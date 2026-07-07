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Vannak slágerek, amik egy dallamfoszlány vagy egy apró szövegrészlet hallatán máris kérlelhetetlenül szólni kezdenek a fejünkben. A nyári dalok között különösen sok ilyen akad: generációkon át népszerű klasszikusok és már-már retró popslágerek egyaránt megénekelték a nyári élményeket, szerelmeket és bulikat. Lehet, hogy némelyiket évek óta nem hallottad, mégis fel tudnád idézni szóról szóra a szövegét. Vagy mégsem? Ebben a kvízben tesztelheted, mennyire hagytak benned maradandó nyomot a magyar nyarak emlékezetes slágerei és előadói.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Még mindig a régi nyári slágereket dúdolod? Lássuk, emlékszel-e a részletekre ! 1/10 kérdés Milyen különleges közlekedési eszköz viszi nyaralni a Carpe Diem tagjait? Szerelemvonat Álomhajó Meseautó Limbó Hintó Következő kérdés 2/10 kérdés A „Nyár van, alig fürdőruhában / Égetem magam a napon” sorokat sokan az UFO együttes 1999-es slágeréből tanulták meg. De melyik együttes dala volt eredetileg a Nyár van? Hungária Dolly Roll Neoton Família KFT Következő kérdés 3/10 kérdés Mi az egyetlen dolog, amit a 4F Club énekese magával vitt az útra, miután „napfény járta át a szívét újra”? Egy napszemüveget Egy balatoni térképet Egy üveg napolajat Egy szál bikinit Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik idegen nyelvű kifejezés a neve annak a lánycsapatnak, amelynek a „Vár ránk a nyár” című slágert köszönhetjük? Carpe Diem Pa-Dö-Dö C’est La Vie Inflagranti Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik magyar együttesé az a „Régi nyár” című dal, ami bebizonyítja, hogy egy nyári popsláger nemcsak az önfeledt jókedvről, hanem a melankolikus emlékezésről is szólhat? Baby Sisters Fresh Venus Bestiák Következő kérdés 6/10 kérdés Mi az a nagyon fontos strandolási kellék, amelynek használatára az UFO 1997-es slágere buzdít, még akkor is, ha „nyár van és semmi baj”? Strandpapucs Napszemüveg Szúnyogriasztó Napolaj Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik évben adták ki azt a dalt, amelyben Németh Lehel és Felföldi Anikó arról énekel, hogy nekik a Balaton a Riviéra? 1971 1951 1981 1961 Következő kérdés 8/10 kérdés Minek a szemszögéből énekli a Sugarloaf énekese a Ragga II sorait: „Fekszem a vízen és süt rám a nap / Jó neked a parton, szárazon vagy”? Vízihulla Balatoni kalóz Lyukas gumimatrac Papírcsónak Következő kérdés 9/10 kérdés Generációk óta megkerülhetetlen a nyárias gyerekdalok között a Pancsoló kislány. A dalszöveget mindenki kívülről fújja, de azt vajon tudod, ki énekelte az eredeti, 1959-es verziót? Koós János Kovács Eszti Halász Judit Zalatnay Sarolta Következő kérdés 10/10 kérdés A KFT együttes szerint mi az, ami „hányszor elmúlt már, de újra vár”? A balatoni nyár A dunaparti csónakház Az egynyári szerelem A fonyódi resti Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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