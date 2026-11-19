Egy Instagram-videó szerint Montenegróban egy hét nyaralás kevesebbe kerülhet, mint egy vacsora Párizsban. Friss adatok alapján az országos éttermi árak valóban alacsonyabbak a francia fővárosénál, a tengerparti Budvában azonban egy kétfős, háromfogásos étkezés közel ugyanannyiba kerül.

Van egy ország Európában, ahol egy teljes hét nyaralás kevesebbe kerülhet, mint egyetlen vacsora Párizsban – ezzel a figyelemfelkeltő állítással indul az Instagramon megjelent videó. A megfejtés nem Lengyelország és nem is Magyarország, hanem Montenegró. A felvétel heti száz eurótól elérhető, kétszemélyes apartmanokat és néhány eurós tengeri fogásokat emleget, konkrét szálláshelyet, éttermet vagy utazási időpontot azonban az idézett szöveg nem nevez meg.

A Numbeo megélhetési költségeket összehasonlító adatbázisának 2026 novemberében elérhető adatai szerint Montenegróban egy olcsóbb éttermi étkezés átlagosan 10 euróba kerül. Két ember háromfogásos étkezése egy középkategóriás étteremben, italok nélkül 45 euró, egy cappuccino pedig 2,23 euró. Párizsban ugyanezekért 17,70 és 4,63 euróval számol az adatbázis.

A tengerparton nem mindenhol ennyi a számla

Az országos értékekből nem érdemes automatikusan a tengerparti nyaralás költségeire következtetni. Budvában a Numbeo szerint egy olcsóbb éttermi étkezés 14 euró, két ember háromfogásos étkezése pedig 69 euró italok nélkül. Utóbbi gyakorlatilag megegyezik az adatbázis párizsi értékével. A cappuccino Budvában átlagosan 3,07 euró.

EZ IS ÉRDEKELHET Ez az egyik legolcsóbb adriai ország 2023-ban: pár dologról azonban jó tudni, mielőtt foglalsz Montenegró szépségeit ma még csak kevés magyar utazó ismeri, pedig a kis ország olcsó tengerparja ideális a hazai utazóknak, és nem sokkal van messzebb, mint a horvát nyaralóhelyek.

A néhány eurós tengeri fogásokat tehát nem lehet általános montenegrói árszintként kezelni: az országos adatok még egy olcsóbb éttermi étkezésnél is 6–17 eurós ársávot mutatnak, ráadásul ez nem kifejezetten halételekre vagy tengeri herkentyűkre vonatkozik.

Óvárosok és óriás hegyek

A videó látványos helyszíneket ígérő része mögött kézzelfogható látnivalók állnak. Kotor óvárosát szűk utcák és történelmi épületek teszik vonzóvá, védművei pedig a hegyoldalba kapaszkodnak. A montenegrói turisztikai hivatal leírása szerint a várost övező falrendszer mintegy 4,5 kilométer hosszú. Budva és Bar régi városrészei ugyancsak az ország történelmi látnivalói közé tartoznak.

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A tengerpart mellett a hegyvidék is külön programot kínál. Az UNESCO világörökségi listáján szereplő Durmitor Nemzeti Parkban 18 gleccsertó és számos kétezer méter fölötti hegycsúcs található; a térségben túrázásra és raftingra is van lehetőség.

Akkor kijön egy hét egy párizsi vacsora árából?

A videóban említett száz eurós heti apartmanár konkrét, ellenőrizhető ajánlat nélkül nem tekinthető biztosan elérhető lehetőségnek. Ráadásul a szállás ára önmagában még nem a teljes nyaralás költsége. A különbséget egyszerű számolás érzékelteti: két ember napi egy-egy, tíz eurós éttermi étkezése hét nap alatt már 140 euró, szállás, utazás, további étkezések és programok nélkül. Ez önmagában kétszerese a Numbeo által jelzett, kétfős párizsi középkategóriás étkezés árának. A „nyaralás egy vacsora árából” összehasonlítást tehát ezek az adatok nem támasztják alá.

Montenegró kedvezőbb országos éttermi és kávéárai valós megtakarítást jelenthetnek Párizshoz képest, de a konkrét úti cél kiválasztása sokat számít. Az oldal számai ráadásul felhasználói adatközlésekből és más forrásokból összeállított tájékoztató értékek, nem garantált turistaárak vagy 2027-es árajánlatok.