat. Egy templom, borospince, történelmi utca vagy fürdő önmagában kevés: meg kell mutatni, miért fontos, kik tartják életben, és mit adhat a látogatónak.

A valódi területi szétterítés nem azt jelenti, hogy több turistát küldünk oda, ahol eddig kevesen voltak. Hanem azt, hogy új okokat teremtünk az utazásra, és új értelmet adunk olyan helyeknek, amelyek eddig kívül maradtak a turisztikai gondolkodás főáramán.

Magyarország számára ebből nagyon konkrét irányok következhetnek. Erősíthető lenne a kulturális és örökségturizmus, a szakrális és spirituális útvonalak rendszere, a gasztronómiai és borturizmus, a természetközeli és regeneratív turizmus, valamint az egészség- és wellnessturizmus. Különösen nagy tartalék van abban, ha a fürdővárosok kínálata nem áll meg a gyógyvíznél, hanem kulturális, gasztronómiai és aktív turisztikai programokkal is összekapcsolódik.

A szakértő szerint ráadásul nemcsak térben kell szétteríteni a turizmust, hanem időben is. A szezon meghosszabbítása, az elő- és utószezon tartalommal való feltöltése, az egész éves programkínálat és a különböző motivációjú célcsoportok megszólítása legalább olyan fontos, mint új térségek bevonása.

A nagy európai tanulság tehát nem az, hogy mindenkinek a turistákért kell versenyeznie mindenáron. Hanem az, hogy a turizmus következő korszaka már nem pusztán látogatószámokról, vendégéjszakákról és kampányokról szól, inkább arról, hogy egy ország, egy régió vagy egy település képes-e felismerni a saját értékeit, képes-e azokat összekapcsolni, képes-e történetté formálni, és képes-e olyan élményt adni, amely a látogatónak, a helyi közösségnek és a desztinációnak is valódi értéket teremt.


Ez lehet Magyarország egyik legnagyobb turisztikai esélye is: nem lemásolni a túlzsúfolt európai desztinációk útját, hanem még időben kialakítani egy kiegyensúlyozottabb, együttműködésre épülő, karakteresebb turisztikai modellt. Nem több helyre vinni ugyanazt a turistát, hanem több helynek adni saját hangot, saját történetet és saját jövőt.
Címlapkép: Getty Images
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