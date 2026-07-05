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Kvíz

Kvíz: Jártál már Szlovákiában? Ez a 10 kérdés megmutatja, mennyire figyeltél útközben!

Pénzcentrum
2026. július 5. 18:03

Szlovákia sok magyar utazónak karnyújtásnyira van, így gyakran hétvégi kirándulások, túrák és városnézések célpontja. Egy ennyire közeli országról könnyű azt hinni, hogy jól ismerjük, főleg ha több városneve, tája vagy történelmi emléke is ismerősen cseng. A Szlovákiában állami ünnepnek számító Cirill és Metód napja kapcsán most összeállítottunk egy kvízt: nézd meg, mennyire igazodsz el északi szomszédunk földrajzában, múltjában és érdekességeiben!

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Kvíz: Jártál már Szlovákiában? Ez a 10 kérdés megmutatja, mennyire figyeltél útközben!

1/10 kérdés
Mi Szlovákia fővárosa?
Trencsén
Nyitra
Kassa
Pozsony
2/10 kérdés
Mi Szlovákia hivatalos pénzneme?
forint
szlovák korona
cseh korona
euró
3/10 kérdés
Melyik ország nem határos Szlovákiával az alábbiak közül?
Lengyelország
Ausztria
Horvátország
Magyarország
4/10 kérdés
Melyik hegységhez tartozik a Gerlachfalvi-csúcs, Szlovákia legmagasabb pontja?
Alacsony-Tátra
Kis-Kárpátok
Magas-Tátra
Szlovák Paradicsom
5/10 kérdés
Melyik országgal alkotott közös államot Szlovákia 1993 előtt?
Lengyelországgal
Csehországgal
Ukrajnával
Ausztriával
6/10 kérdés
Melyik várrom áll a Duna és a Morva összefolyásánál?
Bajmóci vár
Dévényi vár
Szepesi vár
Árva vára
7/10 kérdés
Melyik Szlovákia leghosszabb folyója?
Vág
Morva
Poprád
Duna
8/10 kérdés
Melyik vallási-kulturális hagyományhoz kapcsolódik Cirill és Metód neve?
a keresztes háborúk megszervezéséhez
a középkori egyetemek alapításához
a szláv írásbeliség és kereszténység terjesztéséhez
a reformáció németországi kezdeteihez
9/10 kérdés
Melyik bányaváros és környéke szerepel az UNESCO világörökségi listáján Szlovákiában?
Zólyom
Rózsahegy
Komárom
Selmecbánya
10/10 kérdés
Melyik szlovák nemzeti parkban található a híres Suchá Belá-szurdok?
Murányi-fennsík
Poloniny
Pieninek
Szlovák Paradicsom
Címlapkép: Getty Images
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