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Sport

Folytatódik az angol pokoljárás: kiengedték a győzelmet a kezükből, Argentína játszhat a vb-döntőben

Pénzcentrum
2026. július 15. 23:20

Gordon ugyan még vezetést szerzett Angliának, de a csattanót Fernández és Martínezhozták: a címvédő argentinok ott vannak a fináléban.

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Drámai hajrával fordított az argentin válogatott, amely 2–1-re legyőzte az angol csapatot a labdarúgó-világbajnokság szerdai, atlantai elődöntőjében, így a címvédő ismét bejutott a fináléba.

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A felejthető első félidőt követően a játék a szünet után élénkült meg igazán. Anthony Gordon az 55. percben szerezte meg a vezetést az angoloknak, akik ezt követően védekezésre rendezkedtek be, és megpróbálták megőrizni az előnyüket.

Ez a taktika azonban a hajrában megbosszulta magát. Előbb Enzo Fernández egyenlített egy távoli lövéssel a 85. percben, majd a 92. percben Lautaro Martínez közelről a kapuba fejelt, beállítva a 2–1-es végeredményt. Anglia ezzel immár hatvan éve képtelen világbajnoki döntőbe jutni.

Az argentin válogatott vasárnap 21 órakor Spanyolországgal találkozik a new jersey-i döntőben, míg az angol csapat egy nappal korábban, 23 órától Miamiban a franciákkal mérkőzik meg a harmadik helyért.

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2026. július 19. vasárnap 21:00
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MetLife Stadium, East Rutherford
Adatlap létrehozva: 2026.07.15.
Címlapkép: Getty Images
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