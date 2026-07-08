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A jogi kifejezések nemcsak a bíróságokon vagy a hivatalos iratokban jelennek meg, hanem a mindennapi élet számos területén is. A mai kvíz olyan alapvető jogi fogalmak közül válogat, amelyekkel hétköznapi élethelyzetekben - például szerződéskötéskor, vásárláskor, munkavállaláskor vagy ügyintézés során - is találkozhatunk. Teszteld, mennyire ismered jól ezeket a fogalmakat.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mennyire ismered a magyar jogrendszert? Lássuk, tisztában vagy-e az alapvető foglamakkal! 1/10 kérdés Mi áll a magyar jogszabályi hierarchia legtetején, amely az egész jogrendszer forrása? Magyarország Alaptörvénye Polgári Törvénykönyv Sarkalatos törvények Római jog Következő kérdés 2/10 kérdés Kik lehetnek a polgári jogi jogviszonyok alanyai? Kizárólag az állampolgárok. Közszereplők és politikusok. Természetes személyek (emberek) és jogi személyek (például cégek vagy egyesületek). Csak az állami szervek. Következő kérdés 3/10 kérdés Mi a szerződés létrejöttének alapvető feltétele a polgári jogban? Hogy jogi képviselő (ügyvéd, közjegyző pl.) történjen a szerződéskötés. Hogy mindenképpen írásba foglalják. A felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata (konszenzus). Hogy legalább egy tanú jelen legyen rá. Következő kérdés 4/10 kérdés Mit jelent az ártatlanság vélelme a büntetőeljárásban? Senki nem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg bűnösségét a bíróság jogerős határozatában meg nem állapítja. Még egyértelmű bizonyítékok esetén is meg kell próbálni bizonyítani a vádlott teljes ártatlanságát. A vádlottnak kell bebizonyítania a bíróságon, hogy nem ő követte el a bűncselekményt. Ha valakit bűncselekménnyel gyanúsítanak meg, azt a tárgyalás végéig bűnösnek kell tekinteni. Következő kérdés 5/10 kérdés Mit jelent a haszonélvezeti jog a gyakorlatban? A haszonélvező bármikor eladhatja az ingatlant, mivel a tulajdonjog felett álló hatalma van. Ez a jog csak arra hatalmazza fel a jogosultat, hogy haláláig az ingatlanban éljen. Azt a jogot takarja, hogy ha egy ingatlanból vagy vagyontárgyból haszon származik (pl. bérbeadás útján), az kizárólag a haszonélvezőt illeti. A haszonélvező jogosult a más tulajdonában lévő dolog birtoklására, használatára és hasznainak szedésére (például a dolog bérbeadására). Következő kérdés 6/10 kérdés Mi a következménye az elévülésnek a polgári jogban? Az elkövető erkölcsi bizonyítványa ismét "tiszta" lesz. A követelés bírósági úton már nem kényszeríthető ki, de önkéntes teljesítés elfogadható. A tartozás teljesen megszűnik. Az elkövető börtönbe kerül. Következő kérdés 7/10 kérdés Mit jelent a kötelesrész az öröklési jogban? Ez az az összeg, amelyet az örökösöknek kötelezően be kell fizetniük az államnak illetékként az örökség megszerzése után. Az örökhagyó legközelebbi hozzátartozóinak (például gyermekeinek, házastársának vagy szüleinek) törvény által biztosított minimális részesedése az örökségből, amelytől végrendelettel sem lehet őket (főszabály szerint) megfosztani. A végrendeletnek az a kötelező része, amelyben az örökhagyó megindokolja, hogy miért nem a rokonaira hagyja a vagyonát. Amennyiben csak egy örökös van (pl. az elhunyt házastársa, vagy gyermeke) és nincs végrendelet, ami másként rendelkezik, az örökségből az eggyel távolabbi rokoni fokon álló hozzátartozók is részesülnek (pl. az elhunyt testvére), köztük 30% oszlik meg. Következő kérdés 8/10 kérdés Kit tekint a munkajog „gyengébb félnek”, akinek védelme érdekében kedvezőbb szabályokat állapíthat meg? A munkáltatót, mert ő viseli a gazdasági kockázatot. A kisgyermeket nevelő családok családfenntartóit. A munkavállalót. Az államot, mert be kell szednie az adókat. Következő kérdés 9/10 kérdés Mit jelent a visszterhesség vélelme a polgári jogban? A szerződéssel kikötött szolgáltatásért – ha a szerződésből vagy a körülményekből más nem következik – ellenszolgáltatás (fizetség) jár. Minden szerződéses szolgáltatásnak kötelezően ingyenesnek kell lennie. Azt jelenti, hogy a szerződő feleknek tilos bármilyen ellenszolgáltatást elfogadniuk egymástól A szolgáltatást nyújtó felet akkor is megilleti valamilyen ellenszolgáltatás (pl. fizetség), ha a szerződésben az ellenkezője szerepel. Következő kérdés 10/10 kérdés Mit jelent a vétó a jog szerint? képviseleti rendszerben a vétó egy javaslat leszavazása (nemmel szavazni), szemben a támogatással (igennel szavazni) és tarózkodással (állást nem foglalni a kérdésben) egy törvény, rendelet hatályba lépésének elhalasztása az a felhatalmazás, hogy valaki egyoldalúan megakadályozzon egy hivatalos aktust, általában egy törvény hatályba léptetését határozat, ami megtiltja bizonyos rendelkezések meghozását Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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