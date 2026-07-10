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A mediterrán ételek sokszor egyszerű, a magyar konyhában is kedvelt alapanyagokból készülnek, mégis külön világot teremtenek az asztalon. Sok közülük ismerős lehet nyaralásról, éttermekből vagy akár a boltok polcairól, de egészen más felismerni egy fogást, mint pontosan tudni, mi kerül bele. Mai gasztrokvízünkkel letesztelheted, mennyire mozogsz otthonosan a mediterrán konyha világában.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Szereted a mediterrán ételeket? Itt a 10 ponthoz tényleg tudnod kell, mit eszel! 1/10 kérdés Melyik mediterrán étel készül hagyományosan csicseriborsóból, tahiniből, citromléből és fokhagymából? Hummusz Aioli Tzatziki Tapenade Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik zöldség adja hagyományosan a spanyol gazpacho alapját? Paprika Cukkini Paradicsom Padlizsán Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik alapanyag adja a pesto alla genovese jellegzetes zöld színét? Rukkola Spenót Petrezselyem Bazsalikom Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik hozzávaló NEM része a hagyományos görög salátának? Uborka Feta sajt Paradicsom Fejes saláta Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik étel fő alapanyaga a padlizsán, amelyet darált hússal és besamellel rétegeznek? Lasagne Briam Ratatouille Muszaka Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik mediterrán étel készül rövid szemű rizsből, sáfránnyal, és gyakran tenger gyümölcseivel vagy csirkével? Paella Jambalaya Rizottó Piláf Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik mediterrán szósz fő ízesítője a fokhagyma? Aioli Pesto Romesco Salsa verde Következő kérdés 8/10 kérdés Az alábbiak közül mi teszi különlegessé a halloumi sajtot sok más sajthoz képest? Serpenyőben vagy grillen is megsüthető anélkül, hogy szétolvadna. Kizárólag nyersen fogyasztható. Érlelés közben kékpenész képződik rajta. Könnyen morzsolható, ezért főleg salátára szórják. Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik kelet-mediterrán krém készül sült padlizsánból? Pesto Tzatziki Baba ganoush Hummusz Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik mediterrán mártogatós fő alapanyaga a sűrű görög joghurt, a fokhagyma és az uborka? Htipiti Tzatziki Labneh Muhammara Eredmények

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