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Oktatás

Beiskolázási támogatás 2026: kinek járhat, mik a feltételei, és hogyan lehet igényelni?

Pénzcentrum
2026. július 10. 06:28

A beiskolázási támogatás 2026-ban sok családnak jelenthet segítséget az iskolakezdés előtt, de nem mindegy, pontosan melyik lehetőségről van szó. Az új, 100 ezer forintos állami támogatás mellett önkormányzati hozzájárulás, egészségpénztári elszámolás és munkáltatói juttatás is szóba jöhet. Más szabályok alapján dől el, kinek jár a beiskolázási támogatás, hogyan működik a beiskolázási támogatás igénylése, kell-e hozzá nyomtatvány vagy kérelem, és mekkora összegre lehet számítani. Cikkünkben megmutatjuk, miben térnek el egymástól az egyes támogatási lehetőségek, és hol kell utánanézni, mik a konkrét beiskolázási támogatás feltételei.

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Nem egyetlen, egységesen elérhető juttatást jelent a beiskolázási támogatás 2026-ban, hanem többféle lehetőséggel is találkozhatunk ezen a néven. Lehet szó a Tisza-kormány által meghirdetett, új állami támogatásról, egyes településeken igényelhető önkormányzati segítségről, egészségpénztári elszámolásról vagy olyan juttatásról, amelyet a munkáltató ad a dolgozóinak. Az állami, az önkormányzati, az egészségpénztári és a munkáltatói megoldás más szabályok szerint működik. Ezért a jogosultság, a beiskolázási támogatás igénylése, valamint az, hogy kinek jár a beiskolázási támogatás, mindig attól függ, melyik támogatási típusról van szó.

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Mit lehet tudni a 2026-os, 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról?

A kormány által 2026-ra bejelentett új iskolakezdési támogatás gyermekenként 100 ezer forintot jelenthet. Fontos, hogy nem általános, minden iskolás után járó juttatásról van szó, hanem meghatározott rászorultsági feltételekhez kapcsolódó támogatásról.

A támogatást biztosító jogszabályok még előkészítési fázisban vannak, ám a kormány eddigi bejelentései alapján a 2026/2027-es iskolakezdés előtt már elindulhat a támogatás első köre egy egyszerűbben kezelhető jogosultsági kör alapján.

Kik kaphatják meg a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást?

bejelentés alapján a cél az, hogy a tanévkezdés előtt azok a családok kapjanak gyors segítséget, amelyeknél az iskolakezdés különösen nagy anyagi terhet jelenthet. A támogatás ezért 2026-ban nem új, külön elbírálásra épül, hanem olyan szociális jogosultságokhoz kapcsolódik, amelyek esetében az állam korábban megállapította a rászorultságot.

Ennek megfelelően a kormány több csoportot is meghatározott, akik az idei tanév kezdetekor megkaphatják az iskolakezdési támogatást:

  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő iskolás gyermekek;
  • az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekek;
  • a sajátos nevelési igényű gyermekek;
  • a Dobbantó programban vagy Műhelyiskolai képzésben részt vevő fiatalok;
  • az egyszülős családban nevelkedő gyermekek;
  • a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél élő gyermekek;
  • az árvaellátásban részesülő gyermekek.

Mikor és mennyi állami támogatásra lehet számítani?

A 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás gyermekenként értendő, így ahol több érintett gyermek van, ott valamennyi gyermek után jár a támogatási összeg, melyet két részletben fizetnek ki.

Az első 50 ezer forintot a Magyar Államkincstár utalja legkésőbb 2026. augusztus 24-ig, vagyis még a tanévkezdés előtt.

A második 50 ezer forint novemberben érkezik, utalvány formájában. Ezt továbbra is a gyermekek iskoláztatásához kapcsolódó kiadásokra lehet felhasználni. A támogatásnál lényeges elem, hogy a teljes összeg adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni. Ez azt jelenti, hogy a támogatás célzottan az iskolakezdési kiadásokra marad meg azoknál a családoknál is, ahol egyébként tartozás vagy letiltás terheli a háztartás jövedelmét.

Hogyan lehet igényelni az állami iskolakezdési támogatást?

A kormány tájékoztatása szerint az érintett családoknak nincs külön teendőjük, hiszen az összeget azok kapják, akik a meglévő állami nyilvántartások alapján már most is jogosultak valamelyik érintett rászorultsági ellátásra. A jelenlegi formájában tehát nem szükséges beiskolázási támogatás nyomtatvány kitöltése és benyújtása, a jogosultságot nem beiskolázási támogatás kérelem alapján bírálják el, hanem a már rendelkezésre álló adatok alapján állapítják meg.

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Önkormányzati beiskolázási támogatás

Az önkormányzati beiskolázási támogatásnál nincs egységes országos szabály. Valamennyi település vagy kerület saját hatáskörben dönthet arról, hogy kínál-e ilyen segítséget, és ha igen, milyen alapon és pontosan mennyit.

A gyakorlatban ezért az iskoláztatáshoz kapcsolódó helyi támogatások szabályai, a beiskolázási támogatás feltételei nagyon eltérőek lehetnek. Van, ahol jövedelemhatárhoz kötik a támogatást, máshol a gyermek életkora, iskolatípusa, lakcíme vagy tanulói jogviszonya is számít. Azt, hogy hogyan zajlik a beiskolázási támogatás igénylése, mik a jogosultság feltételei és mekkora az igényelhető összeg, minden önkormányzat saját rendeletben határozza meg. A támogatás részleteiről jellemzően a település vagy kerület hivatalos honlapján, illetve ügyfélszolgálatán lehet tájékozódni, és rendszerint ugyanitt érhető el az igényléshez szükséges beiskolázási támogatás nyomtatvány.

Az elmúlt évek gyakorlatai, illetve a már nyilvános kiírások alapján az önkormányzati beiskolázási támogatás többnyire egyszeri, kisebb összegű segítség, nem pedig a teljes iskolakezdési költséget fedező ellátás. Míg a kisebb településeken a 8–15 ezer forint körüli összeg jellemző, addig a vidéki nagyvárosokban és a budapesti kerületekben 15–20 ezer forintos támogatásra lehet számítani.

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Beiskolázási támogatás egészségpénztár által

Az egészségpénztári vagy önsegélyező pénztári beiskolázási támogatás más logika szerint működik, mint az állami vagy az önkormányzati támogatás. Itt nem arról van szó, hogy a család külön pénzt kap, amennyiben teljesülnek a beiskolázási támogatás feltételei, tehát alapvetően nem kérdés, hogy a beiskolázási támogatás kinek jár. Ehelyett a pénztártag a saját pénztári egyenlegéből számolhat el iskolakezdéshez kapcsolódó kiadásokat.

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Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ez azoknak lehet hasznos, akiknek van egészség- vagy önsegélyező pénztári tagságuk, illetve elegendő felhasználható egyenlegük. A beiskolázási támogatás egészségpénztáron keresztül tehát nem automatikusan járó juttatás, hanem pénztári elszámolás. A pénztártag először megveszi az elszámolható terméket vagy szolgáltatást, számlát kér róla, majd az adott pénztár szabályai szerint benyújtja az igényt. A pénztár a számla és a szükséges igazolások alapján dönti el, hogy a kiadás kifizethető-e a pénztári egyenlegből.

Azt, hogy maximum mennyi lehet az egészségpénztár beiskolázási támogatás, jogszabály rögzíti. Az éves keret gyermekenként legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér összege lehet, ami 2026-ban 322 800 forintot jelent gyermekenként. Ez azonban nem azt jelenti, hogy minden pénztártag automatikusan ekkora összeget kap. A kifizetés csak akkor működik, ha van elegendő pénz a pénztári egyenlegen, a kiadás megfelel az elszámolási szabályoknak, és a pénztár elfogadja a benyújtott számlát vagy igazolást.

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Milyen kiadásokat lehet elszámolni egészségpénztárból?

Az egészségpénztár beiskolázási támogatás keretében jellemzően olyan kiadások számolhatók el, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az óvodakezdéshez, iskolakezdéshez vagy tanulmányokhoz. Ide tartozhatnak például a tankönyvek, taneszközök, írószerek, ruházati termékek, valamint meghatározott digitális taneszközök is.

A konkrét lista pénztáranként eltér, ezért vásárlás előtt érdemes megnézni az adott pénztár szabályzatát. Nem mindegy például, milyen névre szól a számla, milyen terméket fogad el a pénztár, kell-e külön nyomtatvány, és milyen igazolást kérnek a gyermek tanulmányairól.

Beiskolázási támogatás munkáltató által

Iskolakezdés előtt nemcsak az állami, önkormányzati vagy egészségpénztári lehetőségeket érdemes megnézni: a beiskolázási támogatás munkáltató jóvoltából is érkezhet. Néhány cég ugyanis pénzbeli juttatással, utalvánnyal, tanszercsomaggal, egyszeri bónusszal vagy más munkahelyi megoldással segítheti a tanévkezdést.

A munkáltatói beiskolázási támogatás azonban nem automatikus, és erre vonatkozóan semmiféle kötelezettsége nincs. A feltételeket mindig a munkáltató határozza meg: a cég dönt arról, van-e ilyen juttatás, kik kaphatják meg, milyen formában adja, és kér-e hozzá számlát, tanulói jogviszony-igazolást vagy külön kérelmet.

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Honnan tudhatom, hogy van-e a cégnél munkáltatói iskolakezdési támogatás?

Elsőként érdemes a HR, a bérszámfejtés vagy a könyvelés segítségét kérni a kérdésben. A dolgozónak azt kell tisztáznia, hogy van-e a cégnél iskolakezdési juttatás, kik vehetik igénybe, gyermekenként vagy családonként adják-e, és milyen formában érkezik a támogatás.

Ezt követően az igénylés módja a kérdés. Van, ahol elég egy belső jelzés vagy nyilatkozat, máshol beiskolázási támogatás kérelmet, számlát, tanulói jogviszony-igazolást vagy a gyermek adatait kérhetik. Az is előfordulhat, hogy a munkáltató nem külön igénylés alapján, hanem saját nyilvántartása szerint adja a juttatást az érintett dolgozóknak.

Hogyan érdemes elindulni, ha iskoláztatási támogatást keresel 2026-ban?

Az új, 100 ezer forintos állami támogatásnál a kormány tájékoztatása szerint nincs mód külön igénylésre, ezért itt elsősorban az a fontos, hogy a kapcsolódó jogosultságok és adatok rendben legyenek.

Ahol valóban van mit intézni, az jellemzően az önkormányzati, az egészségpénztári és a munkáltatói vonal. Az önkormányzatnál azt kell megnézni, van-e helyi támogatás, milyen határidővel kérhető, és meddig jár a beiskolázási támogatás az adott rendelet szerint.

Munkahelyi támogatásnál pedig a HR-nél vagy a bérszámfejtésnél érdemes rákérdezni, ad-e a cég iskolakezdési juttatást, és milyen módon lehet igényelni. Ha a beiskolázási támogatás egészségpénztár-tagság jóvoltából lehetséges, a pénztár saját szabályzatát, az elszámolható kiadásokat és a szükséges számlákat kell ellenőrizni.
Címlapkép: Getty Images
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