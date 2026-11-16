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Drasztikusan kettészakadt a magyar társadalom: felőröli a családok pénzét az élelmiszerárak emelkedése

Pénzcentrum
2026. november 16. 08:44 3 perc

A magyar társadalom egyre mélyülő megélhetési válsággal néz szembe, amit jól mutat, hogy a háztartások a kiadásaik egyre nagyobb részét kénytelenek élelmiszerre fordítani. Bár a rezsicsökkentés némileg tompította a kedvezőtlen hatásokat, a hazai élelmiszeripar gyenge versenyképessége és a torzító kiskereskedelmi szabályozások miatt a társadalom végletesen kettészakadt, a jövedelmi és fogyasztási különbségek pedig drasztikusan megnőttek az elmúlt tizenöt évben - közölte a Portfolio.

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A közgazdasági törvényszerűségek szerint az életszínvonal emelkedésével a háztartások arányaiban egyre kevesebbet költenek az alapvető szükségletekre, így élelmiszerre, miközben több forrásuk marad kultúrára, szórakozásra vagy utazásra. Magyarországon azonban ezzel ellentétes, aggasztó tendencia bontakozott ki. Míg 2010-ben a családok kiadásainak kevesebb mint 23 százalékát tette ki az élelmiszer-vásárlás, ez az arány mára megközelítette a 30 százalékot. A hazai fogyasztási szerkezetben az élelmiszer vált a legmeghatározóbb tétellé, ami egyértelműen a megfizethetőségi problémák és a romló életminőség jele, hiszen a magasabb rendű, kényelmet és fejlődést szolgáló igények háttérbe szorulnak.

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Ezt a súlyosbodó helyzetet egyedül a rezsicsökkentés tudta valamelyest ellensúlyozni. A hatósági energiaárak hatására a lakásfenntartás súlya a teljes fogyasztási kosáron belül a tizenöt évvel ezelőtti 25 százalékról tavalyra 16,4 százalékra esett vissza. Bár az intézkedés megvédte a legkiszolgáltatottabb rétegeket az eladósodástól vagy a fűtetlen otthonoktól, valójában csak elfedte a gazdaság strukturális válságát. Ha a lakossági energia ára is a piaci szinteken mozgott volna, az alapvető létszükségletek finanszírozása sokak számára teljesen lehetetlenné vált volna.

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A hazai élelmiszerárak drasztikus – különösen a 2022–2023-as inflációs sokk idején tapasztalt – elszállása nem csupán a globális piaci folyamatoknak tudható be. A magyar élelmiszeripar alacsony termelékenységgel és rossz energiahatékonysággal működik, így egy hazai vállalat kétszer annyi energiát használ fel ugyanakkora hozzáadott érték előállításához, mint a régiós versenytársak. Ezt a versenyhátrányt tovább súlyosbították a korábbi kormányzati beavatkozások is. A kiskereskedelmi különadók és az árstopok nem a versenyt élénkítették, hanem az üzlethálózat drasztikus zsugorodásához vezettek. Hat év alatt közel húsz százalékkal csökkent a boltok száma, a piaci koncentráció növekedése és a kínálat szűkülése pedig végső soron a fogyasztói árak emelkedésében csapódott le.

Ennek egyenes következménye a társadalom polarizálódása. A jövedelemeloszlás rendkívül egyenlőtlenné vált, így a legfelső jövedelmi ötöd ma már majdnem ötször annyit keres, és négyszer annyit költ egyéni fogyasztásra, mint a legalsó. A legszegényebbek a jövedelmük közel 38 százalékát kénytelenek élelmiszerre fordítani, amivel alig marad mozgásterük az életminőségüket javító kiadásokra. Eközben a legmagasabb jövedelműeknél az élelmiszerek aránya mindössze 25,5 százalék, így ők lényegesen többet tudnak kultúrára, vendéglátásra és kikapcsolódásra áldozni.

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Bár a 2027-es költségvetés tervezett lépései, mint az alacsony jövedelműek adócsökkentése vagy a családi pótlék emelése, jó irányba mutató, a belső fogyasztást élénkítő intézkedések, a probléma gyökerét önmagukban nem oldják meg. A rezsitámogatási rendszer célzottabbá tétele mellett elengedhetetlen a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar átfogó, strukturális reformja, a hatékonyság növelése, valamint a kiszámítható, piacbarát üzleti környezet helyreállítása. Az elmúlt másfél évtized súlyos gazdasági örökségét csak tartós szerkezeti változásokkal és a piaci verseny ösztönzésével lehet felszámolni annak érdekében, hogy a háztartások végre a puszta túlélésen túlmutató igényeikre is fókuszálhassanak.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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TolllerBela
1 órája
Ezt nagyon komolyan kellene vennie az államnak ! Egy igazi megélhetési válsággal, aminek az előszele csap át most egész Európán, nem hagyná állva az országot. A szélsőségekre kényszerített tömeg mindent elpusztítana ! A közgazdászoknak hatékony elméleteket és gyakorlatot kellene kialakítaniuk a lakhatás és a táplálkozás, továbbá az oktatás alapvető szintjeire nézve. A politika itt csak végrehajtó lehet ! Egy akkorka országban, mint a mienk, a meglévő feltételek mellett, ezt a feladatot példaszerűen meg lehetne oldani ! És most a többségi cselekvés is garantáltnak látszik !
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