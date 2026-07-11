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Itt az új rendelet: minimum 16 százalékkal kérhetnek ezután többet a szakik, emelkedett a rezsióradíj

Pénzcentrum/MTI
2026. július 11. 11:58

Az építőipari rezsióradíj általános forgalmi adó (áfa) nélküli legkisebb mértéke 7830 forint óránként - a közlekedési és beruházási miniszter erről szóló rendelete pénteken jelent meg a Magyar Közlöny 2026. évi 88. számában. A közlekedési és beruházási miniszter 4/2026. (VII. 10.) KBM rendelete az ajánlott építőipari rezsióradíj mértékéről a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, egyúttal hatályát veszti a korábbi, az ajánlott építőipari rezsióradíj mértékéről szóló 44/2024. (XII. 20.) ÉKM rendelet.

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A friss jogszabály szerint a szabályozás az építőipari ágazati körülményeket és a gazdasági környezet előnytelen változásait tartja szem előtt. A korábbi rendelet 6764 forintban határozta meg az építőipari rezsióradíj áfa nélküli legkisebb mértékét, ez közel 16 százalékkal 7830 forintra nő, amint a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon hatályba lép. 

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Az ajánlott építőipari rezsióradíj mértékéről szóló rendelet társadalmi egyeztetése során közzétett indoklásban nyomatékosították, hogy az építőipari rezsióradíj emelésének fő indoka a költségek növekedése. Egyrészt, emelkedtek az energiaköltségek, ami növelte a rezsianyagok és a munkahelyi energia ráfordításait. Másrészt, az infláció miatt nőtt a munkahelyi szociális és munkaegészségügyi szolgáltatások költsége is.

Emellett a díj megállapítása a legfrissebb béradatokon, közterheken és ágazati számításokon alapul, és a szakmai szervezetek szerint csak a megemelt szinten biztosítható a megfelelő színvonalú építőipari szolgáltatás - írták.

Hogyan érinti a rezsióradíj emelkedés a lakosságot?

Az építőipari rezsióradíj és annak folyamatos növekedése elsősorban azáltal érinti a lakosságot, hogy közvetlenül drágítja a lakossági felújításokat, építkezéseket, hiszen drágulhat a mesteremberek óradíja. Amikor egy magánszemély mesterembert hív (pl. villanyszerelőt, burkolót), a rezsióradíj emelkedése miatt a tiszta munkadíj is drágul. Azt is fontos látni, hogy mivel a lakosság bruttó árat fizet (nem áfa nélküli árat), a nettó rezsióradíjra rárakódik a 27%-os ÁFA is. Vagyis a hivatalos minimum is bruttó cirka 10 ezer Ft/órára jön ki, így már a piaci árak bruttóban könnyen elérhetik a 13-19 ezer forintot óránként.

Állami vagy önkormányzati támogatású programok során (például otthonfelújítási támogatás) a benyújtott költségvetési terveknél sem mehetnek a kivitelezők a kötelező minimum alá, mert a rendszer azt „aránytalanul alacsony árként” elutasíthatja.

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Nagyon fontos, hogy ha az óradíjak emelkednek, akkor is kérjünk áfás számlát a mesteremberektől, hiába lenne számla nélkül olcsóbb. Ugyanis ha a megrendelő a számla nélküli „olcsóbb” utat választja, elveszíti a garanciális jogait: amennyiben a burkolat felpúposodik vagy a tető beázik, hivatalos szerződés és számla híján szinte lehetetlen jogi úton behajtani a kárt.

A rezsióradíj minimumának meghatározása viszont tárgyalási alap is lehet egy kivitelezővel. Segíthet például a lakosságnak kiszűrni a kirívóan túlárazott ajánlatokat: ha egy vállalkozó a reális piaci áraknál (pl. óránként bruttó 15 ezer forintnál) is lényegesen többet kér indoklás nélkül, a megrendelőnek van egy jogszabályi viszonyítási pontja a tárgyaláshoz.
Címlapkép: Getty Images
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