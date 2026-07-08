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Meghökkentő igazság az öregedésről: teljesen máshogy gondolkodnak a magyarok, mint a világ többi része
Az Ipsos öregedéssel kapcsolatos, legutóbbi kutatása 32 országban, közel 24 ezer ember megkérdezésével készült. A válaszadókat többek között arról kérdezték, mikor ideális bizonyos életcélokat elérni, és szerintük létezik-e olyan életkor, amikor valaki már „túl öreg” valamihez. Úgy tűnik, a magyarok sokkal rugalmasabban gondolkodnak ezekről a mérföldkövekről, mint azt sokan feltételeznék. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódja ezt a változó szemléletet mutatja be.
Az Ipsos 32 országban, közel 24 ezer ember megkérdezésével készített felmérése nem azt vizsgálta, hogy az emberek valójában mikor házasodnak vagy vesznek lakást. Sokkal inkább arra volt kíváncsi, milyen társadalmi normák és elvárások élnek bennünk ezekkel az élethelyzetekkel kapcsolatban. Ezek a vélekedések ugyanis gyakran befolyásolják döntéseinket, önbizalmunkat és azt is, hogyan tekintünk saját életutunkra.
A CHART by Pénzcentrum új epizódjában bemutatott kutatás egyik legérdekesebb kérdése az volt, hogy létezik-e olyan életkor, amikor már túl késő először saját lakást vagy házat vásárolni. A magyar válaszadók többsége szerint nem. A felmérés alapján a magyarok 52 százaléka úgy véli, hogy az első saját ingatlan megszerzésének nincs felső korhatára. Ez magasabb a 47 százalékos globális átlagnál, vagyis hazánkban többen gondolják úgy, hogy ezt a fontos életcélt bármikor el lehet érni. Ám azok, akik mégis megjelöltek egy felső korhatárt, Magyarországon átlagosan 49 éves kor körül húzták meg ezt a határt.
De mi a helyzet a házassággal kapcsolatos társadalmi elvárásokkal? Itt még egyértelműbb eredmény született: a magyarok 69 százaléka szerint soha nem késő megházasodni vagy tartós párkapcsolatot kezdeni. Ez jóval meghaladja a 62 százalékos világátlagot. Vagyis tízből közel hét magyar úgy gondolja, hogy a szerelemnek nincs lejárati ideje. Azok a magyarok pedig, akik szerint mégis van életkori határa a házasságnak, átlagosan 54 éves kor körül húzták meg ezt a határt. Ez az egyik legmagasabb érték a vizsgált országok között.
A CHART by Pénzcentrum új adásában bemutatott kutatás eredményei arra utalnak, hogy miközben továbbra is léteznek társadalmi elképzelések arról, mikor „kellene” elérni bizonyos életcélokat, ezek a normák fokozatosan lazulnak. Egyre többen gondolják úgy, hogy a fontos döntéseket nem az életkor, hanem az egyéni körülmények és a megfelelő időzítés határozzák meg.
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