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Horror a Ryanair járatán: a magasban tört be a repülő ablaka, egy utas fejét beszippantotta, majdnem kizuhant
Betört egy utasszállító repülőgép ablaka utazómagasságon a Ryanair FR‑1879-es járatán, a dekompresszió pedig beszippantotta az ablak mellett ülő utast, akit végül a fedélzeten lévők húztak vissza. A gép visszafordult Thesszalonikibe, az érintett utast kórházba vitték.
A Ryanair (Malta Air üzemeltetésében repülő) FR‑1879-es járatán súlyos incidens történt péntek reggel, amikor a Thesszalonikiből Memmingenbe tartó Boeing 737-es utazómagasságon ablaktörést szenvedett. A hirtelen bekövetkező dekompresszió miatt az oxigénmaszkok kiestek, és a jelentések szerint a 61 éves, ablak mellett ülő utast a nyomásváltozás részben beszippantotta: beszorult az ablaknyílásba, a feje pedig kilógott a gépből. A fedélzeten lévőknek sikerült visszahúzniuk.
A személyzet azonnal megkezdte a süllyedést 10 ezer láb alá, majd a gép visszatért Thesszalonikibe. A sérült utast a leszállás után kórházba szállították. A beszámolók szerint az ablakot egy, a repülőgép egyik hajtóművéből származó törmelék törhette be, de a vizsgálatok még tartanak - számolt be a Budflyer.
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