Koncertek, színházi előadások, irodalmi estek és különleges gasztronómiai élmények várnak a 35. Zempléni Fesztiválon. Mutatjuk, milyen programokkal készülnek!
Kvíz: Szereted a mediterrán ételeket? Itt a 10 ponthoz tényleg tudnod kell, mit eszel!
A mediterrán ételek sokszor egyszerű, a magyar konyhában is kedvelt alapanyagokból készülnek, mégis külön világot teremtenek az asztalon. Sok közülük ismerős lehet nyaralásról, éttermekből vagy akár a boltok polcairól, de egészen más felismerni egy fogást, mint pontosan tudni, mi kerül bele. Mai gasztrokvízünkkel letesztelheted, mennyire mozogsz otthonosan a mediterrán konyha világában.
Kvíz: Szereted a mediterrán ételeket? Itt a 10 ponthoz tényleg tudnod kell, mit eszel!
A mai kvíz olyan alapvető jogi fogalmak közül válogat, amelyekkel hétköznapi élethelyzetekben is találkozhatunk.
A magyar popzene története tele van felejthetetlen nyári slágerekkel. Most kiderül, vajon a részleteik is felejthetetlenek-e.
Te mennyit tudsz a magyar történelem jelentős eseményeiről és ezek helyszíneiről? A mai kvíz során lesz alkalmad tesztelni.
Szlovákia sok magyar utazónak ismerős terep, de ez a kvíz még őket is meglepheti. Nézd meg, mennyire vagy képben északi szomszédunkkal!
Kvíz: Jól ismered Magyarország városait és falvait? Lássuk, rájössz-e, melyik település a kakukktojás!
A mai kvíz során magyar városok és falvak között keressük a kakukktojásokat – azokat, amelyek valami miatt kilógnak a sorból.
Amerika ikonikus szimbólumai elsőre ismerősnek tűnnek, de a 10/10-hez több kell puszta felismerésnél.
Neked még a kánikulában is megy a helyesírás? Teszteld le most!
Kvíz: Úgy ismered a budapesti metrót, mint a tenyered? Ez a 10 kérdés még a veterán utasokon is kifoghat!
A budapesti metró tele van izgalmas történetekkel, különleges látnivalókkal és persze felfedezésre váró utakkal. Te mennyire ismered a főváros metrómegállóinak múltját és jelenét?
TOP 10 júniusi kvíz: Lássuk, kifognak-e rajtad legjobb irodalmi, történelmi és helyesírási kvízeink, mennyire ismered a Velencei-tavat!
A TOP10 júniusi kvízeink listájár 2026-ban a történelmi, irodalmi és nyelvi kvízek kerültek, de akadt köztük zenéről, sztárokról és magyar feltalálókról szóló kvíz is. Tölts...
A tanú című film immár csaknem ötven éve került a hazai mozikba, az évek során kultfilmmé érett. Kvízünkkel most letesztelheted, mennyire ismered a magyar filmtörténet...
Kvíz: Jól ismered hazánk legnagyobb folyóját, a Dunát? Ezek a kérdések még a Duna nagy szakértőin is kifoghatnak!
Június 29-e a Nemzetközi Duna-nap! A mai kvíz során tesztelheted tudásodat a Dunáról. Fedezd fel, mennyit tudsz erről a különleges folyóról!
Mire emlékszel az emberi történelem egyik legnagyobb pusztítást hozó háborújáról? Teszteld a tudásod most!
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2016-ban, azaz 10 éve éppen június 27-én hunyt el a legendás pofonosztó, Bud Spencer.
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A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.