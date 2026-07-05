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Szlovákia sok magyar utazónak karnyújtásnyira van, így gyakran hétvégi kirándulások, túrák és városnézések célpontja. Egy ennyire közeli országról könnyű azt hinni, hogy jól ismerjük, főleg ha több városneve, tája vagy történelmi emléke is ismerősen cseng. A Szlovákiában állami ünnepnek számító Cirill és Metód napja kapcsán most összeállítottunk egy kvízt: nézd meg, mennyire igazodsz el északi szomszédunk földrajzában, múltjában és érdekességeiben!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jártál már Szlovákiában? Ez a 10 kérdés megmutatja, mennyire figyeltél útközben! 1/10 kérdés Mi Szlovákia fővárosa? Trencsén Nyitra Kassa Pozsony Következő kérdés 2/10 kérdés Mi Szlovákia hivatalos pénzneme? forint szlovák korona cseh korona euró Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik ország nem határos Szlovákiával az alábbiak közül? Lengyelország Ausztria Horvátország Magyarország Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik hegységhez tartozik a Gerlachfalvi-csúcs, Szlovákia legmagasabb pontja? Alacsony-Tátra Kis-Kárpátok Magas-Tátra Szlovák Paradicsom Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik országgal alkotott közös államot Szlovákia 1993 előtt? Lengyelországgal Csehországgal Ukrajnával Ausztriával Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik várrom áll a Duna és a Morva összefolyásánál? Bajmóci vár Dévényi vár Szepesi vár Árva vára Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik Szlovákia leghosszabb folyója? Vág Morva Poprád Duna Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik vallási-kulturális hagyományhoz kapcsolódik Cirill és Metód neve? a keresztes háborúk megszervezéséhez a középkori egyetemek alapításához a szláv írásbeliség és kereszténység terjesztéséhez a reformáció németországi kezdeteihez Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik bányaváros és környéke szerepel az UNESCO világörökségi listáján Szlovákiában? Zólyom Rózsahegy Komárom Selmecbánya Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik szlovák nemzeti parkban található a híres Suchá Belá-szurdok? Murányi-fennsík Poloniny Pieninek Szlovák Paradicsom Eredmények

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