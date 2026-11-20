Dolgozók és diákok ezrei vonultak utcára pénteken Olaszország-szerte, miután az ország legnagyobb szakszervezete, a CGIL általános sztrájkot hirdetett Giorgia Meloni miniszterelnök gazdaságpolitikája ellen. A demonstrálók magasabb béreket és a közszolgáltatások finanszírozásának növelését követelik. A megmozdulás egy szélesebb európai diáktüntetés-sorozatba illeszkedik, amely a megélhetési költségek emelkedése és a védelmi kiadások növelése ellen irányul.

A CGIL által meghirdetett egész napos munkabeszüntetés a magán- és a közszférát egyaránt érintette, így az oktatásban és az egészségügyben dolgozók is csatlakoztak hozzá. A kezdeményezés mellett több kisebb érdekképviselet, köztük az alulról szerveződő Cobas is külön sztrájkot hirdetett. Az olaszországi eseményekkel párhuzamosan Németországban, Franciaországban, Nagy-Britanniában, Ausztriában és Belgiumban is utcára vonultak a fiatalok. Maurizio Landini, a CGIL főtitkára hangsúlyozta, hogy Európa-szerte egyre erősebb a változás iránti igény az emberek körében.

Az általános sztrájk a légi és a vasúti közlekedésre nem terjedt ki, a helyi tömegközlekedésben pedig a törvényileg előírt még elégséges szolgáltatás biztosítása mérsékelte a fennakadásokat. A vasúti közlekedésben ugyanakkor egy különálló munkabeszüntetés is indul péntek este kilenc órakor, amely szombat este nyolcig tart.- közölte a Reuters.

EZ IS ÉRDEKELHET Országos sztrájk bénítja meg Olaszországot: kaotikus állapotokra figyelmeztetnek Országos szakszervezeti sztrájkot hirdettek meg péntekre, és ezzel egy időben diáktüntetések várhatók: Milánó központját lezárják, Rómában biztonsági gyűrű övezi a Colosseumot.

A pénteki demonstrációk a korábbi, országos megmozdulások folytatásának tekinthetők, amelyek során a diákok a magas lakhatási költségek mérséklését és az oktatás finanszírozásának növelését követelték. Az egyetemisták és a középiskolások azóta is folyamatosan tiltakoznak, és egyre hangosabban ellenzik a védelmi kiadások emelését is. Egy 24 éves egyetemista, Laura Peritore úgy fogalmazott, hogy a kormány fokozatosan leépíti az egészségügyet és az oktatást, amivel a fiatalok jövőjét veszi el.

A tiltakozások közvetlen kiváltó oka, hogy az olasz parlament jelenleg tárgyalja a kormány 26 milliárd eurós költségvetési tervezetét a 2027-es – egyben parlamenti választási – évre. A CGIL szerint a büdzsé nem nyújt elegendő forrást a jövedelmek támogatására és a közszolgáltatások fenntartására, az ItaliaOggi gazdasági napilap elemzése szerint pedig az összegeknek csupán a töredéke jut a 35 év alatti korosztálynak. A szakszervezet a reálbérek helyreállítását célzó béremeléseket, a kollektív szerződések megújítását, a nyugdíjak teljes körű inflációkövető emelését, valamint a nyugdíjkorhatár emelésének leállítását követeli.

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Adolfo Urso ipari miniszter a Sky TG24 televíziónak nyilatkozva "megelőző sztrájknak" nevezte a pénteki akciót, mivel szerinte Landini már azelőtt meghirdette azt, hogy egyáltalán megismerte volna a költségvetés pontos tartalmát. A tárcavezető hozzátette, hogy tiszteletben tartja a tüntetőket és azokat is, akik módosító indítványokat nyújtottak be a parlamentben, ahol a tervezetet még tovább fogják javítani. Landini szerint azonban az emberek alapvető megélhetési gondokkal küzdenek, működő egészségügyre és iskolákra van szükségük, a jelenlegi költségvetési tervezet pedig e problémák egyikére sem nyújt megoldást.