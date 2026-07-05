Ennyibe kerül egy klíma beszerelése 2026-ban: klíma ára, minden költsége a hőkupola árnyékában

Ezek voltak a Pénzcentrum legérdekesebb, legfontosabb, legolvasottabb hírei 2026 27. hetén. A teljes írás elolvasásához kattints a képes ajánlókra!

Egy klíma beszerelése 2026-ban több százezer forintos kiadást jelent. Aki lakossági split klímát szereltetne, annak a beszerelési díjjal, az esetleges felárakkal, a karbantartással és a fogyasztással is számolnia kell. Sokakat váratlanul érhet a végösszeg, hiszen az elsőként látott készülékártól jelentősen eltérhet, hogy összességében mennyibe kerül egy klíma.

A Pénzcentrum a Gree Magyarország, az LG, valamint az Árukereső.hu segítségével járt utána, mi mindenen múlnak a klíma árak 2026-ban, miért lehet szolgáltatónként eltérő a klíma beszerelés költsége, és milyen további kiadásokkal járhat a hűsölés.

EZ IS ÉRDEKELHET Mennyibe kerül egy klíma beszerelése? Egy klíma ára, minden költsége 2026-ban Aki 2026-ban klímát szereltetne, arra több százezres költség vár. A klíma ára mellett a telepítés, a karbantartás és a későbbi fogyasztás költségével is számolni kell.

Tombol a klímaháború: tényleg kikapcsoltathatja a légkondit a közös képviselő a hőségriadó közepén?

A harmadfokú hőségriadó idején egyre több társasházban robban ki vita a klímák éjszakai használata körül: miközben a lakásokban éjjel sem csökken a hőmérséklet, sok házirend továbbra is 22 és reggel 6 óra között tiltja a berendezések működtetését. A közös képviselők a szabályokra hivatkoznak, a lakók viszont megkérdőjelezik, hogy egy extrém hőhullám idején jogszerű‑e a tiltás. Vajon felülírhatja a hőségriadó a társasházi korlátozásokat.

Nálad is így szerelték fel a klímát? A kánikulában se használd, pillanatok alatt kigyulladhat

A hosszan tartó hőségben szinte megállás nélkül működnek a légkondicionálók, ami a régi elektromos hálózattal rendelkező ingatlanokban komoly kockázatot jelenthet. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adatai szerint számos olyan tűzeset történt, amely klímaberendezéshez vagy annak környezetéhez köthető. A hatóság szerint a legtöbb ilyen eset megfelelő telepítéssel, rendszeres karbantartással és a villamos hálózat felülvizsgálatával megelőzhető.

EZ IS ÉRDEKELHET Nálad is így szerelték fel a klímát? A kánikulában se használd, pillanatok alatt kigyulladhat A hosszan tartó hőségben szinte megállás nélkül működnek a légkondicionálók, ami a régi elektromos hálózattal rendelkező ingatlanokban komoly kockázatot jelenthet.

Összeomlanak az ingatlanárak a kiszáradó Velencei-tónál? Kezd tisztulni a kép, minden egy irányba mutat

Bár a Velencei-tó vízszintje évek óta egyre komolyabb aggodalomra ad okot, az ingatlanpiacon egyelőre nem látszik pánik. A megkérdezett szakértők szerint a vevők és az eladók többsége még mindig átmeneti problémának tekinti a tó ökológiai válságát, ezért a tóparti lakások és nyaralók árai továbbra is magasak. Ugyanakkor a Pénzcentrumnak nyilatkozó szakemberek figyelmeztetttek: ha a vízállás tartósan alacsony marad, és a Velencei-tó elveszíti turisztikai vonzerejét, annak előbb-utóbb az ingatlanok értékében és akár a banki hitelezés feltételeiben is meg kell jelennie.

EZ IS ÉRDEKELHET Összeomlanak az ingatlanárak a kiszáradó Velencei-tónál? Kezd tisztulni a kép, minden egy irányba mutat Az eladók többsége még mindig átmeneti problémának tekinti a tó ökológiai válságát, ezért a tóparti lakások és nyaralók árai továbbra is magasak.

Pár milliárd forint és 1 év is elég lenne a Velencei-tó megmentésére: a MOL és a magánszektor is megoldhatná

A vízügy 150 milliárd forinttal és négyéves ütemtervvel számol a Velencei-tó dunai vízpótlására. Pedig – egy közismert hazai szakember szerint – az egész a töredékébe kerülhetne. A beruházás a MOL-nak házifeladat lenne, de PPP-konstrukcióban a magánszektor is megoldhatná.

Leesik az állad: ennyit keres egy stewardess 2026-ban Magyarországon

Sokan álmodnak arról, hogy légiutas-kísérőként bejárják a világot, a munka azonban jóval több annál, mint amennyi az utasok számára elsőre látszik belőle. A légiutas-kísérők a fedélzeten nemcsak az utasok kényelméről gondoskodnak, hanem vészhelyzetben nekik kell útmutatást adni, és szükség esetén elsősegélyt is nyújtani. A szakmába ráadáasul bekerülni sem egyszerű: a jelentkezőknek szigorú alkalmassági feltételeknek kell megfelelniük, majd egy intenzív képzésen is helyt kell állniuk. Mindezért cserébe versenyképes fizetés, utazási kedvezmények és nemzetközi karrierlehetőségek várhatnak rájuk. Megnéztük, milyen feltételekkel lehet ma légiutas-kísérőnek állni, mennyit lehet keresni a szakmában, és milyen árnyoldalai vannak ennek a sokak által vágyott hivatásnak.

EZ IS ÉRDEKELHET Leesik az állad: ennyit keres egy stewardess 2026-ban Magyarországon Szigorú elvárások, kemény kiképzés és komoly felelősség – ilyen valójában a légiutas-kísérők munkája.

Súlyos veszély fenyegeti a magyar bankszámlákat: tízből hét ember már belesétált ebbe a csapdába, nem úszták meg olcsón

A folyószámlahitel sokak számára jelenti a gyors megoldást, amikor a fizetés már elfogyott, de a következő jóváírás még várat magára. Bár a konstrukció néhány napos vagy hetes pénzhiány áthidalására készült, a bankok tapasztalatai szerint egyre eltérőbb módon használják az ügyfelek. Míg több pénzintézet szerint továbbra is átmeneti likviditási segítséget jelent, az OTP adatai alapján a folyószámlahitelt használók mintegy 70 százaléka hónapról hónapra kihasználja a hitelkeretét. A Pénzcentrum annak járt utána, hogyan alakult az elmúlt évben a folyószámlahitel-piac, kik veszik igénybe leggyakrabban ezt a hitelformát, és milyen veszélyekre hívják fel a figyelmet a bankok és a szakértők.

EZ IS ÉRDEKELHET Súlyos veszély fenyegeti a magyar bankszámlákat: tízből hét ember már belesétált ebbe a csapdába, nem úszták meg olcsón Annak jártunk utána, hogyan alakult az elmúlt évben a folyószámlahitel-piac és milyen veszélyekre hívják fel a figyelmet a bankok és a szakértők.

Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger az Adria felé

Nem kell aggódniuk az utasoknak, 2026-ban is el lehet jutni az Adriára InterCityvel július 3-tól. A Magyarországról a horvát tengerpartra tartó utasok kényelmét a MÁV idén is étkezőkocsikkal igyekeznek növelni. Ahogy a korábbi években, a Pénzcentrum idén is végigmustrálja az Adria IC-k étkezőkocsijainak árlapját: cikkünkből kiderül, hogyan alakult a kínálat és mennyit drágultak az egyes ételek, italok a főszezonban közlekedő vonatokon.

EZ IS ÉRDEKELHET Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger az Adria felé Kiderült, hogyan alakult a kínálat és mennyit drágultak az egyes ételek, italok az elmúlt évekhez képest a horvát tengerpart felé közlekedő vonatokon.

Érik a végzetes lakáskrízis: hiába a saját otthon, nem várt teher szakadt a magyarok nyakába

Az Eurostat legfrissebb adatai alapján Magyarország egyszerre szerepel két európai rangsor élmezőnyében. Miközben a lakosság túlnyomó többsége saját tulajdonú ingatlanban él, a lakhatási költségek terhe is nálunk az egyik legmagasabb. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában azt mutatjuk meg, hogyan alakult a lakhatás helyzete Európában, és hol helyezkedik el Magyarország ezen a térképen.

Fontos változás indulhat a magyarországi fizetéseknél: erre kell készülni az év második felében

Az év első felében az infláció a vártnál gyorsabban mérséklődött, a forint erősödött, a Magyar Nemzeti Bank megkezdte a kamatcsökkentési ciklust, miközben a fogyasztás élénkülni kezdett. A második félév nagy kérdése, hogy mindez elegendő lesz-e ahhoz, hogy a magyar gazdaság több évnyi gyenge teljesítmény után tartós növekedési pályára álljon. A Pénzcentrum Hetifókuszában szakértőket és elemzőket kérdeztünk arról, milyen gazdasági folyamatokra számítanak 2026 második felében, hogyan alakulhat az infláció, a bérek, a beruházások és a munkaerőpiac, valamint mely tényezők jelenthetik a legnagyobb lehetőséget vagy kockázatot a magyar gazdaság számára.

EZ IS ÉRDEKELHET Fontos változás indulhat a magyarországi fizetéseknél: erre kell készülni az év második felében A Pénzcentrum Hetifókuszában szakértőket és elemzőket kérdeztünk arról, milyen gazdasági folyamatokra számítanak 2026 második felében

Kiderült, melyik diploma éri a legtöbbet: több tízmillió forinttal is többet kereshetsz életed során, ha ezt a szakot választod

Bár általánosan elfogadott nézet, hogy az egyetemi diploma magasabb keresetet biztosít, egy új kutatás szerint ez nagymértékben attól függ, milyen szakon tanul valaki tovább. Brit adatok szerint az orvosi és közgazdasági képzések kiemelkedő pénzügyi előnyt jelenthetnek, de egyes művészeti vagy bölcsész szakok elvégzése akár veszteséges döntésnek is bizonyulhat. A Diplomás Pályakövetési Rendszer adatai alapján Magyarországon is jól látszik, hogy óriási különbségek vannak a diplomák munkaerőpiaci értéke között.

Így taktikáznak a hotelek az árakkal: ezért fizetsz többet ugyanazért a szállodai szobáért, ha rosszkor foglalsz

Miért kerül ugyanaz a hotelszoba egyik nap ennyibe, másnap pedig akár tízezrekkel többe vagy kevesebbe? Valóban megéri kivárni a foglalással, vagy ma már inkább az jár jól, aki hónapokkal előre lefoglalja a szállását? Hunka Ferenccel, szállodai szoftverfejlesztővel arról beszélgettünk, hogyan működik a hotelek dinamikus árazása, miért változnak folyamatosan a szobaárak, és mit tehetnek az utazók azért, hogy a lehető legjobb ajánlatot találják meg.

Elárulta féltve őrzött titkát a magyar Lidl-vezér: ezt csinálják jobban mindenkinél az árrésstop és a különadó ellenére

"A kereskedelem a részletek tudománya" - vallja Nepp Zoltán, a Lidl Magyarország beszerzési ügyvezető igazgatója, aki szerint a lánc hazai nyereségességének kulcsa a hatékonyság és a szigorú költségkontroll. A Pénzcentrumnak adott interjúban arról is beszélt, hogy az árrésstop kivezetése szerinte nem okozna érzékelhető élelmiszer-inflációt, az Árfigyelő viszont több kategóriában visszahozta a legalsó minőségi szegmenst, miközben a kiszámíthatatlan szabályozás az innovációt és a beruházásokat is fékezi. Szóba került az évi közel 60 milliárd forintos különadó, a saját márkák térnyerése, de a tej- és sertéspiac viszontagságos időszaka is.

EZ IS ÉRDEKELHET Elárulta féltve őrzött titkát a magyar Lidl-vezér: ezt csinálják jobban mindenkinél az árrésstop és a különadó ellenére Nepp Zoltán, a Lidl Magyarország beszerzési ügyvezető igazgatója szerint a lánc hazai nyereségességének kulcsa a hatékonyság és a szigorú költségkontroll.

Megéri négyévszakos gumira váltani 2026-ban? Itt a nagy teszt: csak egy abroncs kapott jó minősítést

A négyévszakos gumik népszerűsége folyamatosan nő Európában, különösen a kisautók tulajdonosai körében, de az ADAC legfrissebb 185/65 R15-ös tesztje szerint a kínálat minősége erősen szórt: a 16 vizsgált abroncs közül mindössze egy bizonyult igazán jó választásnak, miközben a mezőny közel fele gyenge vagy kifejezetten nem ajánlott értékelést kapott. A vizsgálat egyértelműen rávilágít arra, hogy a négyévszakos megoldás továbbra is kompromisszum, amelynél a biztonsági tartalékok és a teljesítmény jelentősen eltérhetnek modellenként.

EZ IS ÉRDEKELHET Megéri négyévszakos gumira váltani 2026-ban? Itt a nagy teszt: csak egy abroncs kapott jó minősítést A 16 vizsgált abroncs közül mindössze egy bizonyult igazán jó választásnak, miközben a mezőny közel fele gyenge vagy kifejezetten nem ajánlott értékelést kapott.

Ezzel a melóval most is bankot robbanthatsz: szinte bárhol állást találsz vele, a cégek itthon is egymásra licitálnak a dolgozókért

A targoncavezetők iránt továbbra is nagy a kereslet Magyarországon, különösen az ipari és logisztikai központokban. A szakértők szerint a tapasztalt, több géptípus kezelésére jogosult dolgozókért nagy a verseny, miközben a munkaerőhiány továbbra is jelentős problémát okoz a területen. A szakma a szakértők szerint kedvező elhelyezkedési lehetőségeket és előrelépési utat is kínál, megfelelő képzésekkel akár vezetői pozícióig is el lehet jutni, és külföldön is folyamatos a kereslet. Bár az automatizáció és a mesterséges intelligencia a logisztikában is egyre nagyobb teret nyer, a szakértők szerint rövid távon továbbra sem várható, hogy az AI kiváltsa a targoncavezetők munkáját.

Nem semmi vagyonokat rejtegetnek otthon a magyarok: kiderült az egyik legnagyobb ellentmondás a megtakarításaink kapcsán

Bár a fesztiválokon, a piacokon, sőt már a templomi adománygyűjtéseken is rohamléptekkel hódítanak az elektronikus fizetési megoldások, a forgalomban lévő készpénz mennyisége Magyarországon átlépte a felfoghatatlan, 9200 milliárd forintos határt. Hogyan lehetséges, hogy miközben alig használunk papírpénzt a boltokban, mégis egyre több bankjegy áramlik ki a jegybankból? A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai mögött egy globális jelenség húzódik meg, amely teljesen átírja a monetáris politika jövőjét, és megágyaz a digitális forint érkezésének.

EZ IS ÉRDEKELHET Nem semmi vagyonokat rejtegetnek otthon a magyarok: kiderült az egyik legnagyobb ellentmondás a megtakarításaink kapcsán Hogyan lehetséges, hogy miközben alig használunk papírpénzt a boltokban, mégis egyre több bankjegy áramlik ki a jegybankból?

Nem várt adatok érkeztek: Magyarország még az Egyesült Államokat is messze lepipálja ebben a rangsorban

Az államok működéséhez elengedhetetlenek az adóbevételek, de korántsem minden ország támaszkodik ugyanannyira az adófizetőkre. A Visual Capitalist az OECD adatai alapján rangsorolta az országokat aszerint, hogy a teljes adóbevétel mekkora részét tette ki a bruttó hazai terméknek (GDP) 2024-ben. Az összeállításból jól látszik, hogy a skandináv országok továbbra is a legmagasabb adóterhelésű gazdaságok közé tartoznak, míg több feltörekvő gazdaságban jóval alacsonyabb ez az arány.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,63 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,73%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A mostani brutális meleg csak a kezdet: olyan éghajlatváltozás közeleg, hogy hamarosan rá se ismerünk Magyarországra

Évente visszatérő 42 fokos hőség, egyre gyakoribb trópusi éjszakák, fokozódó vízhiány és növekvő energiaterhelés – ilyen jövőt vetítenek előre a klímamodellek Magyarország számára. A globális felmelegedés mértéke nem csupán tudományos vita tárgya, hanem olyan tényező, amely alapjaiban formálhatja át a hazai életkörülményeket. Megnéztük, milyen változásokkal kell számolnunk, ha a Föld átlaghőmérséklete a következő évtizedekben tovább emelkedik.

EZ IS ÉRDEKELHET A mostani brutális meleg csak a kezdet: olyan éghajlatváltozás közeleg, hogy hamarosan rá se ismerünk Magyarországra Évente visszatérő 42 fokos hőség, egyre gyakoribb trópusi éjszakák, fokozódó vízhiány és növekvő energiaterhelés – ilyen jövőt vetítenek előre a klímamodellek Magyarország számára.

Madaras Norbert: Létfontosságú, ha nem is TAO-nak hívják, de valamilyen hasonló támogatási rendszer megmaradjon

Kétszer nyert játékosként olimpiai bajnoki címet - Athénban és Pekingben - most pedig már évek óta a Magyar Vízilabda Szövetség elnökeként dolgozik azon, hogy ez sportvezetőként is "összejöjjön". Madaras Norbert, az egykor legyőzhetetlen Kemény-csapat egyik oszlopa a Pénzcentrumnak adott interjújában arról is beszélt: szerinte meg kell maradnia a TAO-rendszernek, amelyet egyébként a vízilabdában különösen szigorúan ellenőriznek, valamint arról is, hogy a holnap lehetséges olimpiai bajnokai épp msot kezdik el az edzést - vagy már régebebn űzik a pólót, mert minden az utánpótlásból indul. Ebben viszont igencsak jól áll a magyar vízilabda.

EZ IS ÉRDEKELHET Madaras Norbert: Létfontosságú, ha nem is TAO-nak hívják, de valamilyen hasonló támogatási rendszer megmaradjon A pólószövetség elnöke azt mondta: nagyon jól áll a vízilabda utánpótlása, de a munkát így sem lehet félvállról venni, ha újra olimpiai bajnok pólócsapatot akarunk látni.

Óriási fordulat közeleg: ez a technológia néhány éven belül porig rombolhatja a kriptopiacot

A kriptovaluta-befektetők életében a nyugodt időszakok ritkák, a piaci összeomlások és az eufórikus szárnyalások pedig gyakran napok alatt követik egymást – a 2021-es eufória és a 2022-es mélyrepülés után a piac mostanra új, stabilabb alapokra helyezkedett. De vajon biztonságos-e hosszabb távon is bizalmat szavazni a Bitcoin-nak vagy az Ethereum-nak, amikor a szabályozói környezet még mindig globálisan széttöredezett, a technológiai kockázatok pedig az algoritmusoktól a kvantumtitkosításig terjednek? Jelen írásunkban sorra vesszük, miért tekinthető a kriptopiac a mai gazdasági környezet egyik legösszetettebb terepének, és milyen stratégiával építhető olyan diverzifikált portfólió, amely képes túlélni a szektor drasztikus, kiszámíthatatlan kilengéseit.

EZ IS ÉRDEKELHET Óriási fordulat közeleg: ez a technológia néhány éven belül porig rombolhatja a kriptopiacot A kriptovaluta-befektetők életében a nyugodt időszakok ritkák, a piaci összeomlások és az eufórikus szárnyalások pedig gyakran napok alatt követik egymást.

Túl drága a Balaton? Ez a 10 csodálatos magyar tó jóval olcsóbb, nyugisabb és nincs is a világvégén

A magyar nyaraknal épp olyan elengedhetetlen része a Balaton-élmény, vagy a Balaton utáni vágyódás, mint a panaszkodás, hogy mennyire drága ott nyaralni. A Balaton ugyanis nemcsak egész Közép-Európa legnagyobb tava, a hazai turizmus szíve: már a nyári kikapcsolódás szimbólumává vált, ezért nagyon sokan nem tudják és nem is akarják elengedni. Pedig az igazság az, hogy vannak még számos másik tó az országban, ahol nincsenek annyian, ugyanúgy ki lehet kapcsolódni és gyakran még olcsóbb is. Mutatjuk az olvasóink 10 kedvenc tavát a Balaton mellett és az idei árakat.

Hatalmas a baj a magyar építkezéseken: nem várt krízis miatt állt le szinte minden, ennek nagyon súlyos ára lesz

Nagyrészt leállt a magyar építőipar június utolsó napjaiban, miután a 40 fokot közelítő, helyenként meghaladó hőségben több kivitelező is hazaküldte dolgozóit. A kényszerpihenő nemcsak súlyos kiesést okoz a szoros határidőkkel működő ágazatnak: ilyen melegben a beton, a vakolatok, a ragasztók és más építőanyagok sem viselkednek a megszokott módon, így a folytatott munka már nemcsak az emberek egészségét, hanem a kivitelezés minőségét is veszélyeztetheti.

Alakul a munkából a temetőbe program: elkeserítő rangsor legvégére került Magyarország

Mikor kezdődik az öregkor? 60 évesen? 70 évesen? És vajon meddig számítunk arra, hogy élni fogunk? Ezek a kérdések elsőre személyesnek tűnhetnek, egy friss nemzetközi kutatás szerint azonban nagyon is sokat elárulnak egy társadalom gondolkodásáról. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában azt vizsgáljuk meg, hogyan viszonyulunk az öregedéshez. És ebben Magyarország több szempontból is kilóg a sorból.

Nem várt veszély a hazai autópályákon: kiderült, miért hajt fel egyre több sofőr a forgalommal szemben

Vajon amikor az autópályára hajtunk, mekkora az esélye annak, hogy egyszer csak szembe jön valaki velünk? Valóban csak „figyelmetlen idős sofőrök” okozzák ezeket a drámai frontális ütközéseket, vagy az útvonal‑kialakítás, a jelzések és a navigációs rendszerek is hibázhatnak? Bár a hazai autópályákon ritkák, de súlyosak lehetnek a szembehaladó autók okozta balesetek: 2020 és 2025 között 23 személyi sérüléses frontális ütközés történt, ebből 10 halálos kimenetellel járt. Összeszedtük, hogy hol a legnagyobb a kockázat, mi áll a tévesztések hátterében, és mit tehet az átlagautós, ha egyszer csak vele szemben bukkan fel egy jármű a sztrádán.

EZ IS ÉRDEKELHET Nem várt veszély a hazai autópályákon: kiderült, miért hajt fel egyre több sofőr a forgalommal szemben Ritkán fordul elő, de amikor megtörténik, szinte mindig tragédiával fenyeget. Magyarországon öt év alatt 23 személyi sérüléses balesetet okoztak a forgalommal szemben haladó autók.

Íme 9 alig ismert, kitörés előtt álló külföldi részvény: 80 százalékos hozam is összejöhet

A világ vezető befektetési bankjai az elmúlt hetekben szokatlanul sok részvényben láttak érdemi árfolyam-potenciált. Kilenc olyan papírt gyűjtöttünk össze, amelyekben most 30-80 százalékos emelkedést is elképzelhetőnek tartanak.

Mégis mi történik a magyar kórházakban? Egy év alatt újabb ezer működő kórházi ágy szűnt meg

Tovább csökkent a működő kórházi ágyak száma Magyarországon: tavaly már alig több mint 60 ezer volt az országban, ami azt jelenti, hogy egyetlen év alatt újabb ezer ágy tűnt el a rendszerből. A csökkenés nem új jelenség: 2015-ben még 68 ezer működő kórházi ágyat tartottak nyilván, vagyis tíz év alatt több mint 8400-zal lett kevesebb a kapacitás. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss, 2025-ös adatai szerint ugyanakkor javult az ágyak kihasználtsága, nőtt az egynapos ellátások száma, és tovább csökkent a kórházi halálozási arány is. Mutatjuk a friss adatokat a magyar kórházak teljesítményéről.

EZ IS ÉRDEKELHET Mégis mi történik a magyar kórházakban? Egy év alatt újabb ezer működő kórházi ágy szűnt meg Tovább csökkent a működő kórházi ágyak száma Magyarországon: tavaly már alig több mint 60 ezer volt az országban.

Kitálalt a legendás balatoni büfés: ezért vannak ilyen húzós árak 2026-ban a magyar tengernél

A balatoni árak minden nyáron vitákat váltanak ki, de vajon tényleg túl drága lett a vendéglátás? A CashTag legújabb adásában egy balatonföldvári strandbüfé tulajdonosa mutatja be, milyen költségek épülnek be egy-egy étel árába, és hogyan változtak a vendégek fogyasztási szokásai.

Vége a filléres repülőjegyek korszakának: teljesen új korszak kezdődött a légiközlekedésben

Kerozinprobléma, iráni háború, nyári menetrend, reptérbővítések, fapadosok kontra állami légitársaságok, gyártási problémák – Samu Ádám, az airportal.hu főszerkesztője átfogó betekintést nyújt a légközlekedés aktuális kéréseiről.

Rendkívüli vallomás a népszerű magyar táborról: a világhírű amerikai sztár is beszállt a szervezésébe

A 2000-es évek elején néhány fiatal magyar egészségügyi szakember daganatos gyerekeket kísért Írországba, ahol először találkoztak az élményterápia fogalmával. Ott tapasztalták meg, hogy a kórházi kezelések után a gyerekek a táborban töltött idő hatására látványos, pozitív lelki változáson mennek keresztül. Ez akkora élmény volt számukra, hogy hazatérve azonnal belevágtak: 2001-ben megszerveztek két, egyenként 35 beteg gyereknek szóló nyári turnust a Római-parton. Így született meg az a „csodavilág” – ahogy egy kis táborozó nevezte –, amelyet ma már Bátor Táborként ismerünk, és amely évente mintegy ötezer gyereknek és családtagnak nyújt gyógyító élményeket. Az alapítvány történetéről, programjairól Simon Detti, a Bátor Tábor regionális ügyvezetője beszélt a Pénzcentrumnak.

Ilyen nincs még egy Magyarországon: különleges vásár a rettegett határzár helyén, a tiltott erdő mélyén

Az EuroVelo 13 Vasfüggöny kerékpárút mentén ezúttal a Hetésbe, Magyarország egyik legkisebb tájegységébe tekertünk. A magyar–szlovén határnál, Bödeháza és Zsitkóc között, a Barátság Parkban egy egészen különleges helyre bukkantunk: ahol néhány évtizede még szögesdrót és őrtornyok választották el egymástól az embereket, ma rendszeresen közös vásárt tartanak magyarok és szlovének. A festői erdei park a 425-ös határkőnél található, és immár tíz éve szolgálja a határ menti barátságot.

EZ IS ÉRDEKELHET Ilyen nincs még egy Magyarországon: különleges vásár a rettegett határzár helyén, a tiltott erdő mélyén A magyar–szlovén határnál, Bödeháza és Zsitkóc között különleges vásár várja a látogatókat: a Barátság Parkban magyar és szlovén termelők együtt kínálják portékáikat.

Meddőség és rák: itt az ingyenes app, amely profil alapján mutatja meg az egyedi kockázatokat

Friss nemzetközi kutatások szerint a meddőségi kezelésen átesett nőknél egyes daganattípusok kockázata magasabb lehet – de hogy ez kire és hogyan vonatkozik, az az adott személytől és a kezelés részleteitől is nagyban függ. Éppen ezért a Pénzcentrum összerakott egy ingyenes eszközt, amely profil alapján mutatja meg az egyedi kockázatokat, és szedi egy csokorba azokat a személyspecifikus kérdéseket, amiket érdemes lehet feltenni a kezelőorvosnak.