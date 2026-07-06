Hamarosan újra vendégeket fogadhat a Zala megyei Pusztaszentlászló termálfürdője. A közel négy éve zárva tartó Aqua Barbara Termálfürdő új tulajdonoshoz kerülhet.
Óriási drágulás az építőiparban: sokba kerülhet a magyaroknak a szigetelés, ha vakon kivárnak az állami támogatásra
Hatalmas volatilitás jellemezte az idei hőszigetelési piacot, ahol az év eleji, iráni konfliktus okozta drágulási pánikot a nyár eleji enyhülés váltotta fel. Miközben az általános építőanyagok ára stabilan, az inflációt követve emelkedett, az EPS-termékek árazása a világpolitikai hírekre és a forint árfolyamára is rendkívül érzékenyen reagált. A Pénzcentrum Hetifókusz körképe az ÉVOSZ és a BACHL közreműködésével vizsgálja meg, miért nem érdemes pánikvásárlásokba bocsátkozni, és mire számíthatnak a lakossági felújítók a 2026-os esztendő második felében.
A 2026-os év eddigi időszaka meglehetősen turbulens hónapokat hozott a hazai építőiparban, különösen a hőszigetelő anyagok piacán. A globális geopolitikai feszültségek, az iráni konfliktus, az energiaár-sokk és az új állami támogatási programok körüli várakozás mind rányomták a bélyegüket a szektorra. Bár az esztendő elején komoly drágulási hullámtól tartottak a szakértők, a makrogazdasági folyamatok és a piac belső mechanizmusai végül sajátos helyzetet teremtettek.
Hetifókusz című cikksorozatunk a szektor három meghatározó szereplőjének segítségével – az ÉVOSZ és az ÚjHáz Centrum képviseletében egy átfogó kereskedelmi szakmai nézőponton, valamint a BACHL révén a gyártói realitásokon keresztül mutatjuk be, mi vár a felújítóra és az építkezőre a jelenlegi piaci környezetben.
A BACHL tapasztalatai: Pánikvásárlások és gyorsan reagáló árak a gyártósoron
A hazai EPS hőszigetelő-anyag gyártó, a BACHL válaszai a mindennapi gyártói és kereskedelmi realitásokba engednek betekintést. A szigeteléssel foglalkozó vállalatnál elmondták, hogy a kereslet – az elmúlt két év tendenciáihoz hasonlóan – rendkívül alacsony a termékkategóriáikban. Ennek ellenére a piaci árak és a megrendelési volumenek extrém kilengéseket mutattak idén.
A vállalat tapasztalatai szerint az EPS alapú termékeknél januártól májusig több mint 30 százalékos áremelkedés ment végbe.
Ugyanakkor a nemzetközi eseményekre rendkívül érzékenyen reagál a szegmens: a hormuzi krízis lezárásának hírére az árak már június elejétől ismét lefelé indultak.
Jelenleg nincs készlethiány
Felmerül a kérdés, hogy vajon a drágulás és az ellátási láncok zavarai okoztak-e fizikai áruhiányt. A BACHL válasza megnyugtató: jelenleg nincs készlethiány, ha valaki holnap egy teherautóval beállít, azonnal megkap mindent. Ugyanakkor márciusban még többhetes várólisták voltak.
A gyártó szerint az EPS termékkörben alapvetően nincs kapacitáshiány – a hazai gyártók az éves igények 2-3-szorosát is képesek lennének lefedni –, a problémát inkább a piac pszichológiája okozza.
Előfordul, hogy egy masszív, hónapon belüli 10-15%-os áremelés hírére a kivitelezők és az építőanyag kereskedők a heti igényeik 7-8-szorosára adnak le megrendeléseket, ráadásul gyártói visszaigazolás hiányában ezt több beszállító felé is megteszik
– nyilatkozta a Pénzcentrumnak Kamrás Gábor, a BACHL ügyvezető igazgatója.
A szakértő szerint ezek az indokolatlan "pánikrohamok" és megrendelés-dömpingek azok, amelyek átmeneti várólistákhoz vezetnek, és amelyeket a gyártóknak csak több hetes késéssel sikerül kisimítaniuk.
A világpiac és a magyar tüzép telepek távolsága
A vállalatnál is megerősítették, hogy a kőolaj árának változása jelentős hatással van az EPS árára. Ugyanakkor az árakat hagyományosan az építőipar szezonalitása, valamint a kereslet és a kínálat egyensúlytalansága mozgatja; még változatlan kőolajárak mellett is hatalmas volatilitás tud kialakulni a piacon.
Erre kiváló példa volt korábban a Covid-lezárások alatti "barkács-boom", a Szuezi-csatorna eltorlaszolása, vagy éppen a hazai 3+3 milliós otthonfelújítási támogatás 2022-es kifutása, amely robbanásszerű keresletnövekedést okozott.
– magyarázta Kamrás Gábor.
A világpiaci árak begyűrűzése a hazai építőanyag-kereskedésekbe sajátos dinamikát követ. A felfelé tartó árak – a tüzépek készleteitől függően – nagyjából 2-4 hét alatt jelennek meg a végfelhasználóknál. Ezzel szemben, ha az árak csökkenésnek indulnak, azt a piaci szereplők azonnal kikövetelik, így egy árcsökkenési hullám gyakorlatilag 1 héten belül végigszalad a teljes hazai értékláncon.
Mit és mennyiért veszünk?
A termékpreferenciák folyamatosan tolódnak el az energiahatékonyság irányába. A BACHL 2-től 40 centiméterig gyárt szigetelőanyagokat, de a legnépszerűbbek jelenleg a legjobb ár-érték arányú hagyományos fehér, 10, 15 és 20 cm vastagságú homlokzati EPS lemezek. Pozitív tendencia, hogy az átlagvastagság évről évre növekszik.
A 10 cm-es szigetelés részaránya vállalatunknál folyamatosan csökken (jelenleg már csak kb. 20%), míg a 15 cm-es vastagság monoton növekszik (a cégnél ez adja az eladások 55%-át), és a 20 cm-es anyagok iránti kereslet is bővül, igaz, lassabb ütemben (kb. 23%). Ezek az arányok természetesen gyártónként és földrajzi régiónként is különböznek.
Ami a konkrét anyagiakat illeti, a cég egy tipikus hazai ingatlan, a 100 négyzetméteres "Kádár-kocka" példáján mutatta be az árváltozásokat (kizárólag az EPS hőszigetelő anyagok árát figyelembe véve, az átlagvastagság növekedését kiszűrve).
Egy ilyen házra átlagosan 20 köbméter hőszigetelő lemez szükséges. Ha a 2023-as éves átlagárat tekintjük 100%-nak, akkor látható a piaci hullámzás: 2024-ben az anyagár 84%-ra esett vissza, majd 2025-ben visszatért a bázisra (100,2%), 2026 május végére pedig 106,3%-os szintet ért el.
ÉVOSZ: Elmaradt az általános ársokk, de az EPS piaca felrobbant
Juhász Attila, az ÉVOSZ Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának alapító elnöke átfogó képet adott a hazai építőanyag-piac jelenlegi állapotáról. Meglátása szerint az iráni háború miatt kialakult olaj-, gáz- és energiaár-sokk nyomán februárra és márciusra várt általános építőanyag-drágulás nagyrészt elmaradt, és csak néhány konkrét termékcsoportot érintett komolyan.
Ezt a folyamatot erősen tompította a forint tavasz óta tartó erősödése, amely kedvezően hatott az építőanyag-piacon domináns importtermékek árára. Ennek a két tényezőnek az eredőjeként 2026 májusában a teljes termékkör drágulása mindössze 4-5 százalékos volt az előző év azonos időszakához képest. Ezt támasztják alá a Központi Statisztikai Hivatal adatai is, amelyek szerint 2026 első negyedévében az építőipari termelői árak átlagosan 4,7 százalékkal voltak magasabbak a megelőző év azonos időszakánál.
Az alapvető építőanyagok áremelkedése tehát nagyrészt az inflációt követte idén, így a teljes kivitelezési költségek növekedéséért sokkal inkább a munkadíjak emelkedése a felelős, ami miatt fokozottan ajánlott több kivitelezőtől is árajánlatot kérni.
Ahol viszont drasztikus volt a drágulás
Bár az általános piac stabil maradt, a drasztikus áremelkedés azokat az anyagokat sújtotta, amelyek gyártása kiemelten energiaigényes, vagy közvetlenül kőolajszármazékokból készülnek. Miután február végén kirobbant a közel-keleti konfliktus, a kőolaj világpiaci ára hetek alatt megugrott, és a Brent típusú olaj hordónkénti ára márciusban a 2022 közepe óta példátlan, 110 dollár feletti szintre lőtt ki.
Ez a hatás az EPS (közismert nevén polisztirol, hungarocell vagy nikecell) szigetelőanyagoknál volt a legmarkánsabb, ahol a drágulás elérte a 60-80 százalékot is. Hasonló, nagyságrendi áremelkedést figyeltek meg a bitumenes vízszigetelő termékek esetében is.
Az EPS drasztikus és relatív drágulása ugyanakkor egy érdekes piaci mellékhatással is járt: átmenetileg feljavította a nem kőolajalapú szigetelési megoldások versenyképességét, amelyek most jobb ár-érték arányú alternatívát jelenthetnek a vásárlók számára. A lakosságnak érdemes több szigetelőanyag-típus árát és teljesítményét összevetni a tervezéskor.
Az állami programok hatása
A keresleti oldalon felemás a kép. Míg a vállalati és állami beruházások egyértelműen hiányoznak a piacról – a cégek a kamatcsökkenésre és az uniós forrásokra várnak –, addig a lakossági érdeklődés, különösen a felújítások és az új építésű családi házak iránt, érezhetően fellendült. A nagyvárosokban a társasházi lakásépítésekhez köthető anyagok iránt is megnőtt a kereslet, több termékkategóriában már kétszámjegyű a forgalombővülés.
A szigetelési beruházások megtérülési idejét azonban nagymértékben befolyásolja az ingatlan energiafelhasználása. Juhász Attila rámutatott:
A rezsivédett, hatósági ár alatt maradó fogyasztás esetén a hőszigetelés megtérülése lassú, akár a tíz évet is meghaladhatja, hiszen az alacsony ár miatt a megtakarítás forintban kifejezve csekély. Ha azonban a fogyasztás átlépi a kedvezményes sávot, a megtérülés ugrásszerűen javul, és néhány évre rövidülhet.
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Szakmai meggyőződésem, hogy a jó energiapolitika nem az energia árát próbálja befolyásolni, hanem az épületek energiahatékonyságának javítását segíti
– emelte ki az elnök.
A tulajdonosoknak ezért azt javasolja, hogy a döntés előtt a saját, tényleges energiaszámláikat vegyék alapul, mivel a fosszilis energiahordozók egyre bizonytalanabb beszerzése miatt a hosszú távú racionalitás az alacsonyabb energiaigény felé mutat.
A keresletet jelenleg egy komoly tényező fékezi: a kormányzati támogatások körüli bizonytalanság.
Az új kormány által bejelentett Családi Energetikai Program évi 100 ezer ingatlan energetikai korszerűsítését célozza. Ugyanakkor a program konkrét, pályázati feltételei egyelőre ismeretlenek, ami átmenetileg visszafogja a felújítási piacot, hiszen a lakosság kivár. A szakma ezért sürgeti az egyszerű és átlátható feltételek mielőbbi meghatározását.
Ami a jövőt illeti: az általános építőanyagoknál nem érdemes várni az árcsökkenésre, itt mérsékelt, az inflációt követő drágulás várható. A kőolajalapú termékeknél, így az EPS-nél azonban korrekció jöhet. Miután 2026 júniusában az USA és Irán előzetes megállapodást kötött, és napirendre került a Hormuzi-szoros újranyitása, a kőolaj ára hordónként 80 dollár környékére esett vissza.
Ennek nyomán lefelé irányuló korrekció várható a szigetelőanyagok árában is, bár a konfliktus előtti árszint visszatérésére nem érdemes számítani. A forint euróval szembeni 7-8 százalékos felértékelődése (amely júniusban négyéves csúcsot ért el) szintén segíti az árak mérséklődését. A piacon jelenleg van elegendő kapacitás és építőanyag a kereslet kiszolgálására.
ÚjHáz Centrum: drasztikusan nőtt a szállítási idő
A hazai építőanyag-kereskedelem egyik legkiterjedtebb hálózata, az ÚjHáz Centrum válaszai szintén rávilágítanak arra, hogy a tüzépek és a kereskedések szintjén milyen dinamikák mozgatták a 2026-os év eddigi piacát.
Míg a tavaszi időszakban sok felújító és kivitelező az esetleges áruhiánytól rettegett, a hálózat tapasztalatai szerint valós, fizikailag érzékelhető készlethiányokat nem tapasztaltak a piacon a hőszigetelési termékekből.
– erősítette meg az ÚjHáz Centrum is Pénzcentrum kérdésére a szektorral kapcsolatos egyik legfontosabb megállapítást.
Ami viszont kétségtelenül nehezítette a tervezést, az a szállítási határidők átmeneti, ám annál drasztikusabb megnövekedése volt. A korábban megszokott átfutás 4-6, sőt, bizonyos esetekben 8 hétre is kitolódott. Ez a logisztikai és gyártói torlódás azonban a tavasz végére enyhült: májustól kezdve a telephelyeken már sikerült újraépíteni a készleteket, így a kiszolgálás a hálózatnál jelenleg zavartalan.
Egyedül az extrudált polisztirol (XPS) termékeknél fordulnak még elő hosszabb, legfeljebb 4 hetes szállítási idők, de a kereskedőház itt is a határidők közeli normalizálódására számít. A leggyakrabban keresett EPS és XPS vastagságokhoz jelenleg ismét azonnal hozzá lehet jutni a telepeken.
Nem csak az olaj diktálja a tempót
Az árak tekintetében az ÚjHáz Centrum is megerősíti a drámai tavaszi változásokat: a fehér és szürke polisztirol lapok ára a februári szintekhez képest nagyságrendileg 45-50 százalékkal emelkedett. A szakértők ugyanakkor egy nagyon fontos, a laikusok számára gyakran láthatatlan iparági összefüggésre is felhívják a figyelmet: a polisztirol (EPS) ára sosem közvetlenül és nem is azonnal követi le a világpiaci olajárat.
Mint elmondták: a mechanizmus sokkal összetettebb, hiszen az olajár a petrolkémiai alapanyagláncon keresztül fejti ki hatását. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a végtermék árát a sztirol ármozgása, az energiaárak, a logisztikai költségek, a forint/euró árfolyam, a gyártói készletszintek és az éppen aktuális kereslet-kínálati viszonyok kényes egyensúlya együtt határozza meg.
További nehezítő tényező, hogy az EPS-alapanyag eltarthatósága meglehetősen korlátozott, emiatt a gyártók képtelenek belőle korlátlan mennyiségű, stratégiai tartalékot felhalmozni. Ha egy áremelkedési hullám viszonylag alacsony alapanyagkészletnél éri a gyártókat, a drágulás szinte elkerülhetetlenül – jellemzően 2-6 hetes átfutással, de legkésőbb 1-2 hónapon belül – megjelenik a kereskedői és tüzépi árlistákban.
– magyarázták az ÚjHáz Centrumnál.
Előrevásárlási pánik hajtotta fel az árakat
A vizsgált időszakban a világpiaci olajár mintegy 45 százalékkal emelkedett, ám az EPS-drágulás mögött nem kizárólag a hordónkénti árfolyam állt. Tavasztól egészen májusig egy masszív előrevásárlási hullám söpört végig a piacon: a kereskedők és a kivitelezők is igyekeztek bespájzolni az anyagokból, ami hirtelen és drasztikus keresletnövekedést okozott.
Ez a „szívóhatás” jelentős felfelé irányuló nyomást gyakorolt az árakra. Az ÚjHáz Centrum szerint a magyar piac viszonylag jó gyártói és beszállítói lefedettségének köszönhető csupán, hogy ez a keresleti többlet nem okozott még az olajár-növekedésnél is aránytalanul nagyobb végtermékár-robbanást.
A nyár közeledtével azonban a piac megnyugodott. Az előrevásárlási hullám elült, a szezonális igények mérséklődtek, így júniusban már eltűnt a korábbi, fojtogató keresleti nyomás. Bár a polisztirol alapanyagának ára június elején még mutatott némi emelkedést, a kilátások határozottan javulnak: júliusra az olaj- és sztirolár korrekciója, valamint az európai ellátási helyzetek stabilizálódása nyomán már egyértelmű árcsökkenési irány valószínűsíthető a piacon. A hálózat várakozásai szerint ennek mértéke akár kétszámjegyű is lehet, noha figyelmeztetnek: ez a csökkenés nem azonnal és nem egy az egyben fog tükröződni a hazai kiskereskedelmi árakban.
Mit és mennyiért szigetelünk most?
A vásárlói preferenciák terén az ÚjHáz adatai egy lassú, de tudatosodó piac képét festik le. Az utóbbi években a vastagságok aránya nagyjából állandó maradt, de a fehér EPS-nél egyértelmű elmozdulás látszik a hatékonyság irányába.
A 10 centiméteres lapok folyamatosan szorulnak vissza, a 15 centiméteresek stabil, állandó részarányt képviselnek, miközben a 20 centiméteres vastagságok szerepe egyre hangsúlyosabbá válik. (A szürke és fehér EPS arányában csak hibahatáron belüli eltérések mutatkoznak évek óta). Fontos kiemelni, hogy ez a vastagodási trend teljesen független az idei év piaci anomáliáitól, sokkal inkább a szigorodó energetikai elvárások eredménye.
Az ÚjHáz számításai szerint, ha egy átlagos, 100 négyzetméteres „Kádár-kockát” veszünk alapul, 2026 júniusában egy 15 centiméteres homlokzati hőszigetelő rendszer komplett termékösszetevőihez (anyagköltség) nagyjából 10-15 százalékkal magasabb áron lehet hozzájutni, mint 2023 azonos időszakában. Ezt a különbséget egyértelműen a polisztirol alapanyagok, valamint a vékonyvakolatok áremelkedése okozta, és a matek – ahogy az a szektorban mostanában megszokott – még nem is tartalmazza a kivitelezési munkadíjak elmúlt években tapasztalt jelentős megugrását.
Összegzés
A 2026-os esztendő eddig bebizonyította, hogy a magyar építőanyag-piac, és azon belül a hőszigetelések szegmense egyszerre küzd globális kitettséggel és lokális, pszichológiai vezérlésű hullámzásokkal. Bár a Közel-Kelet okozta ársokk az EPS termékeknél óriási kilengéseket hozott, a nemzetközi megállapodások és az erős forint már a konszolidáció irányába mutatnak.
Mind az ÉVOSZ, mind a gyártói oldal megerősítette: áruhiánytól nem kell tartani, a kapacitások bőségesen rendelkezésre állnak. A lakosság számára a legokosabb stratégia most a tudatos tervezés, az alternatívák (akár nem kőolajalapú szigetelések) mérlegelése, valamint a tisztuló képet mutató állami támogatások, mint a Családi Energetikai Program pontos részleteinek kivárása lehet.
A pánikvásárlás – ahogy a számok is mutatják – a legtöbb esetben csak felesleges piaci zavarokat és mesterséges várólistákat szül.
A legfontosabb változás, hogy a regisztrált felhasználók ezentúl a csomag létrehozásakor, a SimplePay rendszerén keresztül fizetik ki a feladási díjat.
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