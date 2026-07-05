HungaroMet: A sok napsütést olykor felhőzet zavarja, de zápor, zivatar inkább csak a hét elején fordulhat elő.
Kvíz: Jártál már Szlovákiában? Ez a 10 kérdés megmutatja, mennyire figyeltél útközben!
Szlovákia sok magyar utazónak karnyújtásnyira van, így gyakran hétvégi kirándulások, túrák és városnézések célpontja. Egy ennyire közeli országról könnyű azt hinni, hogy jól ismerjük, főleg ha több városneve, tája vagy történelmi emléke is ismerősen cseng. A Szlovákiában állami ünnepnek számító Cirill és Metód napja kapcsán most összeállítottunk egy kvízt: nézd meg, mennyire igazodsz el északi szomszédunk földrajzában, múltjában és érdekességeiben!
Kvíz: Jártál már Szlovákiában? Ez a 10 kérdés megmutatja, mennyire figyeltél útközben!
Kvíz: Jól ismered Magyarország városait és falvait? Lássuk, rájössz-e, melyik település a kakukktojás!
A mai kvíz során magyar városok és falvak között keressük a kakukktojásokat – azokat, amelyek valami miatt kilógnak a sorból.
Amerika ikonikus szimbólumai elsőre ismerősnek tűnnek, de a 10/10-hez több kell puszta felismerésnél.
Neked még a kánikulában is megy a helyesírás? Teszteld le most!
Kvíz: Úgy ismered a budapesti metrót, mint a tenyered? Ez a 10 kérdés még a veterán utasokon is kifoghat!
A budapesti metró tele van izgalmas történetekkel, különleges látnivalókkal és persze felfedezésre váró utakkal. Te mennyire ismered a főváros metrómegállóinak múltját és jelenét?
TOP 10 júniusi kvíz: Lássuk, kifognak-e rajtad legjobb irodalmi, történelmi és helyesírási kvízeink, mennyire ismered a Velencei-tavat!
A TOP10 júniusi kvízeink listájár 2026-ban a történelmi, irodalmi és nyelvi kvízek kerültek, de akadt köztük zenéről, sztárokról és magyar feltalálókról szóló kvíz is. Tölts...
A tanú című film immár csaknem ötven éve került a hazai mozikba, az évek során kultfilmmé érett. Kvízünkkel most letesztelheted, mennyire ismered a magyar filmtörténet...
Kvíz: Jól ismered hazánk legnagyobb folyóját, a Dunát? Ezek a kérdések még a Duna nagy szakértőin is kifoghatnak!
Június 29-e a Nemzetközi Duna-nap! A mai kvíz során tesztelheted tudásodat a Dunáról. Fedezd fel, mennyit tudsz erről a különleges folyóról!
Mire emlékszel az emberi történelem egyik legnagyobb pusztítást hozó háborújáról? Teszteld a tudásod most!
Kvíz: Te is óriási Bud Spencer és Terence Hill rajongó vagy? Ehhez a kvízhez nem elég, ha jó vagy Miss Mázlinál!
2016-ban, azaz 10 éve éppen június 27-én hunyt el a legendás pofonosztó, Bud Spencer.
Kvíz: Úgy hiszed, ismered az összes hazai fesztivált? Ez a 10 kérdés a rutinos bulizókat is próbára teszi!
Legendás helyszínek, megszűnt kedvencek és nagy fesztiválsztorik: lássuk, mit tudsz a magyar fesztiválokról!
Kvíz: Imádsz kirándulni, barlangok mélyén barangolni? Lássuk, mennyit tudsz a magyarországi barlangokról!
Derítsd ki, milyen jól ismered a magyar barlangok izgalmas és sokszínű világát!
Szereted Horvátországot? Ezzel a kvízzel az is kiderül, mennyire ismered az ország városait, látnivalóit, történelmét és érdekességeit.
Kvíz: Emlékszel még mi történt az utolsó olimpiai játékokon? Tedd próbára tudásod a mai olimpia-kvízen!
Minden év június 23-án ünneplik világszerte az Olimpiai Világnapot.
Kvíz: Tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? Nehezebb 10 pontot szerezni, mint gondolnád!
Vajon mire mennél internet és idegen szavak szótára nélkül? Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki, hány kifejezést ismersz!
Magyarországon minden évben június harmadik vasárnapján ünnepeljük az apák napját, ez idén éppen a nyári napfordulóra, vagyis a csillagászati nyár kezdőnapjára esik.
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Kvíz: Mennyire ismered a magyar múzeumokat? Ez a 10 kérdés a gyakorlott látogatókat is próbára teszi!
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Gyerekként sokan megszeretik az őslények világát, fejből tudják az összes dinoszaurusz nevét.
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Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
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A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.
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