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Villamosmérnök-szerelő feladata a vezérlőszekrényben található elektromos vezeték feszültségének és áramának mérése és ellenőrzése.
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Milliókat érhet ez a munkahelyváltás Magyarországon: diploma nem kell, rengeteg embert keresnek – az AI sem váltja ki

Hegyi Letícia
2026. július 8. 10:03

Bár a mesterséges intelligencia már most számos területen átalakította a munkaerőpiacot, vannak szakmák, ahol továbbra is nélkülözhetetlen a személyes jelenlét és a gyakorlati szaktudás. A villanyszerelők iránt évek óta nagy a kereslet, és a szakértők szerint ez a következő időszakban sem fog érdemben csökkenni. Az építőipari beruházások, a hálózatok korszerűsítése, az okosotthonok és az elektromos autók terjedése egyaránt növeli az igényt a jól képzett szakemberekre. Megnéztük, hogyan lehet ma villanyszerelővé válni, mennyit lehet keresni a szakmában, és milyen jövő vár azokra, akik ezt a pályát választják.

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Egyre többen tartanak attól, hogy a mesterséges intelligencia részben vagy egészben ki fogja váltani a munkájukat a jövőben. A félelem nem alaptalan: egyes junior álláshirdetések száma az AI térnyerésével jelentősen csökkent, és számos vállalat jelentett már be nagy leépítéseket a mesterséges intelligenciára hivatkozva.

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A teljes képhez persze azt is hozzá kell tenni, hogy az elmúlt időszakban már arról is érkeztek hírek, hogy több cég felülvizsgálta korábbi döntését, miszerint az AI teljeskörűen képes kiváltani a humán munkaerőt, és visszahívták elbocsátott dolgozóikat (Ilyen volt többek közt a Ford is, akik több száz mérnököt vettek vissza, miután az AI nem hozta a várt eredményeket), és persze az is igaz, hogy az AI nem csak kivált, hanem teremt is munkahelyeket.

A bizonytalanság érzése persze sokakban ott van, és sokan szeretnének olyan szakmát maguknak, melyet egy gép nem fog tudni elvégezni. Ugyan az ilyen pozíciók száma egyre szűkösebb, az még mindig elmondható, hogy a kétkezi munkákat és azokat a foglalkozásokat, melyek személyes jelenlétet, helyszíni feladatellátást igényelnek, a mesterséges intelligencia jóval kevésbé veszélyezteti. Ilyen a burkolók munkája is, melyről korábban már írtunk a Pénzcentrumon, és ugyanez igaz a villanyszerelőkre is, akik munkájáról mostani cikkünkben írunk bővebben.

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A burkoló szakma azon kevés területek közé tartozik, amelyeket a mesterséges intelligencia várhatóan még jó hosszú ideig nem tud kiváltani.

A villanyszerelők azok a szakemberek, akik lakóházakban, ipari és gazdasági létesítményekben szerelik, javítják és karbantartják az áramellátáshoz szükséges vezetékrendszert. Munkájuk során vezetékeket, kapcsolókat, biztosítékokat és egyéb villamos berendezéseket szerelnek, elhárítják a hálózati hibákat, valamint ellenőrzik az elektromos rendszerek biztonságos működését. Feladataik közé tartozhat emellett villamos gépek és transzformátorok javítása, tekercselése, illetve az elektromos rendszerek tervezése és műszaki vizsgálata is.

Hogy lehet valakiből villanyszerelő?

A villanyszerelő képzés elkezdéséhez nincs szükség sok előfeltételre, általában az elvégzett 8. osztály és egy egészségügyi alkalmassági az elvárás. Kompetenciák tekintetében elengedhetetlen a jó szemmérték, a tér- és színlátás és a kézügyesség, emellett az önállóság, a problémamegoldó, valamint az együttműködési készség is fontos.

Mivel az első két szakma megszerzését felnőttképzési jogviszonyban ingyenesen biztosítja az állam, így sok képzőhelyen van lehetőség a térítésmentes tanulásra azoknak, akik még nem rendelkeznek az új rendszerben szerzett szakképesítéssel. A képzés időtartama képzőhelyenként eltérő lehet, de jellemzően 1–2 év. Az órákat legtöbb esetben délutánonként, vagy hétvégén tartják meg, így munka mellett is lehetőség van a képzés elvégzésére, de olyan iskolák is vannak, ahol egyéni ütemezés kialakítását is vállalják. Amennyiben valaki rendelkezik előismeretekkel, úgy bizonyos modulokból akár felmentést is kaphat, és le is rövidítheti ezzel a képzést.

Ennyit keresnek a villanyszerelők

A KSH legfrissebb adatai szerint 2025-ben a teljes munkaidőben alkalmazásban álló villanyszerelők bruttó átlagkeresete havonta 597 301 forint volt. Az általunk megtekintett álláshirdetésekben ugyanakkor ennél általában magasabb összegekkel találkoztunk, még olyan hirdetések esetében is, ahol nem vártak el tapasztalatot. A hirdetésekben a bérek többsége nettó 400 ezer és 850 ezer forint közé esett, a pontos összeg pedig általában a munkavégzés helyétől, a feladatok jellegétől és a szaktudástól is függött.

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Emellett természetesen a villanyszerelők jövedelme jelentősen függ attól is, hogy alkalmazottként vagy vállalkozóként dolgoznak. Alkalmazottként a fizetés kiszámíthatóbb, de korlátozottabb, vállalkozóként pedig általában lényegesen magasabb bevétel is elérhető, ugyanakkor a vállalkozói léttel együtt járnak egyéb feladatok is: gondoskodni kell az ügyfélszerzésről, az adminisztrációról, az adózási kötelezettségekről, a szerszámok és járművek fenntartásáról, valamint számolni kell azzal is, hogy a bevételek nem minden hónapban alakulnak egyformán. 

A jövő villanyszerelői

2025-ben a villanyszerelő a legkeresettebb kékgalléros pozíciók közé tartozott, és várhatóan a következő években sem fog csökkenni irántuk a kereslet. Az új lakóingatlanok építése, a régi elektromos hálózatok korszerűsítése, valamint a megújuló energiát hasznosító rendszerek, az okosotthonok és az elektromos autók terjedése egyaránt növeli a szakemberek iránti igényt. És bár az automatizáció folyamatosan fejlődik, az AI ezen a területen feltehetőleg inkább kiegészíti, mintsem helyettesíti a humán munkaerőt.

Ugyanakkor fontos kérdés lesz, hogy ki fogja elvállalni ezt és az ezekhez hasonló pozíciókat, ugyanis ezekben a munkakörökben továbbra is kevés a fiatal. Ennek vannak persze demográfiai okai is, de a szakemberek szerint az is közrejátszik, hogy sokszor a munkáltatók nem a fiatalok elvárásainak megfelelően kommunikálnak.

A Z generáció számára már elengedhetetlen az átláthatóság, a gyors toborzás, a jó munkahelyi közösség, a mentorálás és a rugalmas munkafeltételek. A szakértők szerint a cégek akkor lehetnek sikeresek a toborzásban, ha már a diákévek alatt megszólítják a fiatalokat diákmunka- és gyakornoki programokkal, így időben biztosíthatják a jövő szakember-utánpótlását.
Címlapkép: Getty Images
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