A beruházás legkritikusabb és legnehezebben megoldható pontja az ingatlanszerzés.
Jönnek az uniós források, pénzeső hullhat a gazdaságra: hatalmas lehetőség előtt áll rengeteg magyar
Jelentős uniós forrásdömpingre számíthat Magyarország 2027-ben, miután a kormány sikeresen feloldotta a korábban befagyasztott támogatásokat. A jövő évi költségvetési tervezet alapján nagyságrendekkel nőnek az európai uniós kifizetések, amelyekből a vidéki kisvállalkozások, a gazdák, az egyetemek és a hazai infrastruktúra is komolyan profitálhat. A helyreállítási alap többmilliárdos forrásai még az idén év végéig megérkeznek, míg a fejlesztési banki programok és az új pályázatok többsége 2027 tavaszától nyílik meg a jelentkezők előtt - tudósított a Portfolio.
A jövő évi költségvetési tervezet szerint hazánk több mint 2126 milliárd forint bevételt vár az Európai Uniótól, miközben a magyar befizetés 964 milliárd forint körül alakul. Ezzel Magyarország továbbra is a közös kassza masszív nettó haszonélvezője marad. A kifizetések terén drasztikus, közel 80 százalékos ugrás várható az idei évhez képest, így a 2021–2027-es operatív programok keretében több mint 1860 milliárd forint jut el a pályázókhoz és a kivitelezőkhöz.
Mivel az uniós társfinanszírozású beruházások kerete jelentősen nő, a tisztán hazai forrásból megvalósuló állami fejlesztésekre kevesebbet szánnak. A legtöbb pénzt, mintegy 505 milliárd forintot a gazdaságfejlesztési fókuszú GINOP Plusz kapja, de több száz milliárd jut közlekedésfejlesztésre, települési beruházásokra és digitalizációra is.
A vidéki mikro- és kisvállalkozások számára kiemelten fontos, hogy a technológiai és logisztikai korszerűsítést segítő GINOP Plusz pályázati szakasza hamarosan, 2026. december 1-jén nyílik meg, és egészen 2027. február 2-ig tart. Ezt tavasszal egy újabb jelentkezési kör követi. A cégek projektenként 30 és 100 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatást nyerhetnek el.
A gazdák szintén készülhetnek, ugyanis az agrár-erdészeti támogatásokra január közepétől, a helyi vidékfejlesztési projektekre pedig január végétől lehet pályázni. Akik a növekedéshez tőkebefektetést vagy kedvezményes hitelt keresnek, esetleg bérlakásépítésben gondolkodnak, azoknak a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) 2027 második negyedévében induló, mintegy 1,1 milliárd eurós gazdaságélénkítő csomagját érdemes figyelniük.
Komoly áttörést jelent a felsőoktatás számára, hogy az EU Tanácsa idén októberben lezárta a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárást. Ennek köszönhetően felszabadult 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás, a modellváltó egyetemek pedig ismét teljes jogú résztvevői lettek az Erasmus+ és a Horizont Európa programoknak, így 2027-ben gond nélkül köthetnek új támogatási szerződéseket.
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Szintén kulcsfontosságú fejlemény, hogy az Európai Bizottság jóváhagyta a magyar helyreállítási és ellenállóképességi tervet (RRF), miután a kormány nyár végéig teljesítette az ehhez szükséges mérföldköveket. A 10 milliárd eurós csomag folyósítása még az idén, december 31-ig megtörténik. Bár a bevétel most javítja a büdzsé egyenlegét, az ebből finanszírozott beruházások – például a vasútfejlesztések vagy az energetikai hálózatok korszerűsítése – a jövő évtől pörögnek fel igazán.
Átalakult a közös uniós védelmi hitelprogram (SAFE) hazai felhasználása is. A Magyar Péter vezette kabinet felülvizsgálta az előző kormány terveit, és 17,4 milliárd euróról 5,4 milliárdra csökkentette a hiteligényt, amelyet az uniós intézmények nemrég véglegesen jóváhagytak.
A jövő év elején várható, több mint 810 millió eurós előleg jelentős részét a már korábban megkötött katonai, valamint infrastrukturális szerződések – mint például az M49-es autóút építésének – kedvezőbb finanszírozására fordítja az állam. Összességében tehát az idei év végét a helyreállítási pénzek egyszeri, nagy összegű beérkezése fémjelzi, míg 2027 a gyakorlati megvalósítás, az új pályázatok és a felpörgő fejlesztések éve lesz a magyar gazdaságban.
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