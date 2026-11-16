Novemberben és decemberben is több hazai banknál tervezett karbantartások és rendszerfejlesztések miatt akadozhat vagy átmenetileg leállhat egy-egy fontos szolgáltatás.
Drasztikusan kettészakadt a magyar társadalom: felőröli a családok pénzét az élelmiszerárak emelkedése
A magyar társadalom egyre mélyülő megélhetési válsággal néz szembe, amit jól mutat, hogy a háztartások a kiadásaik egyre nagyobb részét kénytelenek élelmiszerre fordítani. Bár a rezsicsökkentés némileg tompította a kedvezőtlen hatásokat, a hazai élelmiszeripar gyenge versenyképessége és a torzító kiskereskedelmi szabályozások miatt a társadalom végletesen kettészakadt, a jövedelmi és fogyasztási különbségek pedig drasztikusan megnőttek az elmúlt tizenöt évben - közölte a Portfolio.
A közgazdasági törvényszerűségek szerint az életszínvonal emelkedésével a háztartások arányaiban egyre kevesebbet költenek az alapvető szükségletekre, így élelmiszerre, miközben több forrásuk marad kultúrára, szórakozásra vagy utazásra. Magyarországon azonban ezzel ellentétes, aggasztó tendencia bontakozott ki. Míg 2010-ben a családok kiadásainak kevesebb mint 23 százalékát tette ki az élelmiszer-vásárlás, ez az arány mára megközelítette a 30 százalékot. A hazai fogyasztási szerkezetben az élelmiszer vált a legmeghatározóbb tétellé, ami egyértelműen a megfizethetőségi problémák és a romló életminőség jele, hiszen a magasabb rendű, kényelmet és fejlődést szolgáló igények háttérbe szorulnak.
Ezt a súlyosbodó helyzetet egyedül a rezsicsökkentés tudta valamelyest ellensúlyozni. A hatósági energiaárak hatására a lakásfenntartás súlya a teljes fogyasztási kosáron belül a tizenöt évvel ezelőtti 25 százalékról tavalyra 16,4 százalékra esett vissza. Bár az intézkedés megvédte a legkiszolgáltatottabb rétegeket az eladósodástól vagy a fűtetlen otthonoktól, valójában csak elfedte a gazdaság strukturális válságát. Ha a lakossági energia ára is a piaci szinteken mozgott volna, az alapvető létszükségletek finanszírozása sokak számára teljesen lehetetlenné vált volna.
A hazai élelmiszerárak drasztikus – különösen a 2022–2023-as inflációs sokk idején tapasztalt – elszállása nem csupán a globális piaci folyamatoknak tudható be. A magyar élelmiszeripar alacsony termelékenységgel és rossz energiahatékonysággal működik, így egy hazai vállalat kétszer annyi energiát használ fel ugyanakkora hozzáadott érték előállításához, mint a régiós versenytársak. Ezt a versenyhátrányt tovább súlyosbították a korábbi kormányzati beavatkozások is. A kiskereskedelmi különadók és az árstopok nem a versenyt élénkítették, hanem az üzlethálózat drasztikus zsugorodásához vezettek. Hat év alatt közel húsz százalékkal csökkent a boltok száma, a piaci koncentráció növekedése és a kínálat szűkülése pedig végső soron a fogyasztói árak emelkedésében csapódott le.
Ennek egyenes következménye a társadalom polarizálódása. A jövedelemeloszlás rendkívül egyenlőtlenné vált, így a legfelső jövedelmi ötöd ma már majdnem ötször annyit keres, és négyszer annyit költ egyéni fogyasztásra, mint a legalsó. A legszegényebbek a jövedelmük közel 38 százalékát kénytelenek élelmiszerre fordítani, amivel alig marad mozgásterük az életminőségüket javító kiadásokra. Eközben a legmagasabb jövedelműeknél az élelmiszerek aránya mindössze 25,5 százalék, így ők lényegesen többet tudnak kultúrára, vendéglátásra és kikapcsolódásra áldozni.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Bár a 2027-es költségvetés tervezett lépései, mint az alacsony jövedelműek adócsökkentése vagy a családi pótlék emelése, jó irányba mutató, a belső fogyasztást élénkítő intézkedések, a probléma gyökerét önmagukban nem oldják meg. A rezsitámogatási rendszer célzottabbá tétele mellett elengedhetetlen a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar átfogó, strukturális reformja, a hatékonyság növelése, valamint a kiszámítható, piacbarát üzleti környezet helyreállítása. Az elmúlt másfél évtized súlyos gazdasági örökségét csak tartós szerkezeti változásokkal és a piaci verseny ösztönzésével lehet felszámolni annak érdekében, hogy a háztartások végre a puszta túlélésen túlmutató igényeikre is fókuszálhassanak.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék, vannak azonban kivételes hónapok.
Mi folyik a tőzsdéken? Brutális mélyrepülésben az amerikai papírok az NVIDIA botrány után – közben egy magyar részvény nagyon kilőtt
Egyre nagyobb mínuszba kerültek pénteken az amerikai technológiai részvények.
Szűk sávban mozgott a forint pénteken, kora délután az euró árfolyama 365,5, a dolláré 330,7 forint körül járt.
Enyhe mínuszban indult a pénteki kereskedés az európai tőzsdéken, miközben Budapesten a Mol emelkedése ellensúlyozta a többi blue chip gyengülését.
Több térségi fiókját, köztük az encsit és a sátoraljaújhelyit is bezárja a K&H Bank, ami miatt a helyieknek és a környékbeli településeken élőknek jóval messzebbre...
Küszöbön a következő nagy befektetési áttörés? Komoly lehetőséget szalaszthat el, aki lemarad a forradalomról
A befektetési világ folyamatosan változik, az elmúlt évek eseményei különösen jól megmutatták, hogy a piacokat nem lehet gazdasági mutatók és vállalati eredmény alapján értelmezni.
Nagy kilengéseket hozott a csütörtöki kereskedés a technológiai részvények piacán.
Csütörtök délelőtt javított a forint, az euró jegyzése 364,1-ig, a dolláré 328-ig süllyedt. A magyar deviza a szerdai gyengülésből kapaszkodott vissza.
Mennyit kell befektetni, hogy havi 200 ezer forintot keress a tőzsdén? Meglepő, mekkora vagyonnal sikerülhet
Elsőre vonzó lehetőségnek tűnik, hogy a részvényeid megtartása mellett rendszeresen pénzt kapj a vállalatok nyereségéből, ehhez azonban komoly összeget kell befektetned.
Kisebb mínuszban járt a BUX csütörtök délelőtt, miközben a Richter az Eli Lillyvel bejelentett együttműködés után a nyitáskor történelmi csúcsát is elérte.
Emelkedéssel próbálják ledolgozni az elmúlt napok veszteségeit a részvénypiacok szerdán.
Az amerikai inflációs adat és a Fed döntéshozójának héja hangvételű nyilatkozata a dollárt és a kötvényhozamokat is kilőtte.
Emelkedéssel indult a szerdai kereskedés az európai és a magyar tőzsdén, az OTP részvényei a várakozásokat meghaladó negyedéves profit után erősödtek.
Az Nvidia zuhanása és a vártnál magasabb amerikai infláció nyomta rá a bélyegét a keddi tőzsdei kereskedésre, miközben a Lucid részvénye folytatta látványos szárnyalását.
Súlyos figyelmeztetést küldtek a magyaroknak: a nyugdíjra készülve sokan követik el ugyanazt a hibát
A fiatalok közel 80 százaléka fél az alacsony nyugdíjtól, mégis csak töredékük tesz félre tudatosan.
A reggeli stabilitás után gyengülésnek indult a forint kedden, dél körül már 363 forint fölé emelkedett az euró árfolyama.
Az eredmények több területen is kedvező változásokat jeleznek, azonban a hosszú távú pénzügyi tervezésben és a nyugdíjas évekre való felkészülésben még jelentős a bizonytalanság.
A hétfői amerikai rali után kedden az európai és a hazai részvénypiacon is határozott emelkedéssel indult a kereskedés.
-
A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.