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Close-up of Hungarian forint banknotes, focusing on a 20,000 forint note with a detailed portrait of a historical figure. The intricate designs, colors, and security features are prominently displayed, highlighting the currencys artis
Gazdaság

Így ért véget a forint nyári menetelése: kettős geopolitikai sokk rázta meg a piacokat

Pénzcentrum
2026. július 14. 17:28

Az elmúlt napok eseményei ismét megmutatták, milyen gyorsan képesek a geopolitikai feszültségek átírni a pénzpiacok folyamatait. A NATO 2026. július 7–8-i ankarai csúcstalálkozóját kísérő diplomáciai feszültségek és a közel-keleti katonai eszkaláció nyomán néhány óra alatt megváltozott a befektetői hangulat. A külkereskedelemben érdekelt magyar vállalatok számára ez különösen mozgalmas időszakot jelentett. A Brent nyersolaj ára a csúcstalálkozó idején közel 10 százalékkal emelkedett, miközben a forint jelentősen gyengült a főbb devizákkal szemben.

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A július eleji NATO-csúcstalálkozó eredetileg elsősorban a védelmi kiadások növeléséről szólt volna, azonban a Közel-Keleten kialakult helyzet gyorsan a gazdasági folyamatokra is hatással volt. Az Irán által a Hormuzi-szoros térségében végrehajtott támadás, valamint Donald Trump amerikai elnök erre adott határozott reakciója fokozta a befektetők kockázatkerülését. A magyar gazdaság szempontjából ez kettős nyomást eredményezett: miközben meredeken emelkedtek az energiaárak, a befektetők a közép-európai régió devizáiból is jelentős tőkét vontak ki.

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„A kockázatok piaci begyűrűzésének klasszikus, tankönyvi mechanizmusát láthattuk. Amikor Donald Trump az asztalra csap Ankarában és bejelenti a Teheránnal való béketárgyalások végét, a befektetők azonnal menedéket keresnek, majd az amerikai dollárhoz menekülnek. A pénzpiacok nem várnak a szerződések végrehajtására, a politikusok szavait a másodperc tört része alatt árazzák át árfolyamveszteséggé vagy nyereséggé” – fejtette ki Eduard Kusala, az AKCENTA CZ magyarországi piacért felelős kereskedelmi igazgatója.

Olajsokk és fordulat a devizapiacon: három nap alatt megváltozott a piaci hangulat

A geopolitikai feszültségek gyorsan megjelentek a nyersanyag - és devizapiacokon. A Brent nyersolaj hordónkénti ára mindössze három nap alatt közel 10 százalékkal emelkedett. A hét eleji 71 dollárról csaknem 79 dollárra. Ezzel párhuzamosan erősödött az amerikai dollár is, az EUR/USD árfolyam a lélektani 1,14-es szint alá süllyedt és szerdán 1,1394-es napon belüli mélypontot is elért.

A nemzetközi piaci folyamatok gyorsan begyűrűztek a forint piacára is, amelynek alakulását az AKCENTA CZ kereskedői óráról órára követték.

  • Hétfő (07.06.): A piacokon még viszonylagos nyugalom uralkodott. Az EUR/HUF árfolyam 353,50 körül mozgott, míg az amerikai dollár árfolyama stabilan 374,50 forint közelében alakult.
  • Kedd (07.07.): A Hormuzi-szoros térségéből érkező hírek és az ankarai csúcstalálkozó politikai üzenetei megfordították a piaci hangulatot. A forint gyengülni kezdett, az EUR/HUF árfolyam 355,02-ig emelkedett.
  • Szerda (07.08.): A geopolitikai feszültségek tetőzésével tovább gyorsult a forint gyengülése. Az EUR/HUF árfolyam a szerdai kereskedés során áttörte a korábbi technikai ellenállási szinteket, és napközben 361,26-os csúcsot ért el.

„A forint elképesztő, az elmúlt 12 hónapban felmutatott +13%-os menetelése ezzel nagyon komoly ütést kapott. A korábbi hónapok optimizmusa a realitások talaján villámgyorsan elillant, amihez hozzájárult az is, hogy a Magyar Nemzeti Bank az agresszív kamatvágásaival teljesen más irányba megy, mint például a cseh jegybank, amely 3,75%-on tartja a szigorúbb kondíciókat” – mutat rá Eduard Kusala.

Mit jelent mindez a magyar vállalatok számára?

A NATO-csúcsot és a közel-keleti eseményeket követő piaci reakciók a külkereskedelemben érdekelt magyar vállalatok számára is kézzelfogható következményekkel járnak.

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„A magyar vállalkozások számára ez egy kettős költségsokk. A 79 dolláros olajár és a 361 feletti euró, valamint a rendkívül erős dollár azonnali költségnövekedést jelent az importőrök számára, akik Ázsiából származó alapanyagokat vagy elektronikai alkatrészeket hoznak be. Ez magában hordozza az importált infláció újabb hullámát. Másrészt az exportőrök a gyengébb forint miatt elméletileg magasabb árrést látnak a konverziónál, de a hatalmas, egyetlen napon belül akár több forintos árfolyam-ingadozás teljesen elbizonytalanítja őket. Ilyen környezetben fél évre előre árazni a szerződéseket tiszta szerencsejáték” – figyelmeztet a szakértő.

A jelenlegi folyamatok egyik várható nyertese a védelmi és technológiai szektor lehet. A NATO új beszerzési programjai és az Ukrajnának nyújtott katonai támogatások a magyar gépipari és védelmi beszállító vállalkozások számára is jelentős üzleti lehetőségeket teremthetnek a következő években. Ugyanakkor makrogazdasági szempontból azt is figyelembe kell venni, hogy a megnövekedett védelmi kiadások hosszabb távon más költségvetési területek mozgásterét is szűkíthetik.

Felértékelődik az árfolyamkockázat kezelése

Az elmúlt napok eseményei ismét rávilágítottak arra, hogy a nemzetközi kereskedelemben működő vállalatok már nem tekinthetnek el a geopolitikai kockázatoktól. Egy-egy politikai vagy katonai esemény ma már órák alatt megjelenhet az árfolyamokban, az energiaárakban és végső soron a vállalatok költségeiben is. Mialatt az országok a saját biztonsági rendszereiket erősítik, a vállalkozásoknak is érdemes felépíteniük saját pénzügyi védelmi mechanizmusaikat.

Az árfolyamkockázatok tudatos kezelése és a professzionális fedezeti (hedging) megoldások alkalmazása ma már nem csupán pénzügyi eszköz, hanem a kiszámítható üzleti működés egyik alapfeltétele. Ez biztosíthatja, hogy egy vállalat eredményességét ne a következő geopolitikai fordulat, hanem saját üzleti teljesítménye határozza meg.
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #vállalkozások #olajár #magyar nemzeti bank #forintgyengülés #devizaárfolyamok #nato #Közel-Kelet #energiaárak #2026

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