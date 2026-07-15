Vége az éjszakai piálásnak az egyik legnépszerűbb nyaralóhelyen: este 9 után lép életbe a tiltás

Szigorú korlátozást vezetett be egy népszerű horvátországi turistacélpont az éjszakai alkoholfogyasztás visszaszorítására. Makarska városi tanácsa úgy döntött, hogy este 9 és reggel 6 óra között megtiltja az alkoholtartalmú italok értékesítését a boltokban. A szabály az üzletekre, pékségekre és dohányboltokra is vonatkozik, de a bárokat és éttermeket nem érinti. A városvezetés szerint a döntésre a nyári éjszakai rendbontások miatt volt szükség, írta a Croatia Week.

Új szabályokkal próbálják megfékezni az éjszakai randalírozást a horvátországi Makarskán: a városi tanács elfogadta azt a rendeletet, amely szerint este 9 óra után nem lehet alkoholt vásárolni a kiskereskedelmi üzletekben.

A tiltás este 21 órától reggel 6 óráig érvényes, és a város teljes területére kiterjed. Az intézkedés érinti az üzleteket, pékségeket, dohányboltokat és más alkoholt árusító kereskedelmi egységeket is.

A vendéglátóhelyekre azonban nem vonatkozik a korlátozás, így a bárok, éttermek és egyéb szórakozóhelyek továbbra is a korábbi szabályok szerint működhetnek.

Makarska vezetése szerint a szigorítás hátterében a nyári időszakban egyre gyakoribb éjszakai problémák állnak. A város óvárosában és a strandok környékén rendszeresen alakulnak ki nagyobb csoportosulások, amelyekhez gyakran hangoskodás, szemetelés és rongálás is társul.

A döntéshozók célja, hogy javítsák a helyiek életminőségét, miközben megőrizzék a település turisztikai vonzerejét és kulturális értékeit. A városvezetés szerint az intézkedéssel egyensúlyt szeretnének teremteni a lakók nyugalma, a turisták igényei és a kereskedelmi érdekek között.