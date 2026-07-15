A Skandináv lottó nyerőszámai a 29. héten, 2026-ban

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/29. heti nyerőszámait 2026. július 8-án este. Lássuk, elvitte-e valaki a 405 millió forintos főnyereményt.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára "Heteslottóként" is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.

Mutatjuk az e heti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben:

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 29. héten:

2; 7; 8; 18; 29; 33; 35

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 29. héten:

3; 6; 10; 15; 17; 31; 34

Mivel ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, 2026. 30. játékhetén már 470 millió forint fogja keresni a gazdáját a Skandináv lottón.

További nyeremények

6 találat: egyenként 226 610 forint

5 találat: egyenként 6 025 forint

4 találat: egyenként 2 275 forint

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