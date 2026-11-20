Az amerikai és ázsiai részvénypiacok esése után péntek reggel az európai tőzsdéken is az eladók kerültek fölénybe.
Erősödés után újabb gyengülés: erre a késő esti döntésre figyel most minden befektető
A péntek reggeli erősödés után ismét gyengült a forint, így kora délután az euró közel 373, a dollár pedig több mint 340 forintba került. A magyar deviza a régiós devizákkal szemben ugyanakkor megőrizte előnyét. A befektetők figyelme a Moody's késő esti hitelminősítői felülvizsgálatára irányul.
Péntek kora délután az euró árfolyama 373 forint közelében mozgott, ami a forint mindössze 0,4 forintos, mintegy 0,1 százalékos erősödését jelentette a csütörtök esti szinthez képest. A dollár jegyzése ismét 340 forint fölé emelkedett, így az amerikai devizával szemben lényegében eltűnt a hazai fizetőeszköz délelőtti nyeresége. A forint a lengyel zlotyval szemben eközben 0,4, a cseh koronával szemben 0,2 százalékkal erősödött.
A nap elején még kedvezőbben alakultak az árfolyamok: az euró a kora reggeli 373,5 forint körüli szintről délelőtt átmenetileg 372 forint alá is benézett, a dollár pedig 339 forint közelébe süllyedt. A lendület azonban nem tartott ki, és a jegyzések még a délelőtt folyamán visszapattantak. Az euró-dollár árfolyam ekkor lényegében stagnált, 1,097 környékén járt.
Jelentős gyengülést próbált ledolgozni a forint
A pénteki erősödési kísérletet meredek csütörtöki forintesés előzte meg. Az euró árfolyama a délelőtti 368 forint körüli szintről 373,6 forintig emelkedett, miközben a dolláré 340 forint fölé került. Ezzel folytatódott a magyar deviza hét elején kezdődött gyengülő hulláma.
A forintra elsősorban a romló nemzetközi befektetői hangulat, a dollár erősödése és az amerikai kamatemelési várakozások helyeztek nyomást. A Federal Reserve decemberben akár 50 bázisponttal is emelheti az irányadó kamatot, miközben az MNB keddi kommunikációja már a magyar kamatcsökkentés lehetőségét is felvetette.
Az amerikai deviza péntek reggel tizenkilenc havi csúcsa közelében stabilizálódott, és sorozatban a negyedik hetét zárhatja felülteljesítőként. A dollár több vezető devizával szembeni erejét mérő dollárindex 103,9 pont közelében mozgott, ilyen szinten legutóbb 2025 áprilisában járt. A dollár iránti keresletet a szigorúbb amerikai kamatpályára vonatkozó várakozások mellett a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tőzsdei aggodalmak miatt fokozódó kockázatkerülés is támogatta.
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Este érkezik a Moody's döntése
A hazai események közül a Moody's péntek késő esti hitelminősítői felülvizsgálata kerülhet a fókuszba. Amennyiben a hitelminősítő reálisnak és hitelesnek ítéli a kormány gazdaságpolitikai és költségvetési terveit, Magyarország adósbesorolásának negatív kilátását stabilra javíthatja.
Ez még nem jelentene felminősítést, csupán a besorolás várható irányának kedvezőbb megítélését. Magának a szuverén adósosztályzatnak a javítására a szakértők szerint inkább csak 2027-ben lehet számítani.
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