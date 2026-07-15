2026. július 15. szerda Henrik, Roland
23 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Ma 21:00
Középdöntő
FRA
Franciaország ?
?
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Close-up of Hungarian forint banknotes, focusing on a 20,000 forint note with a detailed portrait of a historical figure. The intricate designs, colors, and security features are prominently displayed, highlighting the currencys artis
Megtakarítás

Sikersztori Magyarországon: dől a pénz azokhoz, akik ebbe fektették a megtakarításaikat

Pénzcentrum
2026. július 15. 19:14

A magyar részvények 2026 első fél évében 26,6 százalékos hozamot értek el, miközben a feltörekvő piaci részvények 23,8 százalékkal, a nyersanyagok pedig 11,8 százalékkal emelkedtek. Az olajpiaci kockázatok, a mesterséges intelligencia által hajtott technológiai rali és a befektetői tőkeáramlások átrendeződése továbbra is meghatározzák a globális piacok mozgását. Eközben Magyarországon a mérséklődő infláció, a csökkenő hozamkörnyezet és az eurózónához való közeledés adhat okot a befektetői optimizmusra – hangzott el az MBH Befektetési Bank Piaci Pulzus című sajtóreggelijén.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az idei év első hat hónapjában a magyar részvények 26,6 százalékos emelkedésének köszönhetően – 2024 után – ismét ez az eszközosztály bizonyult a legeredményesebbnek. Mindeközben a feltörekvő piaci részvények 23,8 százalékkal, a nyersanyagok 11,8 százalékkal, a hazai állampapírok pedig 9,6 százalékkal növelték értéküket, így a legjobb eredményt továbbra is egy széles körben diverzifikált portfólióval lehetett elérni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„Az első fél év nyertesei között egyaránt találunk magyar részvényeket, feltörekvő piacokat és nyersanyagokat, ami jól mutatja, hogy a különböző eszközosztályok egyszerre képesek teljesíteni. Magyarország esetében idén 2,2 százalékos átlagos inflációval számolunk, év végére pedig a jelenleginél némileg magasabb, 5,6 százalékos lehet a tízéves hozam. Mindezek mellett folytatódhat a megkezdett kamatcsökkentési program, ami egyszerre támogathatja a kötvény- és részvénypiacokat” – mondta Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője.

Meghökkentő adatok láttak napvilágot: így szakadt ketté Magyarország az elmúlt 15 évben
EZ IS ÉRDEKELHET
Meghökkentő adatok láttak napvilágot: így szakadt ketté Magyarország az elmúlt 15 évben
A kutatás szerint a legmagasabb jövedelmű háztartások részesedése tovább nőtt, miközben az alacsonyabb jövedelmű rétegek helyzete alig javult.

Olaj, technológia és feltörekvő piacok a reflektorfényben

A befektetői hangulatot továbbra is jelentősen befolyásolja az olajpiac alakulása. A Brent típusú kőolaj ára a közel-keleti feszültségek nyomán először 110 dollár fölé ugrott, utána fokozatosan 70-80 dollár közötti szintre mérséklődött, majd a legutóbbi napokban ismét emelkedni kezdett. Bár az energiaárak továbbra is érzékenyen reagálnak a geopolitikai fejleményekre, a határidős piacok már nem számolnak tartós olajár-emelkedéssel. Ezzel párhuzamosan a technológiai szektor és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó növekedési várakozások továbbra is a részvénypiacok legfontosabb mozgatórugói közé tartoznak, így jelenleg egyszerre figyelhető meg a nyersanyag- és a technológiai befektetések erősödése.

Mindezek mellett, napjaink harmadik meghatározó trendje a feltörekvő piacok iránti befektetői figyelem felerősödése. Míg az utóbbi években főként az amerikai piac dominált, az év eleje óta jelentősen átrendeződtek a befektetői preferenciák: a feltörekvő piacok súlya egyes befektetési allokációkban már meghaladja a 40 százalékot, miközben az Egyesült Államok részesedése 37 százalék körül alakult.

Az AI rendszerszintű tényezővé vált, és Kína egyre fokozza a versenyt

Noha 2026 első hónapjaiban az S&P 500 az egyik legrosszabb évkezdését produkálta, március utolsó napjaiban radikális fordulat következett be: az amerikai részvénypiacok látványos emelkedésbe kapcsoltak, így az index jelenleg az egyik legjobb éves teljesítményét mutatja. Feltűnő jelenség, hogy az amerikai piacok emelkedésének jelentős része néhány nagyvállalat teljesítményéhez kötődik; bár az idei évben már a kisebb kapitalizációjú társaságok is bekapcsolódtak a raliba, a vezető indexek növekedési képességét továbbra is egy szűk vállalati kör adja. Ez a koncentráció ugyan támogatja a piac emelkedését, de sérülékenyebbé is teheti azokat, hiszen a befektetői hangulat változása vagy néhány meghatározó technológiai vállalat eredményei aránytalanul nagy hatást gyakorolhatnak az indexek teljesítményére. A március végén tapasztalt fordulat mögött részben a technológiai szektor erősödése, részben pedig a mesterséges intelligenciához kapcsolódó növekedési várakozások álltak.

Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője szerint a befektetőknek egyre inkább számolniuk kell azzal, hogy a mesterséges intelligencia már nem egy futó technológiai trend, hanem olyan strukturális tényező, amely a teljes piaci ökoszisztémára hatással van. „A mesterséges intelligencia fejlődésével kapcsolatos hírek és várakozások ma már gyakran egyszerre mozgatják a részvény-, kötvény- és devizapiacokat is. A globális gazdaság egyre érzékenyebben reagál az AI-hoz kapcsolódó várakozások változásaira, ami új típusú kockázatokat és lehetőségeket is teremt a befektetők számára. Számolni kell azzal is, hogy AI-fejlesztésben Kína már a nyugati cégek nyakában liheg; a kínai modellek jellemzően az amerikaiak 80-85 százalékát nyújtják teljesítményben, viszont mindezt tizedakkora költségen. Látható, hogy a háztartási eszközök és az autóipar után ezen a területen is végletekig fokozódik a verseny.”

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Magyarország kedvező pozícióban lehet

A hazai piacot illetően az MBH Befektetési Bank szakértői szerint egyre több tényező támogatja a pozitív befektetői megítélést. A bank várakozása szerint az euró-forint árfolyam a jelenlegi szintekről akár 360 forintig gyengülhet, míg a nemrég megkezdett monetáris lazítási program révén az alapkamat 5 százalék alá süllyedhet a következő időszakban.

A kedvező makrogazdasági folyamatok a hazai részvénypiac teljesítményében is tükröződnek. A BUX index történelmi csúcsok közelében jár, miközben a magyar részvények az idei első fél év egyik legjobb teljesítményét nyújtották. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a régiós részvénypiacok erejét jelentős részben továbbra is a bankszektor és az energetikai vállalatok adják, így a befektetőknek az indexek emelkedése mögött meghúzódó vállalati és szektorszintű kockázatokat is érdemes figyelemmel kísérniük.

 
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #alapkamat #megtakarítás #infláció #tőzsde #olaj #részvények #mesterséges intelligencia #forintárfolyam #bux index #MBH Bank

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:14
19:01
18:44
18:40
18:32
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. július 15. 16:46
Órákon belül elbúcsúzhatunk kedvenc állampapírjainktól - Meddig folytatódhat a kamatvágás?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. július 15. 18:45
Közeleg az ítélet Daphne Caruana Galizia meggyilkolásának ügyében, de Málta máig nem hajtotta végre a szükséges sajtóreformokat
Augusztusban ítélet születhet Yorgen Fenech máltai üzletember ügyében, akit azzal vádolnak, hogy köz...
Bankmonitor  |  2026. július 15. 16:23
Csak egy megyeszékhelyen elég az átlagbér, hogy házat vegyél
Egy átlagos keresetből már gyakorlatilag elérhetetlenné vált egy átlagos méretű családi ház megvásár...
Holdblog  |  2026. július 14. 17:03
Több orvos jut egy lakosra Magyarországon, a régió mégis elhúzott mellettünk
A magyar egészségügyről szóló vitákban gyakran halljuk, hogy kevés az orvos. A statisztika ennél árn...
Kasza Elliott-tal  |  2026. július 10. 21:14
Accenture plc - elemzés
A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 15.
Most dől el a százmilliárdos monstrumok sorsa: turistaparadicsom vagy zárt elitnegyed lesz a Budai Várból?
2026. július 14.
Aggasztó forgatókönyv érik Németországban: Magyarország is keményen megsínyli, ha ez bekövetkezik
2026. július 15.
Nők a politikában: van előrelépés, de még messze az egyenlőség
2026. július 15.
Rengeteg magyar fiatalt csap arcul a valóság: ezért nem lesz soha akkora vagyonuk, mint szüleiknek, nagyszüleiknek
2026. július 15.
Villámgyorsan tönkremehet a nyaralás, ha enélkül indulsz útnak 2026-ban: nem érdemes kockáztatni
NAPTÁR
Tovább
2026. július 15. szerda
Henrik, Roland
29. hét
Július 15.
Bíróságok napja
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 június: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán júniusban
2
2 hónapja
Mennyi pénzt illik adni esküvőre 2026-ban? Ezt írja elő az esküvői etikett
3
1 hete
Ide vezetett Orbánék készpénz-mániája: kiderült, miért félnek ennyire a bankoktól a magyarok
4
4 hete
Családi pótlék utalás 2026 július: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán júliusban
5
1 napja
Vadiúj csalás terjed Magyarországon: egyetlen telefonhívás után eltűnhet az összes megtakarítás
PÉNZÜGYI KISOKOS
Integrál önrészesedés
a bagatell-károk kiszűrésének módszere. a minimális térítendő kárösszeg meghatározásával. Ha a kár az integrál önrész alatt marad, a biztosító nem térít, ha viszont fölötte van, akkor - levonás nélkül - megfizeti az egész kárt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 15. 19:01
Nők a politikában: van előrelépés, de még messze az egyenlőség
Pénzcentrum  |  2026. július 15. 17:59
Kvíz: Otthon vagy művészetek világában? Lássuk, mit tudsz az irodalom, zene, filmek, képzőművészet kapcsolatairól!
Agrárszektor  |  2026. július 15. 18:28
Szereted a kávét, csokoládét? Akkor erről mindenképp tudnod kell