Így kereshetsz havi 100 ezer forint pluszpénzt teljesen legálisan: az út bárki előtt nyitva áll, csak ennyit kell tenni hozzá

A hét lezárásaként összegyűjtöttök az év 28. hetének a legmeghatározóbb híreit. Már a harmadik hete tart a nyári szünet, és az első nagyobb hőséghullámot sikerült kipihenni ennek a hétnek a végére. A legtöbb figyelem a labdarúgó világbajnokság meccseit övezte a héten, a kormányzati döntések közül pedig az iskolakezdési támogatás bevezetése iránt volt a legnagyobb az érdeklődés. Mutatjuk az elmúlt hét legfontosabb témáit, legolvasottabb cikkeit a Pénzcentrumon.

Az egy héttel ezelőtti hőség nem múlt el nyomtalanul, ezen a héten is rengeteg szó esett a hőség elleni védekezésről, aszályhelyzetről, a vízhiány kezeléséről. Folyamatosan érkeznek a hírek a folyóink, tavaink apadásáról, kiszáradásáról, illetve a jövőben várható időjárási extremitásokról. A héten több részlet kiderült az iskolakezdési támogatásról is, és emelkedett az ajánlott legkisebb rezsióradíj is, ami megdrágíthatja a mesteremberek munkáját.

Az aktuális hírek mellett számos fontos téma került előtérbe a 28. héten a Pénzcentrumon. A legtöbb cikkünk a munka világát érintette:

A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása az elmúlt években ugyan növekedett Magyarországon, de még mindig jelentősen elmarad az egészséges munkavállalókétól. A szakértők szerint ennek egyik legfőbb oka, hogy sok munkáltató továbbra is bizonytalan, és túl nagy tehernek tartja az érintettek foglalkoztatását. Zsiday Krisztina és Zahorecz Gabriella, a Salva Vita Alapítvány két munkatársa a Pénzcentrumnak adott interjúban arról is beszéltek, milyen támogatás hiányzik ma leginkább a rendszerből, és miért lenne az egész magyar gazdaság érdeke, hogy minél több megváltozott munkaképességű és fogyatékosággal élő ember munkába állna.

A 28. legolvasottabb cikkéből kiderült, hogy a magyar munkaerőpiacon több százezer ember dolgozna többet vagy rugalmasabban, ha lenne rá valódi, alacsony belépési küszöbű lehetőség. A rugalmas foglalkoztatással - akárcsak a megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazásával - a rejtett munkaerőtartalékokat ki lehetne aknázni, mely enyhíthetné a munkaerőhiányt, csökkenthetné a fluktuációt, stabilizálhatná a vállalkozások működését, és nem utolsó sorban plusz jövedelmethet biztosíthatna a dolgozók számára. Erről beszélt a Giggle két alapítója, Birizdó Ádám és Sebestyén Ádám, a hiánypótló kezdeményezésről itt olvashatsz bővebben.

EZ IS ÉRDEKELHET Így kereshetsz havi 100 ezer forint pluszpénzt: teljesen legális, bárki élhet a lehetőséggel A magyar munkaerőpiacban ma több százezer ember dolgozna többet vagy rugalmasabban, ha lenne rá valódi, alacsony belépési küszöbű lehetőség.

Már nem az IT-terület a legkecsegtetőbb a pályakezdőknek, vagy karrierváltóknak, a mesterséges intelligencia átírta a belépési feltételeket. "Az a piac, amikor szinte bárkit nagyon gyorsan felszívott az IT, véget ért" – mondta a Pénzcentrumnak Filep Szabolcs, a PROGmasters társalapítója és társ-ügyvezetője. A lapunknak adott interjúban arról is beszélt: a juniorok előtt nem zárult be a szakma, de a puszta kódolási tudás már kevés, miközben a senior fizetések is falnak mentek, egy bizonyos szint felett nincsenek már 20 százalékos álomszerű bérnövekedések.

Egy másik interjúból pedig az derült ki, hogy a mesterséges intelligencia és a robotika néhány éven belül alapjaiban alakíthatja át a munkaerőpiacot: európai munkahelyek tízmilliói szűnhetnek meg vagy alakulhatnak át, miközben a humanoid robotok és az AI-ügynökök egyre több feladatot vesznek át az emberektől. Kurtisz Krisztián, az UNIQA Biztosító vezérigazgatója és a Corvinus SEED oktatója a Pénzcentrumnak arról is beszélt, hogy a társadalom még mindig nincs felkészülve az emberiség történetének eddigi leggyorsabb technológiai forradalmának következményeire.

Ahogy a fentiekből is látható, a a mesterséges intelligencia már most számos területen átalakította a munkaerőpiacot, de maradtak szakmák, ahol továbbra is nélkülözhetetlen a személyes jelenlét és a gyakorlati szaktudás. A villanyszerelők iránt például évek óta nagy a kereslet, és a szakértők szerint ez a következő időszakban sem fog érdemben csökkenni. Egy cikkben utánajártunk, hogyan lehet ma villanyszerelővé válni, mennyit lehet keresni a szakmában, és milyen jövő vár azokra, akik ezt a pályát választják.

Végigmustráltuk azt is, milyen a Balaton körül idén a diákmunka-kínálat: idén a meghirdetett állások között a klasszikus pultos és konyhai kisegítő feladatok mellett promóciós, eladói, kereskedelmi és csomagolói munkák is várják a diákmunkásokat. A bérek több esetben is meghaladják az országos átlagot, ugyanakkor a fiataloknak a hosszú, gyakran hétvégi műszakokkal és a szállás megoldásával is számolniuk kell.

A fiatalok mellett foglalkozzunk az idősödő munkavállalók helyzetével is, a frissen elkészült első Magyar Senior Index számaival. Eszerint a 45 év feletti álláskeresők 92,6 százaléka tapasztal koralapú kirekesztést, miközben a vállalatok többsége sem az AI‑átmenetre, sem a tudásmegőrzésre, sem az utódlási folyamatokra nincs felkészülve. A kutatás részleteiről bővebben ebben a cikkben írtunk és Csillag‑Csatlós Csillával, executive coachcsal, a The Seniors alapítójával beszélgettünk a témáról.

A jövőbe sem árt néha tekinteni: utánajártunk, veszélyeztetheti-e a magyar munkahelyeket az erősödő forint. A legtöbben örülnek az erősödő forintnak, hiszen olcsóbbá válhat a külföldi nyaralás, mérséklődhet az infláció, és csökkenhetnek az importált termékek árai... Viszont a magyar exportőrök számára nehézségeket hozhat az árfolyammozgás.

Az idei év nem a turzimus éve

A 2026-os év nem kedvez különösebben sem a belföldi, sem a nemzetközi utazásoknak. A Nyugat-Európát sújtó erdőtüzek, illetve az extrém hőség, az Ázsiát veszélyeztető tájfunok, a globálisan problémát jelentő reptéri sztrájkok, fennakadások - vagy az olyan hírek, mint a Ryanair járatán történt horrorisztikus ablakbetörés. -, vagy belföldön a vonatkésések, és az apadó, kiszáradó tavak nem hozzák meg a kedvet az utazáshoz.

A magyar turizmus az elmúlt másfél évtizedben látványos ívet rajzolt: tíz év alatt rekordmagasságba emelkedett a beutazó forgalom, majd a járvány egyetlen év alatt összeomlasztotta a piacot. Friss adatok szerint 2025-re már újra több mint 53 millió turista érkezett Magyarországra, vagyis a szektor lassan, de következetesen visszakapaszkodik – igaz, a 2019-es csúcs még továbbra is elérhetetlen. Az pedig még kérdés, mit hoz 2026.

A héten azzal is foglalkoztunk, hogy a magyar turizmusban egyre élesebben rajzolódik ki a szállodák és a kisebb, vidéki vagy magánszálláshelyek közötti törésvonal: miközben a döntéshozatalban továbbra is a nagy szereplők hangja érvényesül, a kisebb szolgáltatók szerint aránytalan terhek, átláthatatlan közteherviselés, túlzott adminisztráció és Budapest‑központú fejlesztéspolitika nehezíti a működésüket. Frankó Pál, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének elnöke a Pénzcentrumnak beszélt arról, hogy is nézne ki a valódi vidéki fejlesztéspolitika.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Mint minden nyáron, az utazóknak idén is érdemes vigyázniuk! A nyaralás könnyen rémálommá válhat, ha valaki nem ismeri a helyi szabályokat. Egy hamis márkás táska, egy hazavitt kagyló, egy strandhely lefoglalása vagy akár egy rossz helyen elsütött szelfi is több százezer forintos bírságot érhet a turisták számára. Mutatjuk, mely népszerű úti célokon mire érdemes figyelni.

A légkondi fél egészség

A hőhullámok világszerte egyre gyakoribbá és intenzívebbé válnak, miközben emberek milliárdjai továbbra sem fér hozzá a légkondicionálóhoz. Egy friss felmérés szerint óriási különbségek vannak az egyes országok között abban, hogy a háztartások mekkora része rendelkezik klímaberendezéssel. A jelenség ráadásul már nemcsak kényelmi, hanem egészségügyi és szociális kérdéssé is vált.

Ha már az egészségségnél tartunk, szintén főként nyári probléma a szúnyogkérdés. Ráadásul egyre több az inváziós faj, amelyek nappal is csípnek, hosszabb ideig aktívak, és jól alkalmazkodnak a városi környezethez. Bár a nyári hőség miatt idén egyelőre kevesebb a szúnyog, a klímaváltozás és az inváziós fajok terjedése alapjaiban alakítja át a hazai szúnyoghelyzetet. Dr. Kurucz Kornélia, a Pécsi Tudományegyetem kutatója lapunknak arról is beszélt, miért nem kell pánikba esni a tigrisszúnyog miatt, azonban miért fontos már most felkészülni az invazív fajok okozta új egészségügyi kockázatokra.

Egy éve, múlt nyáron hosszú évek szakmai vitái után Magyarországon is elérhetővé vált a szociális célú petesejtfagyasztás. Az új szabályozástól azt várták, hogy kevesebb nő utazik majd külföldi reprodukciós központokba, az első év tapasztalatai azonban nem ezt mutatják: országosan mindössze 45-en éltek a lehetőséggel, miközben a beavatkozás ára a korábban ismert költségek többszörösére emelkedett. Utánajártunk, mi állhat az alacsonyabb hazai érdeklődés hátterében, és továbbra is szárnyal-e a reprodukciós turizmus.

Bank, ingatlan, finanszírozás

Hatalmas volatilitás jellemezte az idei hőszigetelési piacot, ahol az év eleji, iráni konfliktus okozta drágulási pánikot a nyár eleji enyhülés váltotta fel. Miközben az általános építőanyagok ára stabilan, az inflációt követve emelkedett, az EPS-termékek árazása a világpolitikai hírekre és a forint árfolyamára is rendkívül érzékenyen reagált. A Pénzcentrum Hetifókusz körképe az ÉVOSZ és a BACHL közreműködésével vizsgálja meg, miért nem érdemes pánikvásárlásokba bocsátkozni, és mire számíthatnak a lakossági felújítók a 2026-os esztendő második felében.

Létfontosságú, hogy megmaradjon valamekkora állami támogatás a hazai tornasportban akkor is, ha a finanszírozási rendszert most átgondolják vagy komoly átalakítások készülnek - ezt mondta a lólengés londoni olimpiai bajnoka, a jelenleg a Magyar Torna Szövetség sportigazgatói tisztségét betöltő, és általános elnökhelyettesként is dolgozó Berki Krisztián. A volt tornásszal beszélgettünk még arról is: hogyan változtatta meg az olimpiai arany, miért nem jönnek London óta a tornasportban a nagy eredmények, és hogy mekkora anyagi vagy másfajta áldozatot követel egy adott családtól, ha a gyereke tornasportra adja a fejét. Interjú.

Bármikor előfordulhat olyan élethelyzet, amikor az ember váratlan nagy kiadással szembesül. Annak, aki nehéz anyagi helyzetben van, vagy bizonytalanok a pénzügyei jelenleg, érdemes tudnia, hogy az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére az illetékes önkormányzat rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. Cikkünkből kiderül, ki jogosult és hogyan kaphat támogatást.

Akár több tízezer forintot is megspórolhat az, aki hitelfelvétel előtt összehasonlítja a bankok ajánlatait. A Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátora alapján megnéztük, mely pénzintézetek kínálják jelenleg a legkedvezőbb konstrukciókat 1, 3, 5 és 10 millió forintos hitelösszegre.

Magyarország a 150 vizsgált ország közül a 42. helyen végzett a világ legbiztonságosabb befektetési célpontjainak rangsorában. Bár ezzel még az első harmad végén maradt, több régiós versenytárs is megelőzte. A magyar eredményt egyébként leginkább az inflációs kockázat és a jogi-szabályozási környezet bizonytalansága húzta vissza.

Kvízek

CHART by Pénzcentrum és CashTag

Videós tartalmainkban is változatos témákat érintettünk: foglalkoztunk azzal, hogy mely társadalmi problémákat érzik a legsúlyosabbnak az emberek Magyarországon és a világ más pontjain jelenleg. Górcső alá vettük az Ipsos öregedéssel kapcsolatos, legutóbbi kutatását, melyből kiderül: hogy vélekednek a témáról a magyar válaszadók. A CHART pénteki adásában pedig egy friss európai felméréssel foglalkoztunk, melyből az derül ki, hogyan vélekednek az uniós polgárok a digitális biztonságról, és mennyire vált a közösségi média a mindennapjaink részévé.

A CashCast, a Pénzcentrum videós podcast adása pedig arra kereste a választ a héten: Miért marad sok megtakarító távol a befektetésektől? Hogyan alakítja át a digitális technológia és a mesterséges intelligencia a pénzügyi döntéseket? Milyen hatással lehetnek a geopolitikai feszültségek, a változó kamatkörnyezet és az AI-forradalom a következő évek piacaira? És mire érdemes felkészülnie annak, aki 2026-ban szeretné tudatosan építeni a vagyonát? - nézd, vagy hallgasd meg itt.