Egy évtizede várták már ezt a funkciót a világ egyik legnépszerűbb videojátékában: Magyarországon is rengeteg gamer örülhet - teljesen ingyenes lesz

A Riot Games hivatalos megjelenési dátumot jelentett be a League of Legends nosztalgikus, Classic kiadásához, amely a tizenhat éves MOBA korai korszakát idézi majd fel. A bejelentésre hetekig tartó szivárgások és utalások után, az MSI döntőjén megrendezett bemutatómérkőzésen került sor - számolt be róla az eurogamer.

A League of Legends Classic július 29-én jelenik meg, és a Riot arra kéri a játékosokat, hogy töltsék le előre a klienst, valamint készítsék elő a felhasználói fiókjukat. A fejlesztővállalat egyébként már dolgozik a League of Legends alapos újjáépítésén is, amely a tervek szerint 2027-ben debütál, így a Classic mellett egy teljesen modernizált verzió is érkezik majd.

Bár a Classic kiadásról egyelőre kevés konkrét részletet hoztak nyilvánosságra, az biztos, hogy a játék legelső korszakát támasztja majd fel. A kezdeti játékélmény azonban idővel átalakulhat, mivel a Riot olyan frissítéseket ígér, amelyekről részben a közösség szavazatai döntenek majd. Ez azt jelenti, hogy a játékfejlődés akár teljesen más irányt is vehet, mint annak idején.

Így például visszatérhetnek a régi idők olyan közkedvelt játékstílusai és összeállításai, mint az AP Yi vagy a Stunlock Sion. Ha azonban a közösség a játékegyensúlyt részesíti előnyben a tiszta nosztalgiával szemben, ezek a metajáték-elemek vélhetően nem maradnak fenn sokáig. Ez az izgalmas kísérlet ugyanakkor felveti a kérdést, hogy a World of Warcraft Classic mintájára készülő verziók hosszú távon mennyire képesek megőrizni az eredeti állapotukat.

Ez a lépés újabb jele annak, hogy a videojáték-ipar egyre nagyobb hangsúlyt fektet a nosztalgiára épülő felújításokra, remake-ekre és klasszikus kiadásokra a lemorzsolódott játékosok visszacsábítása érdekében. Nemrégiben a Black Ops 7-ben is bevezettek egy klasszikus játékmódot, amely azóta állandó részévé vált a programnak, hogy kiszolgálja a Call of Duty-széria régi rajongóit.