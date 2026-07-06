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Újabb szomorú mutató, amiben Magyarország előzi az egész világot: nincs mese, van okunk az aggodalomra?!
Egy friss nemzetközi felmérés szerint országonként egészen eltérőek a legnagyobb aggodalmak, Magyarország azonban több mutatóban is a világ élmezőnyébe került. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódja azt vizsgálja meg, mely társadalmi problémákat érzik a legsúlyosabbnak az emberek. És hogyan látják mindezt a magyarok.
Az Ipsos több mint tíz éve követi nyomon a világ közvéleményét a What Worries the World kutatássorozat keretében. A felmérés harminc ország lakóit kérdezi meg arról, hogy szerintük mely társadalmi és politikai problémák jelentik a legnagyobb kihívást saját hazájukban. Az eredmények tükrözik a gazdasági helyzetet, és azt, hogyan érzékelik az emberek a mindennapi életüket és a jövőjüket. A világ számos országában továbbra is a szegénység és a társadalmi egyenlőtlenségek számítanak a legfontosabb problémák közé.
A CHART by Pénzcentrum epizódjában bemutatott kutatás szerint globálisan a válaszadók 28 százaléka nevezte meg ezt elsődleges aggodalomként, vagyis nagyjából minden negyedik ember szerint a szegénység jelenti a legnagyobb kihívást. Magyarország a negyedik helyen szerepel a rangsorban. A magyar válaszadók 38 százaléka szerint a szegénység és a társadalmi egyenlőtlenségek jelentik az egyik legsúlyosabb problémát, ami jóval meghaladja a világátlagot.
Az egészségügy tekintetében a vizsgált országok közül Magyarországon aggódnak a legtöbben. Miközben a globális átlag 23 százalék, nálunk a válaszadók 62 százaléka nevezte meg az egészségügyet az egyik legfontosabb problémának, ami messze a legmagasabb érték a felmérésben. A CHART by Pénzcentrum epizódja szerint a második helyen Lengyelország áll, a következő Kanada, aztán az Egyesült Államok.
Az egészségüggyel kapcsolatos aggodalom ugyanakkor nem csupán a kórházakról vagy az orvoshiányról szól. A kutatások szerint ez gyakran egyfajta bizalmi mutatóként is értelmezhető. Benne van a várólistáktól való félelem, az ellátás minőségével kapcsolatos bizonytalanság, a szakemberhiány érzékelése, valamint az a kérdés is, hogy az emberek mennyire érzik magukat biztonságban, ha komoly egészségügyi problémával kell szembenézniük.
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A felmérés arra is rávilágít, hogy bár a világ országai eltérő gazdasági és társadalmi helyzetben vannak, bizonyos problémák szinte mindenhol visszatérnek.
Három stratégiai témát tekintettek át: a gyógyszerügyet és a klinikai vizsgálatokat, az ellátási láncot és a gyógyszerészi hivatásrendet, valamint az orvostechnikai és gyógyászati segédeszközök területét.
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