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Kiderült az igazság: tényleg tízmilliók rohanják meg Magyarországot, de mégsem jön el egyhamar a kánaán
A magyar turizmus az elmúlt másfél évtizedben látványos ívet rajzolt: tíz év alatt rekordmagasságba emelkedett a beutazó forgalom, majd a járvány egyetlen év alatt összeomlasztotta a piacot. Friss adatok szerint 2025-re már újra több mint 53 millió turista érkezik Magyarországra, vagyis a szektor lassan, de következetesen visszakapaszkodik – igaz, a 2019-es csúcs még továbbra is elérhetetlen.
A magyar turizmus az elmúlt másfél évtizedben olyan hullámvasutat járt be, amely ritkán látható ennyire tisztán egyetlen grafikonon. A beutazó forgalom 2009 és 2019 között szinte tankönyvszerűen emelkedett: tíz év alatt 40,6 millióról egészen 61,4 millió érkezőig jutott az ország. Ez a korszak a régió turisztikai erősödéséről, Budapest nemzetközi felkapottságáról, a fapados légitársaságok térnyeréséről és a városlátogató turizmus robbanásáról szólt. A trend egyértelmű volt: Magyarország egyre fontosabb célponttá vált Európában.
Aztán 2020-ban minden megváltozott. A járvány hatása brutális volt: a beutazó turisták száma gyakorlatilag feleződött, 31,6 millióra esett vissza. A grafikon ezen a ponton nemcsak egy mély gödröt mutat, hanem azt is, mennyire sérülékeny a turizmus a globális sokkokkal szemben. 2021-ben már látszott némi visszarendeződés, de a valódi visszapattanás csak 2022-ben indult meg, amikor 46,3 millió turista érkezett. 2023-ban a forgalom átlépte a 49 milliót, 2024-ben pedig már 51,1 milliónál járt az ország. A 2025-ös előrejelzés 53,4 milliót mutat: stabilizálódó piacot, amely azonban még nem érte el a járvány előtti rekordot.
A Statista elemzése szerint a Magyarországra érkező beutazó turisták száma, beleértve az egynapos látogatókat is 2019-ig folyamatosan emelkedett, ekkor érte el a több mint 61 milliós csúcsot. Ugyanebben az évben 16,9 millió olyan nemzetközi turista érkezett, akik legalább egy éjszakát Magyarországon töltöttek. A koronavírus-járvány miatt bevezetett utazási korlátozások következtében 2020-ban a turisták száma 32 millióra esett vissza, 2025-re pedig 53 millióra nőtt, ami még mindig elmarad a járvány előtti szinttől. A szakértői adatok egyértelműen azt mutatják, hogy a magyar turizmus visszaépülése lassú, de következetes folyamat.
A legnépszerűbb turisztikai térségek továbbra is Budapest és a Közép-Dunavidék, a Balaton és a Nyugat-Dunántúl. A Balaton Közép-Európa legnagyobb édesvizű tava, amelyet vulkanikus hegyek vesznek körül – ezek adják a híres magyar borvidékek alapját. A turisták gyakran keresik fel a borvidékeket borkóstolók, lovas programok vagy kerékpártúrák miatt, miközben élvezik a vidéki táj hangulatát. Budapest pedig továbbra is a régió egyik legfontosabb városlátogató desztinációja: gyógyfürdők, UNESCO világörökségi helyszínek, a neogótikus Parlament, a Budai Várnegyed és az M1-es földalatti mind olyan elemek, amelyek miatt a Magyarországra érkező turisták többsége nem hagyja el az országot anélkül, hogy ellátogatna a fővárosba.
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A magyar turizmus tehát újraépül, a kínálat erős, a kereslet visszatér, és bár a járvány előtti csúcs még odébb van, a trend egyértelmű: a piac stabilizálódik, és újra visszanyeri a helyét Európa legvonzóbb desztinációi között.
Címlapkép: MTI/Illyés Tibor
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