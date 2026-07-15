Sikersztori Magyarországon: dől a pénz azokhoz, akik ebbe fektették a megtakarításaikat

A magyar részvények 2026 első fél évében 26,6 százalékos hozamot értek el, miközben a feltörekvő piaci részvények 23,8 százalékkal, a nyersanyagok pedig 11,8 százalékkal emelkedtek. Az olajpiaci kockázatok, a mesterséges intelligencia által hajtott technológiai rali és a befektetői tőkeáramlások átrendeződése továbbra is meghatározzák a globális piacok mozgását. Eközben Magyarországon a mérséklődő infláció, a csökkenő hozamkörnyezet és az eurózónához való közeledés adhat okot a befektetői optimizmusra – hangzott el az MBH Befektetési Bank Piaci Pulzus című sajtóreggelijén.

Az idei év első hat hónapjában a magyar részvények 26,6 százalékos emelkedésének köszönhetően – 2024 után – ismét ez az eszközosztály bizonyult a legeredményesebbnek. Mindeközben a feltörekvő piaci részvények 23,8 százalékkal, a nyersanyagok 11,8 százalékkal, a hazai állampapírok pedig 9,6 százalékkal növelték értéküket, így a legjobb eredményt továbbra is egy széles körben diverzifikált portfólióval lehetett elérni.

„Az első fél év nyertesei között egyaránt találunk magyar részvényeket, feltörekvő piacokat és nyersanyagokat, ami jól mutatja, hogy a különböző eszközosztályok egyszerre képesek teljesíteni. Magyarország esetében idén 2,2 százalékos átlagos inflációval számolunk, év végére pedig a jelenleginél némileg magasabb, 5,6 százalékos lehet a tízéves hozam. Mindezek mellett folytatódhat a megkezdett kamatcsökkentési program, ami egyszerre támogathatja a kötvény- és részvénypiacokat” – mondta Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője.

EZ IS ÉRDEKELHET Meghökkentő adatok láttak napvilágot: így szakadt ketté Magyarország az elmúlt 15 évben A kutatás szerint a legmagasabb jövedelmű háztartások részesedése tovább nőtt, miközben az alacsonyabb jövedelmű rétegek helyzete alig javult.

Olaj, technológia és feltörekvő piacok a reflektorfényben

A befektetői hangulatot továbbra is jelentősen befolyásolja az olajpiac alakulása. A Brent típusú kőolaj ára a közel-keleti feszültségek nyomán először 110 dollár fölé ugrott, utána fokozatosan 70-80 dollár közötti szintre mérséklődött, majd a legutóbbi napokban ismét emelkedni kezdett. Bár az energiaárak továbbra is érzékenyen reagálnak a geopolitikai fejleményekre, a határidős piacok már nem számolnak tartós olajár-emelkedéssel. Ezzel párhuzamosan a technológiai szektor és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó növekedési várakozások továbbra is a részvénypiacok legfontosabb mozgatórugói közé tartoznak, így jelenleg egyszerre figyelhető meg a nyersanyag- és a technológiai befektetések erősödése.

Mindezek mellett, napjaink harmadik meghatározó trendje a feltörekvő piacok iránti befektetői figyelem felerősödése. Míg az utóbbi években főként az amerikai piac dominált, az év eleje óta jelentősen átrendeződtek a befektetői preferenciák: a feltörekvő piacok súlya egyes befektetési allokációkban már meghaladja a 40 százalékot, miközben az Egyesült Államok részesedése 37 százalék körül alakult.

Az AI rendszerszintű tényezővé vált, és Kína egyre fokozza a versenyt

Noha 2026 első hónapjaiban az S&P 500 az egyik legrosszabb évkezdését produkálta, március utolsó napjaiban radikális fordulat következett be: az amerikai részvénypiacok látványos emelkedésbe kapcsoltak, így az index jelenleg az egyik legjobb éves teljesítményét mutatja. Feltűnő jelenség, hogy az amerikai piacok emelkedésének jelentős része néhány nagyvállalat teljesítményéhez kötődik; bár az idei évben már a kisebb kapitalizációjú társaságok is bekapcsolódtak a raliba, a vezető indexek növekedési képességét továbbra is egy szűk vállalati kör adja. Ez a koncentráció ugyan támogatja a piac emelkedését, de sérülékenyebbé is teheti azokat, hiszen a befektetői hangulat változása vagy néhány meghatározó technológiai vállalat eredményei aránytalanul nagy hatást gyakorolhatnak az indexek teljesítményére. A március végén tapasztalt fordulat mögött részben a technológiai szektor erősödése, részben pedig a mesterséges intelligenciához kapcsolódó növekedési várakozások álltak.

Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője szerint a befektetőknek egyre inkább számolniuk kell azzal, hogy a mesterséges intelligencia már nem egy futó technológiai trend, hanem olyan strukturális tényező, amely a teljes piaci ökoszisztémára hatással van. „A mesterséges intelligencia fejlődésével kapcsolatos hírek és várakozások ma már gyakran egyszerre mozgatják a részvény-, kötvény- és devizapiacokat is. A globális gazdaság egyre érzékenyebben reagál az AI-hoz kapcsolódó várakozások változásaira, ami új típusú kockázatokat és lehetőségeket is teremt a befektetők számára. Számolni kell azzal is, hogy AI-fejlesztésben Kína már a nyugati cégek nyakában liheg; a kínai modellek jellemzően az amerikaiak 80-85 százalékát nyújtják teljesítményben, viszont mindezt tizedakkora költségen. Látható, hogy a háztartási eszközök és az autóipar után ezen a területen is végletekig fokozódik a verseny.”

Magyarország kedvező pozícióban lehet

A hazai piacot illetően az MBH Befektetési Bank szakértői szerint egyre több tényező támogatja a pozitív befektetői megítélést. A bank várakozása szerint az euró-forint árfolyam a jelenlegi szintekről akár 360 forintig gyengülhet, míg a nemrég megkezdett monetáris lazítási program révén az alapkamat 5 százalék alá süllyedhet a következő időszakban.

A kedvező makrogazdasági folyamatok a hazai részvénypiac teljesítményében is tükröződnek. A BUX index történelmi csúcsok közelében jár, miközben a magyar részvények az idei első fél év egyik legjobb teljesítményét nyújtották. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a régiós részvénypiacok erejét jelentős részben továbbra is a bankszektor és az energetikai vállalatok adják, így a befektetőknek az indexek emelkedése mögött meghúzódó vállalati és szektorszintű kockázatokat is érdemes figyelemmel kísérniük.