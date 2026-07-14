Így ért véget a forint nyári menetelése: kettős geopolitikai sokk rázta meg a piacokat

Az elmúlt napok eseményei ismét megmutatták, milyen gyorsan képesek a geopolitikai feszültségek átírni a pénzpiacok folyamatait. A NATO 2026. július 7–8-i ankarai csúcstalálkozóját kísérő diplomáciai feszültségek és a közel-keleti katonai eszkaláció nyomán néhány óra alatt megváltozott a befektetői hangulat. A külkereskedelemben érdekelt magyar vállalatok számára ez különösen mozgalmas időszakot jelentett. A Brent nyersolaj ára a csúcstalálkozó idején közel 10 százalékkal emelkedett, miközben a forint jelentősen gyengült a főbb devizákkal szemben.

A július eleji NATO-csúcstalálkozó eredetileg elsősorban a védelmi kiadások növeléséről szólt volna, azonban a Közel-Keleten kialakult helyzet gyorsan a gazdasági folyamatokra is hatással volt. Az Irán által a Hormuzi-szoros térségében végrehajtott támadás, valamint Donald Trump amerikai elnök erre adott határozott reakciója fokozta a befektetők kockázatkerülését. A magyar gazdaság szempontjából ez kettős nyomást eredményezett: miközben meredeken emelkedtek az energiaárak, a befektetők a közép-európai régió devizáiból is jelentős tőkét vontak ki.

„A kockázatok piaci begyűrűzésének klasszikus, tankönyvi mechanizmusát láthattuk. Amikor Donald Trump az asztalra csap Ankarában és bejelenti a Teheránnal való béketárgyalások végét, a befektetők azonnal menedéket keresnek, majd az amerikai dollárhoz menekülnek. A pénzpiacok nem várnak a szerződések végrehajtására, a politikusok szavait a másodperc tört része alatt árazzák át árfolyamveszteséggé vagy nyereséggé” – fejtette ki Eduard Kusala, az AKCENTA CZ magyarországi piacért felelős kereskedelmi igazgatója.

Olajsokk és fordulat a devizapiacon: három nap alatt megváltozott a piaci hangulat

A geopolitikai feszültségek gyorsan megjelentek a nyersanyag - és devizapiacokon. A Brent nyersolaj hordónkénti ára mindössze három nap alatt közel 10 százalékkal emelkedett. A hét eleji 71 dollárról csaknem 79 dollárra. Ezzel párhuzamosan erősödött az amerikai dollár is, az EUR/USD árfolyam a lélektani 1,14-es szint alá süllyedt és szerdán 1,1394-es napon belüli mélypontot is elért.

A nemzetközi piaci folyamatok gyorsan begyűrűztek a forint piacára is, amelynek alakulását az AKCENTA CZ kereskedői óráról órára követték.

Hétfő (07.06.): A piacokon még viszonylagos nyugalom uralkodott. Az EUR/HUF árfolyam 353,50 körül mozgott, míg az amerikai dollár árfolyama stabilan 374,50 forint közelében alakult.

Kedd (07.07.): A Hormuzi-szoros térségéből érkező hírek és az ankarai csúcstalálkozó politikai üzenetei megfordították a piaci hangulatot. A forint gyengülni kezdett, az EUR/HUF árfolyam 355,02-ig emelkedett.

Szerda (07.08.): A geopolitikai feszültségek tetőzésével tovább gyorsult a forint gyengülése. Az EUR/HUF árfolyam a szerdai kereskedés során áttörte a korábbi technikai ellenállási szinteket, és napközben 361,26-os csúcsot ért el.

„A forint elképesztő, az elmúlt 12 hónapban felmutatott +13%-os menetelése ezzel nagyon komoly ütést kapott. A korábbi hónapok optimizmusa a realitások talaján villámgyorsan elillant, amihez hozzájárult az is, hogy a Magyar Nemzeti Bank az agresszív kamatvágásaival teljesen más irányba megy, mint például a cseh jegybank, amely 3,75%-on tartja a szigorúbb kondíciókat” – mutat rá Eduard Kusala.

Mit jelent mindez a magyar vállalatok számára?

A NATO-csúcsot és a közel-keleti eseményeket követő piaci reakciók a külkereskedelemben érdekelt magyar vállalatok számára is kézzelfogható következményekkel járnak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

„A magyar vállalkozások számára ez egy kettős költségsokk. A 79 dolláros olajár és a 361 feletti euró, valamint a rendkívül erős dollár azonnali költségnövekedést jelent az importőrök számára, akik Ázsiából származó alapanyagokat vagy elektronikai alkatrészeket hoznak be. Ez magában hordozza az importált infláció újabb hullámát. Másrészt az exportőrök a gyengébb forint miatt elméletileg magasabb árrést látnak a konverziónál, de a hatalmas, egyetlen napon belül akár több forintos árfolyam-ingadozás teljesen elbizonytalanítja őket. Ilyen környezetben fél évre előre árazni a szerződéseket tiszta szerencsejáték” – figyelmeztet a szakértő.

A jelenlegi folyamatok egyik várható nyertese a védelmi és technológiai szektor lehet. A NATO új beszerzési programjai és az Ukrajnának nyújtott katonai támogatások a magyar gépipari és védelmi beszállító vállalkozások számára is jelentős üzleti lehetőségeket teremthetnek a következő években. Ugyanakkor makrogazdasági szempontból azt is figyelembe kell venni, hogy a megnövekedett védelmi kiadások hosszabb távon más költségvetési területek mozgásterét is szűkíthetik.

Felértékelődik az árfolyamkockázat kezelése

Az elmúlt napok eseményei ismét rávilágítottak arra, hogy a nemzetközi kereskedelemben működő vállalatok már nem tekinthetnek el a geopolitikai kockázatoktól. Egy-egy politikai vagy katonai esemény ma már órák alatt megjelenhet az árfolyamokban, az energiaárakban és végső soron a vállalatok költségeiben is. Mialatt az országok a saját biztonsági rendszereiket erősítik, a vállalkozásoknak is érdemes felépíteniük saját pénzügyi védelmi mechanizmusaikat.

Az árfolyamkockázatok tudatos kezelése és a professzionális fedezeti (hedging) megoldások alkalmazása ma már nem csupán pénzügyi eszköz, hanem a kiszámítható üzleti működés egyik alapfeltétele. Ez biztosíthatja, hogy egy vállalat eredményességét ne a következő geopolitikai fordulat, hanem saját üzleti teljesítménye határozza meg.