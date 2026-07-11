Már 12 áldozatot szedett a pusztító erdőtűz Spanyolországban: továbbra is lángokban áll Nyugat-Európa

A dél-spanyolországi Almería tartományban a mentőcsapatok az ország történetének egyik legpusztítóbb erdőtüzével küzdenek, miközben próbálják megfékezni a lángok különböző gócait. A hatóságok tájékoztatása szerint a Los Gallardos térségében tomboló tűzvészben eddig tizenketten vesztették életüket, köztük négy brit állampolgár, további huszonhárom embert pedig továbbra is eltűntként tartanak számon - számolt be a BBC.

A helyi hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy az áldozatok száma tovább emelkedhet, és vélhetően újabb brit állampolgárok is vannak az elhunytak között. Bédar falu környékén több száz tűzoltó és katasztrófavédelmi szakember dolgozik a lángok továbbterjedésének megakadályozásán.

A Dél-Európát sújtó tartós, 40 Celsius-fok körüli hőség miatt idén nyáron erdőtüzek sorozata pusztított Franciaországban, Portugáliában és Spanyolországban. A rendkívüli szárazság, a hőség és az erős szél következtében a Los Gallardos-i tűz csütörtök délután rendkívül gyorsan terjedt. Bár a katasztrófa kiváltó okaként kezdetben egy leszakadt villanyvezetéket jelöltek meg, a helyi áramszolgáltató ezt az értesülést cáfolta.

Antonio Sanz, Andalúzia egészségügyért és katasztrófavédelemért felelős minisztere szerint az áldozatok többsége, de akár az összes elhunyt külföldi állampolgár lehetett. Egy teljesen kiégett autóban négy holttestet találtak, a jármű jobbkormányos kivitele alapján pedig a hatóságok arra következtetnek, hogy brit állampolgárok utaztak benne. Az áldozatok személyazonosságát eddig sem a spanyol hatóságok, sem a brit külügyminisztérium nem hozta nyilvánosságra.

Bédar önkormányzati tisztségviselői szerint néhány áldozat nem a kijelölt menekülési útvonalat választotta, az viszont még nem tisztázott, hogy az erről szóló tájékoztatás eljutott-e hozzájuk. Egy brit szemtanú beszámolója szerint a menekülés olyan volt, mintha a felszálló füstből egy gombafelhő alakult volna ki, mintha bomba robbant volna. A belga külügyminisztérium közölte, hogy a konzuli szolgálatok igyekeznek felvenni a kapcsolatot a térségben tartózkodó belga állampolgárokkal, mivel sokuknak van nyaralója a környéken.

A legalább tizenkét halálos áldozatot követelő katasztrófa a spanyol történelem egyik legsúlyosabb erdőtüzévé vált. Korábban, 1984-ben a Kanári-szigetekhez tartozó La Gomera szigetén húszan, míg 1979-ben Lloret de Mar közelében huszonegyen – köztük kilenc gyermek – vesztették életüket erdőtűzben. A Copernicus Klímaváltozási Szolgálat adatai szerint Európa a globális átlagnál kétszer gyorsabban melegszik, ez pedig egyre gyakoribb hőhullámokat és mind pusztítóbb tüzeket idéz elő.

Franciaország, Portugália és Görögország is érintett

Nyugat-Európa és különösen Franciaország területét ugyancsak pusztító erdőtüzek sújtják a mérések óta tapasztalt legmelegebb júniust követően. A rendkívüli hőség és a súlyos szárazság miatt a lángok leginkább a Pireneusok vidékén terjedtek el, ami miatt több ezer embert kellett evakuálni és korlátozni kényszerültek a Tour de France nézőközönségét is.

A klímakutatók szerint a rekordokat döntögető hőmérséklet a globális éghajlatváltozás közvetlen következménye, amely egyre intenzívebb hőhullámokat idéz elő. A hatóságok hatalmas erőket mozgósítottak a tűzoltáshoz, miközben az extrém forróság továbbra is komoly kockázatot jelent az ökoszisztémára és az infrastruktúrára. A tragikus események során eddig egy fiatal tűzoltó vesztette életét a mentési munkálatok közben.

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Az ABCnews azt írja, hogy a Franciaországot sújtó erdőtüzek közül a legjelentősebb a Pyrénées-Orientales régióban, a spanyol határ közelében pusztít, ahol eddig 4936 hektárnyi (több mint 12 000 hold) terület égett le. Ez a tűzvész jelenleg Nyugat-Európa legnagyobb aktív erdőtüze. Legalább 12 000 embert kellett evakuálni a Pyrénées-Orientales régióban. Bár a lángok mérséklődésével néhány lakos már visszatérhetett otthonába, szerdán még mindig kiürítve maradt 12 település, köztük a mintegy 2200 fős lakosságú Vinça városa is.

A rendkívüli hőség és szárazság miatt országszerte 54 megyében van érvényben magas vagy nagyon magas tűzveszély miatti riasztás, ami jelentős növekedés a korábbi évek rekordjaihoz képest. A tűz nagysága és a mentési munkálatok miatt a Tour de France szervezői is korlátozásokat vezettek be: a nézőket kitiltották az érintett hegyi útvonalak mellől, hogy az utakat szabadon tartsák a segélyhívó járművek és a tűzoltók forgalma számára. A lángok megfékezésén mintegy 450 tűzoltó dolgozik a földön és a levegőből, munkájukat pedig 170 csendőr is segíti a térségben.

Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben

Július 11-én az egész országban érvényben van a tűzgyújtási tilalom. Tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) megállapítása és visszavonása függ a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. A tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság (NÉBIH EI) közleményt küld az érintett szervezeteknek, országos közszolgálati médiának, és hivatalos honlapján közzéteszi a tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) szóló térképet. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) a NÉBIH EI hivatalos honlapja mellett tájékozódhat a www.erdotuz.hu weboldalon, az onnan is elérhető további szakmai honlapokon, amelyek számos egyéb hasznos információval szolgálnak a szabad területen történő tűzgyújtásról.

A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély időszaka) megállapítására vonatkozó körülményeket a NÉBIH EI minden nap értékeli, és egyeztetve a BM OKF-fel dönt arról, hogy a következő napon szükséges-e tűzgyújtási tilalom kihirdetése, vagy nem. A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) a közzétételtől a visszavonásig (a helyzetben bekövetkezett változás kihirdetéséig) él. Az említett honlapokon napi frissítéssel megtekinthető, hogy van-e érvényben tűzgyújtási tilalom (megállapított fokozott tűzveszély).