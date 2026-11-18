Pozitív jelzés az IMF-től! A Valutaalap, csak néhány tizeddel ugyan, de javította a magyar növekedési előrejelzést a jövő évre nézve. Az infláció kapcsán pedig még ennél is komolyabb változást diagnosztizálnak. Alátámasztja ez az optimista előrejelzéseket, vagy várni kell még a meglódulásra? Bod Péter Ákost kérdeztük.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) októberi, World Economic Outlook jelentésében enyhén felfelé módosította a magyar gazdaság növekedési előrejelzését, miközben az inflációra vonatkozó várakozásait jelentősen csökkentette. A változás a növekedésnél csak néhány tized százalékpontos, az inflációnál viszont látványos. Az október elejei előrejelzés szerint a magyar gazdaság az idén 1,9, jövőre pedig 2,1 százalékkal bővülhet. Ez kifejezetten jó hír. Ugyanis ezzel a szervezet nemcsak erre az évre, a következőre vonatkozóan is megváltoztatta az előrejelzést, méghozzá pozitív irányban: az áprilisi jelentés még 2026-ra 1,7, 2027-re pedig 2 százalékos növekedést valószínűsített.

„Arról van szó, hogy ez egy makroelőrejelzés, ami természetesen nem azt mondja meg mi lesz, hanem azt, hogy az előrejelzés idejében mi a legvalószínűbb pálya. Ez nagyrészt egybeesik azzal, amit a legtöbb független intézmény lát” - mondja erről Bod Péter Ákos. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi elnöke szerint több éves növekedésképtelenség volt jellemző a magyar gazdaságra eddig, így természetes, hogy most növekedési szakaszt várunk.

Szerinte az sem meglepetés, hogy az IMF két százalékos növekedést vár: „Hogy mennyi, arra a többség kettessel kezdődőt mond. Ebbe illeszkedik a valutaalap előrejelzése is.”

A növekedési javítás szerény, de egyértelműen pozitív jelzés: a Valutaalap enyhén optimistább a magyar gazdaság rövid távú teljesítményével kapcsolatban, mint fél évvel ezelőtt. A nagyobb elmozdulás az inflációnál látszik – az IMF lényegesen alacsonyabb árnyomást vár, mint korábban. Ez összhangban van a legutóbbi hónapok kedvezőbb inflációs adataival is.

A magyar GDP tavaly 0,5 százalékkal emelkedett. Idén azonban már 1,7%-al. Ez is közrejátszhatott abban, hogy a szervezete optimistább lett Magyarország kapcsán. A munkanélküliség és a költségvetési hiány tekintetében azonban valamelyest negatívabb kilátásokkal számol a Valutaalap, mint korábban...

Növekedés több munkahely és infláció nélkül?

A Valutaalap az idei munkanélküliségi rátát 4,2 százalékról 4,5 százalékra, a jövő évit pedig 4 százalékról 4,2 százalékra változtatta. Tavaly 4,4 százalék volt a munkanélküliség Magyarországon.

A magyar foglalkoztatási ráta ígéretesen megnőtt az utóbbi években, a munkanélküliségi ráta azonban egy ideje ennek ellenére növekszik. Emögött részben előrelátható tényezők vannak. Például évekig nem volt termelékenységnövekedés. Azaz, azonos termelékenység mellett tartották meg a munkaerőt

- véli erről Bod Péter Ákos, aki szerint most viszont átstrukturálás zajlik, többek között a gépesítés és az AI hatására. Így az eddigi folyamat a visszájára fordulhat. Azaz, nőhet a gazdaság és a termelékenység, de nem vesznek fel több embert. Tehát, véli a közgazdász, előreláthatólag nem fog javulni a munkanélküliségi ráta a közeljövőben. Ezt azonban nehéz megbecsülni, ugyanis a folyamat éppen zajlik. Azt viszont világosan látni, hogy a munkaerőfelhalmozás, amely a covid után volt jellemző, szerinte elmúlni látszik.

Van azonban a jelentésnek egy ennél pozitívabb, és egyben jelentősebb fejleménye. A szervezet ugyanis jelentősen változtatott a magyar inflációs előrejelzésén is. Az ideit 1,9 százalékra vitte le az áprilisban becsült 3,8 százalékról, a jövő évit pedig 3,5 százalékról 2,8 százalékra változtatta. Tavaly 4,4 százalékos inflációt mértek Magyarországon. Az infláció kérdését azonban Bod Péter Ákos kissé árnyalná:

Az inflációnál kicsit bonyolultabb a helyzet. A fogyasztói árindex alakulása ugyanis bár valóban attól is függ, milyen az inflációs nyomás a gazdaságban, de függ például az árkorlátozásoktól is.

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Azaz, az MNB volt elnöke szerint torzít a hatósági árak, árréstoppok, szabályozott rezsitarifák és hasonló kormányzati korlátozások rendszere. Éppen ezért szerinte, ha az összes korlátozást feloldják, aminek itt volna az ideje, akkor rövid távon valamennyit megemelkedne az árindex. Ám vitakérdés, hogy elfojtott infláció szabadon engedése egyáltalán inflációnak számít ez.

Bod Péter Ákos szerint tehát a jövőben elképzelhető az IMF számainál magasabb inflációs index, csak éppen ez attól is függ, hogy mi lesz az árrésstoppal és hasonló intézkedésekkel, tehát miket töröl el és miket tart meg a kormány. A valódi infláció mértéke csak akkor derül tehát ki, ha ez tisztázódik.

Felzárkózás a térség országaihoz

Bod Péter Ákos rámutat arra is, hogy a 2026-27-es növekedési, inflációs, árfolyam-változásaink együttesen ismét kezdenek hasonlítani a visegrádi országokra jellemző képre.

„Igaz ez a magyar mutató foglalkoztatási és munkanélküliségi mutatókra, amelyek szintén a mostani közép-európai átlagba simulnak” - mondja, hozzátéve, hogy a többi makro-gazdasági mutató esetében ma ismét hasonulunk a térséghez. A megelőző években ugyanis a magyar gazdaság teljesítménye feltűnően gyengébb volt, de most az ütemet tekintve kezdünk felzárkózni az idézett elemzések szerint. A most körvonalozódó pálya egyfajta normalizálódás, közeledés a visegrádi országok átlagához. Bod Péter Ákos rámutat a növekedés kapcsán egy ennél fontosabb tényezőre is:

A magyar növekedési szám végre meghaladja az uniós átlagot. 2022 és 2026 között alig nőtt nálunk a hazai termék, még az eleve lassan növekvő Nyugat-Európától is elmaradtunk.

A közgazdász szerint a pozitívnak mondható gazdasági változások mögött egyértelműen a politikai változások állnak: „Tavasszal eldőlt, hogy Magyarország különös lebegő állapota lezárult, világos lett az EU-hoz fűződő kapcsolat, különösen sokat mondott az euró-csatlakozási pálya deklarálása. A magyar politika európai irányvételéhez köthető az uniós fejlesztési alapok újbóli megindulása, ami idővel felfűti a gazdasági növekedést, valamint nő a forint iránti kereslet visszatérése. Annak nyomán pedig visszaerősödött a forint.”

Bod Péter Ákos reményei szerinte végre magunk mögött hagyhatjuk a nagyon volatilis időszakot a forint tekintetében is, azaz stabilizálódhat az árfolyam. A politikai változás elhalványított egy sor kockázati tényezőt. Ennek példájaként Bod Péter Ákos kiemelte, hogy a magyar állampapírhozam ma már a lengyeli közeli, sőt az alatti éppen, mert az egy évvel ezelőttihez képest javult az ország pénzpiaci megítélése. Talán ez megjelenik majd a hitelminősítői besorolásokban is.

Az IMF legfrissebb előrejelzése összességében kedvezőbb képet fest a magyar gazdaságról, mint az áprilisi. A növekedési pálya enyhén feljebb került, az inflációs kilátások pedig jelentősen javultak. A munkanélküliségi és a folyó fizetési mérlegre vonatkozó várakozások viszont óvatosabb hangot ütnek meg. A számok alapján a Valutaalap szerint a magyar gazdaság lassan, de stabilizálódó pályán van, miközben az árak emelkedése a vártnál mérsékeltebb lehet.