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Kiszárad Európa legfontosabb folyója: brutális következmények jöhetnek, Magyarország is megérezheti
Ismét kritikusan alacsony a Rajna vízállása a tartós hőség és szárazság miatt, ami egyre komolyabb gondokat okoz az európai áruszállításban. A teherhajók csökkentett rakománnyal közlekednek, emiatt nőnek a szállítási költségek és lassulnak a beszállítások. A helyzet már a német ipar legnagyobb szereplőit is érinti, és a szoros gazdasági kapcsolatok miatt a magyar gazdaságra is kedvezőtlen hatással lehet, írja a Bloomberg.
A tartós szárazság következtében ismét kritikusan alacsony a Rajna vízállása, ami jelentősen megnehezíti Európa egyik legfontosabb belvízi szállítási útvonalának működését. A teherhajók csak kisebb rakományt tudnak szállítani, ami egyszerre lassítja a logisztikát és növeli a fuvarozási költségeket.
A problémák elsősorban azokat a vállalatokat érintik, amelyek szenet, kőolajat, vegyipari alapanyagokat és más tömegárukat szállíttatnak a folyón. A Thyssenkrupp duisburgi üzeme már felfüggesztette saját tolóhajós szolgáltatását, helyette sekélyebb vízben is közlekedni képes hajókat vesz igénybe. A BASF eközben több hajót állított forgalomba, hogy ellensúlyozza a csökkent szállítási kapacitást.
Az iparági szereplők szerint, ha az alacsony vízállás tartós marad, az már érezhetően visszafoghatja a német ipari termelést. Ez tovább ronthatja a német gazdaság kilátásait, amely az elmúlt években is gyenge teljesítményt nyújtott.
A fejlemények Magyarország számára is fontosak lehetnek. A magyar gazdaság szorosan kapcsolódik a német iparhoz, így a német megrendelések visszaesése a hazai termelést is kedvezőtlenül érintheti.
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A helyzetet tovább nehezíti, hogy felújítási munkák miatt lezárták a Rajna mentén futó egyik fontos vasúti teherszállítási útvonalat, így a fuvarozók számára kevesebb alternatíva áll rendelkezésre. A magasabb szállítási költségek az inflációt is növelhetik, miközben a szárazság az élelmiszerárak emelkedésének kockázatát is fokozza.
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