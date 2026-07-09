Milliós bírságokat szórnak a magyarok kedvenc nyaralóhelyein: egy eltett kagyló vagy egy szelfi is vaskos csekket érhet

A nyaralás könnyen rémálommá válhat, ha valaki nem ismeri a helyi szabályokat. Egy hamis márkás táska, egy hazavitt kagyló, egy strandhely lefoglalása vagy akár egy rossz helyen elsütött szelfi is több százezer forintos bírságot érhet a turisták számára. Mutatjuk, mely népszerű úti célokon mire érdemes figyelni.

Egy olcsónak tűnő dizájner táska, egy hazavitt kagyló a tengerpartról vagy egy gyors szelfi a tiltott helyen könnyen kellemetlen meglepetést okozhat a nyaralóknak.

Egyre több népszerű turistacélpont vezet be szigorú szabályokat a tömegturizmus, a környezetvédelem és a helyiek nyugalmának megőrzése érdekében. A szabályszegők pedig komoly pénzbírságokra számíthatnak - hívta fel a figyelmet az ADAC.

Olaszországban akár 2,5 millió forint is lehet a hamisítvány ára

Sok turista számára csábító lehet egy „márkás” Gucci táska vagy napszemüveg néhány tíz euróért, Olaszországban azonban a hamisított termékek vásárlása komoly következményekkel járhat.

Aki nyilvánvalóan hamisított dizájnerterméket vesz, 100 és 7000 euró közötti bírságot kaphat, ami körülbelül 35 ezer és 2,5 millió forint közötti összegnek felel meg.

A népszerű olasz városokban más szabályokra is figyelni kell. Rómában például tilos leülni a híres Spanyol lépcsőre, a szabály megszegése akár 400 eurós, vagyis nagyjából 142 ezer forintos bírsággal járhat. A Trevi-kútnál is szigorodtak a szabályok. A látványosság túlzsúfoltsága miatt 2026-tól a belépésért 2 eurót, azaz körülbelül 700 forintot kell fizetni. A kútba pénzen kívül más tárgyat dobni, bemászni tilos, a szabályszegők pedig több száz eurós bírságot is kaphatnak.

A turisták tömege Portofinóban is problémát okoz: a hírességek miatt érkező látogatók gyakran akadályozzák a közlekedést és a mentési útvonalakat. A település ezért korlátozott területet jelölt ki, ahol a hosszú várakozás tiltott. A szabály megszegése 275 euróba, vagyis körülbelül 98 ezer forintba kerülhet.

Firenzében a történelmi belváros védelmében korlátozták az utcai étkezést is. Bizonyos időszakokban tilos kézből enni a turisták által leginkább látogatott utcákon, hogy csökkentsék a szemetelést.

Az olasz tengerpartokon az öltözködésre is figyelni kell. Lignanóban például tilos fürdőruhában vagy félmeztelenül végigsétálni a városon. A szabály megszegése akár 500 eurós, vagyis körülbelül 178 ezer forintos bírságot jelenthet.

Kagylót gyűjteni sem mindig lehet

Sokan szeretnének egy-egy kagylót vagy különleges követ hazavinni emlékbe a nyaralásról, ám több országban ez tiltott.

Franciaországban a strandokról homok, kövek vagy kagylók elvitele akár 1500 eurós, vagyis nagyjából 533 ezer forintos bírságot vonhat maga után. Olaszországban, különösen Szardínián, szintén komolyan veszik a természetvédelmi szabályokat. A strandról elvitt „szuvenír” ára 500-3000 euró, vagyis körülbelül 178 ezer és 1,1 millió forint között lehet.

Törökországban pedig nemcsak a kagylók, hanem az antik tárgyak, régi érmék és fosszíliák vásárlása vagy kivitele is problémát okozhat. Bizonyos kulturális vagy természeti értékek birtoklása akár büntetőeljárást is maga után vonhat.

A strandfoglalásért is büntethetnek

A spanyol tengerpartokon több helyen tiltják, hogy a turisták reggel törölközővel vagy napernyővel lefoglalják a legjobb helyeket a strandon. Benidormban ezért akár 750 eurós, vagyis körülbelül 266 ezer forintos bírságot, Málagában pedig 300 eurós, azaz nagyjából 107 ezer forintos büntetést szabhatnak ki.

A bulinegyedekben, például Mallorcán és Ibizán, az utcai és strandos alkoholfogyasztás is tiltott lehet. A szabály megszegése akár 1500 euróba, vagyis több mint félmillió forintba kerülhet.

A félmeztelen városi sétálgatást sem mindenhol tolerálják: Marbellán, Alicantéban, Barcelonában és Palmán is járhat érte bírság, Mallorca fővárosában például akár 750 euró (266 ezer forint). A strandzuhanyoknál pedig tilos szappant vagy sampont használni, mert a vegyszerek károsíthatják a tengeri élővilágot. A büntetés akár 750 euró, vagyis körülbelül 266 ezer forint lehet.

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Splitben is szigorítottak

A horvátországi Splitben a turisták túlkapásai miatt vezettek be új szabályokat. Az UNESCO-világörökségi óvárosban tilos a közterületi alkoholfogyasztás, illetve a strandon kívül bikiniben vagy félmeztelenül közlekedni.

A szabály megszegése akár 300 eurós, vagyis körülbelül 107 ezer forintos bírságot jelenthet.

Krk szigetén pedig a napozóágy vagy strandhely előzetes lefoglalásáért 200 eurós, azaz nagyjából 71 ezer forintos büntetés járhat.

Még a pénzzel is óvatosan kell bánni

Thaiföldön különösen fontos figyelni a bankjegyekre. Mivel azokon a király vagy korábbi uralkodók képei szerepelnek, a pénz megrongálása felségsértésnek számíthat.

Aki összegyűri, megtapossa vagy elszakítja a bankjegyet, akár 15 év börtönbüntetést is kaphat.

Szelfizés és szerelmes lakatok miatt is jöhet bírság

Egyre több helyen korlátozzák a szelfizést is. A londoni Tower egyes részein például tilos fényképezni, a spanyolországi Pamplonában pedig a bikafuttatás közben egy veszélyes szelfi akár több ezer eurós bírságot is eredményezhet.

A francia Riviérán, Antibes egyik híres strandján szintén tiltják a szelfizést, hogy védjék a napozók magánéletét.

A szerelmes lakatok is sok városban problémát okoznak. Párizsban a Pont des Arts híd egyik korlátrésze a több tíz tonnányi lakat súlya miatt megsérült, ezért új lakatok elhelyezése tiltott.

A New York-i Brooklyn hídon pedig körülbelül 70 ezer lakat eltávolítására volt szükség. A szabály megszegése 100 dolláros bírságot jelenthet.

Dohányzásért is fizetni kellhet

Milánóban már több közterületen is tilos a dohányzás. A szabály megszegése akár 240 eurós, vagyis körülbelül 85 ezer forintos bírsággal járhat.

Spanyolország több strandján is vannak dohányzásmentes területek. Barcelonában a büntetés 30 euró, vagyis körülbelül 11 ezer forint, Santa Cruz de Tenerifén azonban akár 750 euró, azaz 266 ezer forint is lehet.

Thaiföld több népszerű strandján - például Pattayán, Phuket szigetén és Samuin - szintén tilos a dohányzás. A szabály megszegése akár 100 ezer bahtos (körülbelül 2,6 millió forintos) bírsággal és egyéves szabadságvesztéssel is járhat.