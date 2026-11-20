Drasztikus költségcsökkentési javaslatokkal állt elő a Volkswagen vezetése a szakszervezetekkel folytatott egyeztetések előtt.
Tömegsztrájk bénítja a Olaszországot: utcára vonultak a dolgozók és a diákok
Dolgozók és diákok ezrei vonultak utcára pénteken Olaszország-szerte, miután az ország legnagyobb szakszervezete, a CGIL általános sztrájkot hirdetett Giorgia Meloni miniszterelnök gazdaságpolitikája ellen. A demonstrálók magasabb béreket és a közszolgáltatások finanszírozásának növelését követelik. A megmozdulás egy szélesebb európai diáktüntetés-sorozatba illeszkedik, amely a megélhetési költségek emelkedése és a védelmi kiadások növelése ellen irányul.
A CGIL által meghirdetett egész napos munkabeszüntetés a magán- és a közszférát egyaránt érintette, így az oktatásban és az egészségügyben dolgozók is csatlakoztak hozzá. A kezdeményezés mellett több kisebb érdekképviselet, köztük az alulról szerveződő Cobas is külön sztrájkot hirdetett. Az olaszországi eseményekkel párhuzamosan Németországban, Franciaországban, Nagy-Britanniában, Ausztriában és Belgiumban is utcára vonultak a fiatalok. Maurizio Landini, a CGIL főtitkára hangsúlyozta, hogy Európa-szerte egyre erősebb a változás iránti igény az emberek körében.
Az általános sztrájk a légi és a vasúti közlekedésre nem terjedt ki, a helyi tömegközlekedésben pedig a törvényileg előírt még elégséges szolgáltatás biztosítása mérsékelte a fennakadásokat. A vasúti közlekedésben ugyanakkor egy különálló munkabeszüntetés is indul péntek este kilenc órakor, amely szombat este nyolcig tart.- közölte a Reuters.
A pénteki demonstrációk a korábbi, országos megmozdulások folytatásának tekinthetők, amelyek során a diákok a magas lakhatási költségek mérséklését és az oktatás finanszírozásának növelését követelték. Az egyetemisták és a középiskolások azóta is folyamatosan tiltakoznak, és egyre hangosabban ellenzik a védelmi kiadások emelését is. Egy 24 éves egyetemista, Laura Peritore úgy fogalmazott, hogy a kormány fokozatosan leépíti az egészségügyet és az oktatást, amivel a fiatalok jövőjét veszi el.
A tiltakozások közvetlen kiváltó oka, hogy az olasz parlament jelenleg tárgyalja a kormány 26 milliárd eurós költségvetési tervezetét a 2027-es – egyben parlamenti választási – évre. A CGIL szerint a büdzsé nem nyújt elegendő forrást a jövedelmek támogatására és a közszolgáltatások fenntartására, az ItaliaOggi gazdasági napilap elemzése szerint pedig az összegeknek csupán a töredéke jut a 35 év alatti korosztálynak. A szakszervezet a reálbérek helyreállítását célzó béremeléseket, a kollektív szerződések megújítását, a nyugdíjak teljes körű inflációkövető emelését, valamint a nyugdíjkorhatár emelésének leállítását követeli.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Adolfo Urso ipari miniszter a Sky TG24 televíziónak nyilatkozva "megelőző sztrájknak" nevezte a pénteki akciót, mivel szerinte Landini már azelőtt meghirdette azt, hogy egyáltalán megismerte volna a költségvetés pontos tartalmát. A tárcavezető hozzátette, hogy tiszteletben tartja a tüntetőket és azokat is, akik módosító indítványokat nyújtottak be a parlamentben, ahol a tervezetet még tovább fogják javítani. Landini szerint azonban az emberek alapvető megélhetési gondokkal küzdenek, működő egészségügyre és iskolákra van szükségük, a jelenlegi költségvetési tervezet pedig e problémák egyikére sem nyújt megoldást.
Kibertámadás érte az Európai Bizottságot, az incidens során feltehetően személyes adatok kerültek veszélybe,
Új front nyílt az ukrajnai háborúban: itt történnek most az igazán fontos dolgok - nagyon áldatlan állapotok vannak
A felszíni hadműveletek a drónok, a tüzérségi lövedékek és a siklóbombák miatt szinte kivitelezhetetlenné váltak.
Forrong Európa, kegyetlen, milyen tüntetések zajlanak: a háttérben meghúzódó orosz szállal kevesen számoltak – ez is Putyin kezére játszik?
Magyar szemnek bizarr lehet a tüntetések intenzitása, hiszen a francia, de még az olasz szociális rendszer is jóval erősebb hálót nyújt, mint amit Közép- vagy...
Újabb ukrán dróntámadás érte a Krími hidat csütörtökre virradó éjjel, emiatt az átkelőn a teljes forgalmat, beleértve a vasúti közlekedést is, ideiglenesen le kellett állítani
Újra közeledik egymáshoz az EU és Nagy-Britannia: a magyar fiatalok is jól járhatnak az új megállapodással
Egy évtizeddel a Brexit után az Európai Unió és az Egyesült Királyság a kereskedelmi, a védelmi és az energetikai kapcsolatok jelentős elmélyítésére készül.
Európa sokáig abban bízhatott, hogy vállalatai fejlettebb technológiával és jobb minőségű termékekkel tartják meg a vásárlóikat az olcsóbban termelő kínai versenytársakkal szemben.
A Stargate olyan életveszélyes övezetekből is képes percek alatt kimenekíteni a sebesült katonákat, ahová a földi mentőegységek már nem tudnak biztonságosan bejutni.
Fontos bejelentést tett az ukrán külügy: november végéig találkozhat Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij
Már a helyszín is körvonalazódott: Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij akár már november végén tárgyalóasztalhoz ülhet.
Megkezdődött Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök találkozója a dél-kínai Sencsenben.
Történelmi fordulat Amerikában: Trump pártja elveszítette a kongresszust, a demokratáké lett a hatalom
Egy korábban republikánus fellegvárnak számító államban is fordítottak a demokraták, ezzel megszerezték a szenátusi többséget.
Bár szövetségesei biztosra veszik az indulását, úgy vélik, a végleges bejelentéssel még hónapokat várhat.
Kitálalt az igazságügyi szakértő: idegenkezűségre utalnak a sérülések Jeffrey Epstein halálának ügyében
Újabb igazságügyi szakértői elemzés kérdőjelezi meg Jeffrey Epstein 2019-es halálának hivatalos magyarázatát.
Orosz dróntámadás érte a kárpátaljai Munkács térségét kedd reggel. Az incidensre Magyar Péter miniszterelnök is reagált a parlamentben.
A legrosszabb forgatókönyvre készül Ukrajna: így működne tovább a parlament, ha az oroszok felrobbantanák az épületét
Az ukrán vezetés egy online szavazási rendszer kidolgozásával készül fel arra a forgatókönyvre, ha egy orosz támadás során megsemmisülne a parlament épülete.
Ukrajna jövőjéről is tárgyaltak Brüsszelben: a háború lezárása és a kárpátaljai magyarok helyzete is szóba került
Szíria stabilizációjáról, az orosz–ukrán háború lezárásáról, az Európát érő hibrid fenyegetések elleni fellépésről és az újabb szankciókról tárgyaltak az EU külügyminiszterei.
Szövetségesei szerint a félidős választási vereség nem rendítette meg érdemben az alelnök pozícióját.
Rekordvagyonuk ellenére rettegésben élnek az orosz oligarchák: a háttérben már a Puytin utáni korszakra készülnek
A 2022-es ukrajnai invázió kezdete óta a Kreml a jutalmazás és büntetés könyörtelen rendszerével tartja kordában az üzleti világot.
Elindult a fegyverkezés a régióban: brutális összeget mozgósít Magyarország szomszédja katonai célokra
A hadsereg felszerelésére és korszerűsítésére 1,07 milliárd eurót (mintegy 390 milliárd forintot) különítenének el, 57 százalékkal többet, mint az idén.
-
A pénz, a stressz vagy a félelem tart vissza? Megnéztük, kik miért halogatnak
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
-
A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.