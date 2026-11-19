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Rács mögött maradhat Matolcsy György: meghosszabbítanák a volt MNB-elnök letartóztatását
A Központi Nyomozó Főügyészség indítványozta Matolcsy György volt jegybankelnök, valamint egy cégvezető letartóztatásának további három hónappal történő meghosszabbítását az úgynevezett MNB-ügyben. A harmadik gyanúsított, egy ügyvéd esetében a vádhatóság enyhítést javasolt, így ő nyomkövetővel bűnügyi felügyeletbe kerülhetne. Az érintettek jelenlegi kényszerintézkedései néhány nap múlva, 2026. november 23-án járnak le - írta meg a Telex.
A főügyészség tájékoztatása szerint Matolcsy György és a Matolcsy Ádámhoz köthető egyik cég vezetője, Valkó Mihály esetében továbbra is fennáll a szökés, a bűnismétlés, valamint az eljárás meghiúsításának veszélye, ezért indokoltnak tartják a letartóztatás fenntartását. Az ügy harmadik gyanúsítottja, Sándor Tamás ügyvéd esetében azonban a nyomozás jelenlegi állására hivatkozva már csak a lakóhely elhagyását tiltó, nyomkövetővel ellenőrzött bűnügyi felügyelet elrendelését kérték. A vádhatóság a nyomozás érdekeire tekintettel egyelőre nem osztott meg további részleteket.
A letartóztatásokhoz vezető büntetőeljárás egy 2025. februári, vitatott tranzakció miatt indult. A Matolcsy-korszak utolsó napjaiban, röviddel az új jegybankelnök hivatalba lépése előtt szokatlan átszervezés kezdődött a Magyar Nemzeti Bank alapítványa, a PADME körül. Az alapítvány vagyonát kezelő Optima Befektetési Zrt. egy értékpapír-kölcsönszerződéssel lényegében átjátszotta volna a vagyonkezelés feletti tulajdonosi jogokat a Közép-Európai III. Magántőkealapnak. Ezt az alapot a Matolcsy családhoz közel álló üzleti körökhöz köthető Quartz Befektetési Alapkezelő irányította.
A konstrukció lényege az volt, hogy bár magát az alapítványi vagyont nem értékesítették, az afelett rendelkező társaság irányítását évekre kiszervezték volna egy magáncéghez.
A tervet végül az új jegybankelnök, Varga Mihály hivatalba lépése hiúsította meg. Az elnökváltást követően az alapítvány korábbi kuratóriuma azonnal lemondott, a vitatott szerződést pedig napokon belül felbontották. Az új jegybanki vezetés belső vizsgálatot rendelt el, majd 2025 áprilisában feljelentést tett. A nyomozó ügyészek idén szeptemberben tartottak nagyszabású házkutatásokat az ügyben, amelyek eredményeként őrizetbe vették, majd letartóztatták a három gyanúsítottat.
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Címlap: MTI/Kovács Márton
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