Szakmai szervezetek és kutatók szerint továbbra sem megbízhatóak a Központi Statisztikai Hivatal adatai.
Milliókat érhet ez a munkahelyváltás Magyarországon: diploma nem kell, rengeteg embert keresnek – az AI sem váltja ki
Bár a mesterséges intelligencia már most számos területen átalakította a munkaerőpiacot, vannak szakmák, ahol továbbra is nélkülözhetetlen a személyes jelenlét és a gyakorlati szaktudás. A villanyszerelők iránt évek óta nagy a kereslet, és a szakértők szerint ez a következő időszakban sem fog érdemben csökkenni. Az építőipari beruházások, a hálózatok korszerűsítése, az okosotthonok és az elektromos autók terjedése egyaránt növeli az igényt a jól képzett szakemberekre. Megnéztük, hogyan lehet ma villanyszerelővé válni, mennyit lehet keresni a szakmában, és milyen jövő vár azokra, akik ezt a pályát választják.
Egyre többen tartanak attól, hogy a mesterséges intelligencia részben vagy egészben ki fogja váltani a munkájukat a jövőben. A félelem nem alaptalan: egyes junior álláshirdetések száma az AI térnyerésével jelentősen csökkent, és számos vállalat jelentett már be nagy leépítéseket a mesterséges intelligenciára hivatkozva.
A teljes képhez persze azt is hozzá kell tenni, hogy az elmúlt időszakban már arról is érkeztek hírek, hogy több cég felülvizsgálta korábbi döntését, miszerint az AI teljeskörűen képes kiváltani a humán munkaerőt, és visszahívták elbocsátott dolgozóikat (Ilyen volt többek közt a Ford is, akik több száz mérnököt vettek vissza, miután az AI nem hozta a várt eredményeket), és persze az is igaz, hogy az AI nem csak kivált, hanem teremt is munkahelyeket.
A bizonytalanság érzése persze sokakban ott van, és sokan szeretnének olyan szakmát maguknak, melyet egy gép nem fog tudni elvégezni. Ugyan az ilyen pozíciók száma egyre szűkösebb, az még mindig elmondható, hogy a kétkezi munkákat és azokat a foglalkozásokat, melyek személyes jelenlétet, helyszíni feladatellátást igényelnek, a mesterséges intelligencia jóval kevésbé veszélyezteti. Ilyen a burkolók munkája is, melyről korábban már írtunk a Pénzcentrumon, és ugyanez igaz a villanyszerelőkre is, akik munkájáról mostani cikkünkben írunk bővebben.
A villanyszerelők azok a szakemberek, akik lakóházakban, ipari és gazdasági létesítményekben szerelik, javítják és karbantartják az áramellátáshoz szükséges vezetékrendszert. Munkájuk során vezetékeket, kapcsolókat, biztosítékokat és egyéb villamos berendezéseket szerelnek, elhárítják a hálózati hibákat, valamint ellenőrzik az elektromos rendszerek biztonságos működését. Feladataik közé tartozhat emellett villamos gépek és transzformátorok javítása, tekercselése, illetve az elektromos rendszerek tervezése és műszaki vizsgálata is.
Hogy lehet valakiből villanyszerelő?
A villanyszerelő képzés elkezdéséhez nincs szükség sok előfeltételre, általában az elvégzett 8. osztály és egy egészségügyi alkalmassági az elvárás. Kompetenciák tekintetében elengedhetetlen a jó szemmérték, a tér- és színlátás és a kézügyesség, emellett az önállóság, a problémamegoldó, valamint az együttműködési készség is fontos.
Mivel az első két szakma megszerzését felnőttképzési jogviszonyban ingyenesen biztosítja az állam, így sok képzőhelyen van lehetőség a térítésmentes tanulásra azoknak, akik még nem rendelkeznek az új rendszerben szerzett szakképesítéssel. A képzés időtartama képzőhelyenként eltérő lehet, de jellemzően 1–2 év. Az órákat legtöbb esetben délutánonként, vagy hétvégén tartják meg, így munka mellett is lehetőség van a képzés elvégzésére, de olyan iskolák is vannak, ahol egyéni ütemezés kialakítását is vállalják. Amennyiben valaki rendelkezik előismeretekkel, úgy bizonyos modulokból akár felmentést is kaphat, és le is rövidítheti ezzel a képzést.
Ennyit keresnek a villanyszerelők
A KSH legfrissebb adatai szerint 2025-ben a teljes munkaidőben alkalmazásban álló villanyszerelők bruttó átlagkeresete havonta 597 301 forint volt. Az általunk megtekintett álláshirdetésekben ugyanakkor ennél általában magasabb összegekkel találkoztunk, még olyan hirdetések esetében is, ahol nem vártak el tapasztalatot. A hirdetésekben a bérek többsége nettó 400 ezer és 850 ezer forint közé esett, a pontos összeg pedig általában a munkavégzés helyétől, a feladatok jellegétől és a szaktudástól is függött.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Emellett természetesen a villanyszerelők jövedelme jelentősen függ attól is, hogy alkalmazottként vagy vállalkozóként dolgoznak. Alkalmazottként a fizetés kiszámíthatóbb, de korlátozottabb, vállalkozóként pedig általában lényegesen magasabb bevétel is elérhető, ugyanakkor a vállalkozói léttel együtt járnak egyéb feladatok is: gondoskodni kell az ügyfélszerzésről, az adminisztrációról, az adózási kötelezettségekről, a szerszámok és járművek fenntartásáról, valamint számolni kell azzal is, hogy a bevételek nem minden hónapban alakulnak egyformán.
A jövő villanyszerelői
2025-ben a villanyszerelő a legkeresettebb kékgalléros pozíciók közé tartozott, és várhatóan a következő években sem fog csökkenni irántuk a kereslet. Az új lakóingatlanok építése, a régi elektromos hálózatok korszerűsítése, valamint a megújuló energiát hasznosító rendszerek, az okosotthonok és az elektromos autók terjedése egyaránt növeli a szakemberek iránti igényt. És bár az automatizáció folyamatosan fejlődik, az AI ezen a területen feltehetőleg inkább kiegészíti, mintsem helyettesíti a humán munkaerőt.
Ugyanakkor fontos kérdés lesz, hogy ki fogja elvállalni ezt és az ezekhez hasonló pozíciókat, ugyanis ezekben a munkakörökben továbbra is kevés a fiatal. Ennek vannak persze demográfiai okai is, de a szakemberek szerint az is közrejátszik, hogy sokszor a munkáltatók nem a fiatalok elvárásainak megfelelően kommunikálnak.
A Z generáció számára már elengedhetetlen az átláthatóság, a gyors toborzás, a jó munkahelyi közösség, a mentorálás és a rugalmas munkafeltételek. A szakértők szerint a cégek akkor lehetnek sikeresek a toborzásban, ha már a diákévek alatt megszólítják a fiatalokat diákmunka- és gyakornoki programokkal, így időben biztosíthatják a jövő szakember-utánpótlását.
Hatalmas dolog derült ki a magyar fiatalok fizetéséről: szinte mindenki erre a fordulatra készül még idén
Egyre optimistábban látják fizetési kilátásaikat a dolgozó fiatalok.
A munkáltatók gyakran az információhiány miatt ódzkodnak attól, hogy megváltozott munkaképességűeket foglalkoztassanak.
Rengeteg magyar kerülhet bajba? Hamarosan nem lesz olyan munka, amit ne érné meg AI-jal és robotokkal kiváltani
A mesterséges intelligencia és a robotika néhány éven belül alapjaiban alakíthatja át a munkaerőpiacot.
Óriási tévhitben élnek a magyar dolgozók a szabadságaik kapcsán: itt az igazság, amivel mindenkinek érdemes tisztában lennie
A nyári szabadságok időszakában évről évre ugyanazok a kérdések merülnek fel a munkahelyeken.
Megszólalt a Magyar Posta: ilyen intézkedésekről dönthetenek hőség idején - Újabb hőkupola közelít az ország felé
A küldemények feldolgozása, kézbesítése jelenleg a megszokott rendben zajlik és valamennyi posta a megszokott nyitvatartás szerint működik, viszont hamarosan érkezik az újabb hőkupola.
Szigorú elvárások, kemény kiképzés és komoly felelősség – ilyen valójában a légiutas-kísérők munkája.
Ezzel a melóval most is bankot robbanthatsz: szinte bárhol állást találsz vele, a cégek itthon is egymásra licitálnak a dolgozókért
Akár bruttó 700 ezer forintot is kereshet egy targoncavezető, de regionálisan nagy eltérések lehetnek a bérekben.
Manapság egyre nehezebb a mezőgazdaságban egyre nagyobb gondot okoz a munkaerőhiány, amit a vendégmunkások foglalkoztatásának szigorítása is tovább fokozhat.
200 állásra jelentkezett, mégsem kellett senkinek: egyre nehezebb dolga van a pályakezdőknek Magyarországon
A lassuló gazdaság és az MI miatt egyre kevesebb a belépő szintű állás, sok fiatal hónapokig keres munkát.
A szegedi BYD-gyár a korábbi tervekkel ellentétben akár húszezer embernek is munkát adhat.
Döbbenetes bérigénnyel álltak elő a pályakezdő magyarok: ha ezt nem kapják meg, azonnal lelépnek az országból
Még költöznének is a fiatal mérkönaspiránsok abban az esetben, ha munkájukat más magyar városban jobban megfizetik.
A nyári szünet beköszöntével idén is jelentősen megnőtt a diákmunkák iránti kereslet: a fiatalok átlagosan bruttó 2000 és 2500 forint közötti órabérre számíthatnak.
2026 májusában 4 millió 654 ezer fő dolgozott Magyarországon, miközben a munkanélküliségi ráta 4,3 százalékon állt.
Ennyiből tengődnek a családok Magyarország nyomortelepülésein: generációkra be van betonozva a szegénység
Miközben a leggazdagabb magyar településeken már a 800 ezer forintot közelíti a nettó átlagkereset, addig a legszegényebb falvakban alig haladja meg a 165 ezer forintot.
Átlagosan bruttó 2180 forintos órabérre számíthatnak a diákok Magyarországon, miközben a munkáltatók egyre nagyobb arányban tüntetik fel a fizetéseket az álláshirdetésekben.
Elképesztő különbségek: egyes országokban napokat, máshol heteket kell dolgozni ugyanazért a pénzért
A világon hatalmas különbségek vannak a keresetekben: van, ahol gyorsan összejön 1000 dollár, máshol hetekbe telhet.
Óriási tévedés a magyar munkaerőpiacon: tízezrek kerülhetnek partvonalra, miközben rajtuk múlhat a cégek túlélése
Növekvő munkaerőhiány, háttérbe szoruló seniorok és AI-forradalom – beszámoló a The Seniors konfernciáról.
A bértranszparencia-irányelv hazai átültetésére a június 7-i határidő ellenére ugyan még nem került sor, de a munkáltatóknak már most is vannak teendőik.
-
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.
-
A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.