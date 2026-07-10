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Egy egészséges, görög eredetű mediterrán saláta, amely paradicsomból, uborkából, olajbogyóból és feta sajtból áll, petrezselyemmel és olívaolajjal ízesítve. - A healthy Mediterranean salad of Greek origin consisting of tomatoes, cucumb
Kvíz

Kvíz: Szereted a mediterrán ételeket? Itt a 10 ponthoz tényleg tudnod kell, mit eszel!

Pénzcentrum
2026. július 10. 18:02

A mediterrán ételek sokszor egyszerű, a magyar konyhában is kedvelt alapanyagokból készülnek, mégis külön világot teremtenek az asztalon. Sok közülük ismerős lehet nyaralásról, éttermekből vagy akár a boltok polcairól, de egészen más felismerni egy fogást, mint pontosan tudni, mi kerül bele. Mai gasztrokvízünkkel letesztelheted, mennyire mozogsz otthonosan a mediterrán konyha világában.

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Kvíz: Szereted a mediterrán ételeket? Itt a 10 ponthoz tényleg tudnod kell, mit eszel!

1/10 kérdés
Melyik mediterrán étel készül hagyományosan csicseriborsóból, tahiniből, citromléből és fokhagymából?
Hummusz
Aioli
Tzatziki
Tapenade
2/10 kérdés
Melyik zöldség adja hagyományosan a spanyol gazpacho alapját?
Paprika
Cukkini
Paradicsom
Padlizsán
3/10 kérdés
Melyik alapanyag adja a pesto alla genovese jellegzetes zöld színét?
Rukkola
Spenót
Petrezselyem
Bazsalikom
4/10 kérdés
Melyik hozzávaló NEM része a hagyományos görög salátának?
Uborka
Feta sajt
Paradicsom
Fejes saláta
5/10 kérdés
Melyik étel fő alapanyaga a padlizsán, amelyet darált hússal és besamellel rétegeznek?
Lasagne
Briam
Ratatouille
Muszaka
6/10 kérdés
Melyik mediterrán étel készül rövid szemű rizsből, sáfránnyal, és gyakran tenger gyümölcseivel vagy csirkével?
Paella
Jambalaya
Rizottó
Piláf
7/10 kérdés
Melyik mediterrán szósz fő ízesítője a fokhagyma?
Aioli
Pesto
Romesco
Salsa verde
8/10 kérdés
Az alábbiak közül mi teszi különlegessé a halloumi sajtot sok más sajthoz képest?
Serpenyőben vagy grillen is megsüthető anélkül, hogy szétolvadna.
Kizárólag nyersen fogyasztható.
Érlelés közben kékpenész képződik rajta.
Könnyen morzsolható, ezért főleg salátára szórják.
9/10 kérdés
Melyik kelet-mediterrán krém készül sült padlizsánból?
Pesto
Tzatziki
Baba ganoush
Hummusz
10/10 kérdés
Melyik mediterrán mártogatós fő alapanyaga a sűrű görög joghurt, a fokhagyma és az uborka?
Htipiti
Tzatziki
Labneh
Muhammara
Címlapkép: Getty Images
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