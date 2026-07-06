Kőkemény versenyben a hazai bankok: durván megvágták a slágerhitelek kamatait, jól járhat, aki most lép

Akár több tízezer forintot is megspórolhat az, aki hitelfelvétel előtt összehasonlítja a bankok ajánlatait. A Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátora alapján megnéztük, mely pénzintézetek kínálják jelenleg a legkedvezőbb konstrukciókat 1, 3, 5 és 10 millió forintos hitelösszegre.

A személyi kölcsönök piacán akár ugyanakkora hitelösszegre is jelentős eltérések lehetnek a bankok ajánlatai között, ezért hitelfelvétel előtt érdemes összehasonlítani a különböző konstrukciókat. Megnéztük a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátora alapján, hogy jelenleg mely pénzintézetek kínálják a legkedvezőbb ajánlatokat 1, 3, 5 és 10 millió forintos hitelösszeg esetén.

Az összehasonlítás során minden esetben azonos feltételekkel számoltunk. Az ügyfél havi nettó jövedelme 500 ezer forint, a választott futamidő 5 év, a munkaviszony hossza legalább 12 hónap volt. Szabad felhasználású személyi kölcsönöket vizsgáltunk, és feltételeztük a gyors ügyintézést, a jövedelem érkeztetését, valamint az aktív bankkapcsolatot. Az ajánlatokat a THM alapján rangsoroltuk.

1 millió forint

Ha az egymillió forintos ajánlatokat nézzük, akkor jelenleg a legkedvezőbb ajánlatot az MBH Bank Kamatvágó Személyi kölcsöne adja, amely kizárólag idegen banki hitel kiváltása esetén érhető el. A konstrukció 12,86 százalékos THM-et és 11,99 százalékos kamatot kínál, az induló havi törlesztőrészlet 22 363 forint. Öt éves futamidő mellett az ügyfél összesen 1 341 780 forintot fizet vissza, vagyis a hitel teljes költsége 341 780 forint.

Az ajánlat egyik előnye, hogy teljes egészében online igényelhető, emellett a kamat és a havi törlesztőrészlet a futamidő végéig változatlan marad. Ez kiszámíthatóvá teszi a törlesztést, hiszen a piaci kamatok változása nem befolyásolja a havi fizetési kötelezettséget.

A konstrukció ugyanakkor nem általános célú személyi kölcsön, hanem kifejezetten hitelkiváltásra készült. Ez azt jelenti, hogy azok számára jelenthet jó megoldást, akik egy másik pénzintézetnél fennálló, drágább személyi kölcsönüket szeretnék kedvezőbb feltételekkel lecserélni.

A második legjobb ajánlatot a Raiffeisen Bank Személyi Kölcsöne adja, amely 14,7 százalékos THM-et és 13,79 százalékos ügyleti kamatot kínál. Az induló havi törlesztőrészlet 23 160 forint, az ötéves futamidő végén pedig összesen 1 389 560 forintot kell visszafizetni. Ez 389 560 forintos teljes hitelköltséget jelent.

A konstrukció szabad felhasználású, a kamat és a havi törlesztőrészlet a futamidő végéig fix marad, így a hitelfelvevő előre tervezhet a kiadásaival. További előny, hogy a bank elengedi a hitelbírálati díjat, ezért a kölcsön indulásakor ezzel a költséggel nem kell számolni.

A közvetlenül előtte szereplő MBH Bank Kamatvágó Személyi Kölcsönéhez képest a Raiffeisen ajánlata havi 797 forinttal magasabb törlesztőrészletet jelent. A teljes visszafizetendő összegben 47 780 forint a különbség, hiszen az MBH konstrukciójánál 1 341 780 forintot, míg a Raiffeisennél 1 389 560 forintot kell visszafizetni.

3 millió forint

A 3 millió forintos személyi kölcsönök között a Pénzcentrum kalkulátora alapján az UniCredit Bank Fix kamat személyi kölcsöne bizonyult a legkedvezőbb ajánlatnak. A konstrukció 10,27 százalékos THM-et és 9,68 százalékos ügyleti kamatot kínál. Az induló havi törlesztőrészlet 63 468 forint, míg az ötéves futamidő végén összesen 3 808 047 forintot kell visszafizetni. Ez 808 047 forintos teljes hitelköltséget jelent.

A kölcsön szabad felhasználású, a kamat és a havi törlesztőrészlet a teljes futamidő alatt fix marad, így az ügyfélnek nem kell kamatkockázattal számolnia. A bank a folyósítási jutalékot is elengedi, ezért a hitel felvételekor ezzel a költséggel nem kell számolni.

Az ajánlat legalább 3 millió forintos hitelösszeg esetén érhető el, ezért a magasabb összegű személyi kölcsönök között is versenyképes választás lehet. A konstrukcióhoz akár 50 ezer forintos jóváírás és további kamatkedvezmények is kapcsolódhatnak, amennyiben az ügyfél teljesíti a bank által előírt feltételeket.

A második helyen a Raiffeisen Bank Személyi Kölcsöne áll, amely minimálisan marad el az első helyezettől. A konstrukció 10,35 százalékos THM-et és 9,89 százalékos ügyleti kamatot kínál. A havi törlesztőrészlet 63 579 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 3 814 729 forint, vagyis a hitel teljes költsége 814 729 forint.

A kölcsön szabad felhasználású, a kamat és a havi törlesztőrészlet a teljes futamidő alatt fix marad, így a hitelfelvevő kiszámítható feltételek mellett törleszthet. A bank emellett elengedi a hitelbírálati díjat, ezért a kölcsön felvételéhez nem kapcsolódik ilyen egyszeri költség.

Az első helyen végző UniCredit ajánlatához képest a különbség szinte elhanyagolható. A havi törlesztőrészlet mindössze 111 forinttal magasabb, míg a teljes visszafizetendő összeg csupán 6 682 forinttal haladja meg a legkedvezőbb konstrukcióét. Ez azt jelenti, hogy a két ajánlat pénzügyi szempontból gyakorlatilag azonos szinten mozog, ezért a választásnál már olyan tényezők is döntőek lehetnek, mint az igénylési feltételek, az esetleges jóváírások, a számlahasználati elvárások vagy az ügyintézés kényelme.

5 millió forint

Az 5 millió forintos személyi kölcsönök között is az UniCredit Bank Fix kamat személyi kölcsöne végzett az első helyen a Pénzcentrum kalkulátora alapján. A konstrukció 10,27 százalékos THM-et és 9,68 százalékos ügyleti kamatot kínál. Az ötéves futamidő mellett a havi törlesztőrészlet 105 779 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 6 346 761 forint. Ez azt jelenti, hogy az 5 millió forintos hitel teljes költsége 1 346 761 forint.

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A kölcsön szabad felhasználású, a kamat és a havi törlesztőrészlet a futamidő végéig fix marad, így a hitelfelvevőnek nem kell tartania a piaci kamatok változásától. A bank a folyósítási jutalékot is elengedi, ami csökkenti a hitelfelvétel kezdeti költségeit.

A konstrukcióhoz legalább 3 millió forintos hitelösszeg szükséges, emellett akár 50 ezer forintos jóváírás és további kamatkedvezmények is elérhetők a bank feltételeinek teljesítése esetén.

Érdekesség, hogy az UniCredit ajánlatának THM-e és kamata megegyezik a 3 millió forintos hitelnél kínált feltételekkel. A különbség természetesen a magasabb hitelösszegből adódik: míg 3 millió forint esetén 808 047 forint volt a hitel teljes költsége, addig 5 millió forintnál ez 1 346 761 forintra emelkedik. A havi törlesztőrészlet 63 468 forintról 105 779 forintra nő, miközben az árazás változatlan marad, ami arra utal, hogy a bank ugyanazt a kedvező kamatszintet a nagyobb hitelösszeg esetén is biztosítja.

A második helyen az 5 millió forintos személyi kölcsönök rangsorában a Raiffeisen Bank Személyi Kölcsöne szerepel. A konstrukció 10,35 százalékos THM-et és 9,89 százalékos ügyleti kamatot kínál. Az ötéves futamidő mellett a havi törlesztőrészlet 105 965 forint, míg a teljes visszafizetendő összeg 6 357 884 forint. Ez 1 357 884 forintos teljes hitelköltséget jelent.

A kölcsön szabad felhasználású, a kamat és a havi törlesztőrészlet a futamidő végéig változatlan marad, így a törlesztés teljes mértékben kiszámítható. A bank emellett elengedi a hitelbírálati díjat, ezért a hitel felvételéhez nem kapcsolódik ilyen egyszeri költség.

Az első helyen álló UniCredit ajánlatához képest a különbség ezúttal is minimális. A havi törlesztőrészlet mindössze 186 forinttal magasabb, míg a teljes visszafizetendő összeg 11 123 forinttal haladja meg az első helyezett konstrukcióét. Ez azt jelenti, hogy az 5 millió forintos hitelösszegnél a két bank ajánlata gyakorlatilag fej fej mellett halad, így a döntésnél már olyan szempontok is meghatározók lehetnek, mint az igénylési feltételek, a jóváírások vagy a számlahasználathoz kapcsolódó kedvezmények.

10 millió forint

A 10 millió forintos személyi kölcsönök között már a Raiffeisen Bank Személyi Kölcsöne került az első helyre a Bankmonitor kalkulátora alapján. A konstrukció 9,91 százalékos THM-et és 9,49 százalékos ügyleti kamatot kínál. Ötéves futamidő mellett a havi törlesztőrészlet 209 970 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 12 598 179 forint. Ez 2 598 179 forintos teljes hitelköltséget jelent.

A kölcsön szabad felhasználású, a kamat és a havi törlesztőrészlet a futamidő végéig fix marad, így a hitelfelvevő a teljes időszak alatt kiszámítható feltételekkel törleszthet. A bank emellett elengedi a hitelbírálati díjat is, így a hitelfelvételhez nem kapcsolódik ilyen egyszeri költség.

A 10 millió forintos hitelösszegnél már jól látszik, hogy a bankok még kedvezőbb árazással versenyeznek az ügyfelekért. A THM 10 százalék alá csökken, ami az alacsonyabb hitelösszegeknél látott ajánlatokhoz képest is kedvezőbb finanszírozási feltételeket jelent. A magasabb hitelösszeg ugyan nagyobb havi törlesztőrészlettel jár, ugyanakkor a bankok ilyenkor jellemzően alacsonyabb kamatot kínálnak, hogy vonzóbbá tegyék ajánlataikat.

A második helyen a 10 millió forintos személyi kölcsönök rangsorában az UniCredit Bank Fix kamat személyi kölcsöne áll. A konstrukció 9,94 százalékos THM-et és 9,38 százalékos ügyleti kamatot kínál. Az ötéves futamidő mellett a havi törlesztőrészlet 210 069 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 12 604 127 forint, vagyis a hitel teljes költsége 2 604 127 forint.

A kölcsön szabad felhasználású, a kamat és a havi törlesztőrészlet a teljes futamidő alatt fix marad, így az ügyfél előre tervezhet a törlesztéssel. A bank a folyósítási jutalékot is elengedi, emellett legalább 3 millió forintos hitelösszeg esetén akár 50 ezer forintos jóváírás és további kamatkedvezmények is elérhetők a feltételek teljesítése mellett.

Az első helyen álló Raiffeisen ajánlatához képest a különbség ezúttal is rendkívül kicsi. Az UniCredit konstrukciójának havi törlesztőrészlete mindössze 99 forinttal magasabb, míg a teljes visszafizetendő összeg csupán 5 948 forinttal haladja meg a Raiffeisen ajánlatát. A két konstrukció között pénzügyi szempontból gyakorlatilag nincs érdemi eltérés, ezért a választásnál inkább az egyedi kedvezmények, az igénylési feltételek, illetve a bankolási szokások dönthetnek.