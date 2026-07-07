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Kvíz

Kvíz: Még mindig a régi nyári slágereket dúdolod? Lássuk, emlékszel-e a részletekre!

Pénzcentrum
2026. július 7. 18:05

Vannak slágerek, amik egy dallamfoszlány vagy egy apró szövegrészlet hallatán máris kérlelhetetlenül szólni kezdenek a fejünkben. A nyári dalok között különösen sok ilyen akad: generációkon át népszerű klasszikusok és már-már retró popslágerek egyaránt megénekelték a nyári élményeket, szerelmeket és bulikat. Lehet, hogy némelyiket évek óta nem hallottad, mégis fel tudnád idézni szóról szóra a szövegét. Vagy mégsem? Ebben a kvízben tesztelheted, mennyire hagytak benned maradandó nyomot a magyar nyarak emlékezetes slágerei és előadói. 

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Kvíz: Még mindig a régi nyári slágereket dúdolod? Lássuk, emlékszel-e a részletekre !

1/10 kérdés
Milyen különleges közlekedési eszköz viszi nyaralni a Carpe Diem tagjait?
Szerelemvonat
Álomhajó
Meseautó
Limbó Hintó
2/10 kérdés
A „Nyár van, alig fürdőruhában / Égetem magam a napon” sorokat sokan az UFO együttes 1999-es slágeréből tanulták meg. De melyik együttes dala volt eredetileg a Nyár van?
Hungária
Dolly Roll
Neoton Família
KFT
3/10 kérdés
Mi az egyetlen dolog, amit a 4F Club énekese magával vitt az útra, miután „napfény járta át a szívét újra”?
Egy napszemüveget
Egy balatoni térképet
Egy üveg napolajat
Egy szál bikinit
4/10 kérdés
Melyik idegen nyelvű kifejezés a neve annak a lánycsapatnak, amelynek a „Vár ránk a nyár” című slágert köszönhetjük?
Carpe Diem
Pa-Dö-Dö
C’est La Vie
Inflagranti
5/10 kérdés
Melyik magyar együttesé az a „Régi nyár” című dal, ami bebizonyítja, hogy egy nyári popsláger nemcsak az önfeledt jókedvről, hanem a melankolikus emlékezésről is szólhat?
Baby Sisters
Fresh
Venus
Bestiák
6/10 kérdés
Mi az a nagyon fontos strandolási kellék, amelynek használatára az UFO 1997-es slágere buzdít, még akkor is, ha „nyár van és semmi baj”?
Strandpapucs
Napszemüveg
Szúnyogriasztó
Napolaj
7/10 kérdés
Melyik évben adták ki azt a dalt, amelyben Németh Lehel és Felföldi Anikó arról énekel, hogy nekik a Balaton a Riviéra?
1971
1951
1981
1961
8/10 kérdés
Minek a szemszögéből énekli a Sugarloaf énekese a Ragga II sorait: „Fekszem a vízen és süt rám a nap / Jó neked a parton, szárazon vagy”?
Vízihulla
Balatoni kalóz
Lyukas gumimatrac
Papírcsónak
9/10 kérdés
Generációk óta megkerülhetetlen a nyárias gyerekdalok között a Pancsoló kislány. A dalszöveget mindenki kívülről fújja, de azt vajon tudod, ki énekelte az eredeti, 1959-es verziót?
Koós János
Kovács Eszti
Halász Judit
Zalatnay Sarolta
10/10 kérdés
A KFT együttes szerint mi az, ami „hányszor elmúlt már, de újra vár”?
A balatoni nyár
A dunaparti csónakház
Az egynyári szerelem
A fonyódi resti
Címlapkép: Getty Images
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